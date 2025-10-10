XRP, Shiba Inu ve Dogecoin Fiyatı Yükselir mi? İşte Yapay Zeka DeepSeek’in 2025 Sonu Tahminleri

Last updated: Ekim 10, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Çin’in yapay zeka asistanı DeepSeek’in tahminlerine göre XRP, Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) yıl sonundan önce yeni rekorlar kırabilir.

Ekim ayı kripto paraların en iyi performans gösterdiği aylardan biridir ve bu nedenle kripto camiasında “Uptober” olarak anılır. Kripto piyasasının bu yılın ekim ayına da güçlü başlaması yükseliş beklentilerini artırdı.

Ayrıca ABD’nin kripto sektörüne yönelik düzenlemelerde ilerleme kaydetmesi gibi olumlu gelişmelerle birlikte piyasa genelinde yükseliş yaşanabileceği düşünülüyor. Peki XRP, Shiba Inu ve Dogecoin fiyatı ne olur? İşte DeepSeek’in 2025 sonu için fiyat tahminleri.

XRP (XRP): Yapay Zeka DeepSeek, XRP’nin Yıl Sonuna Kadar 10 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

DeepSeek, Ripple’ın XRP tokeninin yıl sonuna kadar 10 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi 2.82 dolarlık güncel fiyatına kıyasla yaklaşık dört kat artışa tekabül ediyor.

Kaynak: DeepSeek

On üç yıldır piyasada olan XRP, uluslararası ödemeler alanındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın beş yıl sonra nihayet sona ermesi de yatırımcı güvenini artırdı. Yatırımcı güvenindeki bu artışla birlikte XRP fiyatı da ivme kazandı ve bu yıl 18 Temmuz’da 3.65 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DeepSeek, XRP’nin temmuz ayında kaydettiği rekor seviyeyi aşabileceğini ve Ocak 2026’ya kadar 10 doları geçebileceğini tahmin ediyor. Ancak XRP’nin yükselişinin makroekonomik faktörlere ve düzenlemelerle ilgili gelişmelere bağlı olacağını hatırlatmak gerekiyor.

XRP son 12 ayda %437 değer kazanarak en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Buna karşılık lider kripto para Bitcoin bu süreçte %100 değerlenirken, en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise %82 oranında değer kazandı.

Veriler XRP’nin 2025 yılı boyunca üç ayrı boğa flaması formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. Bu üç formasyonun ikisi yaz aylarında gerçekleşti. Boğa flaması formasyonu genellikle yükseliş habercisi olarak kabul edilir. Dolayısıyla XRP’nin de güçlü bir yükseliş yaşayabileceği yönünde tahminler var.

Ayrıca kripto paralar genellikle ekim ayında iyi performans gösterir. Ekim ayına ilişkin yükseliş beklentileri, spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığı ve ABD’nin kriptoya yönelik adımları piyasada yükselişi tetikleyebilir.

Shiba Inu (SHIB): DeepSeek, SHIB’in 8 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

2020 yılında piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB) Dogecoin’in en büyük rakiplerinden biri ve şu anda 7 milyar dolar piyasa değerine sahip.

Kaynak: DeepSeek

SHIB şu anda 0.00001203 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde büyük fiyat hareketleri sergilemedi.

Teknik açından bakıldığında SHIB’in henüz düşen kama ve boğa flaması formasyonlarını kırmadığı görülüyor. SHIB kasım ayına kadar 0.000025 dolar seviyesini aşarsa yaklaşık sekiz kat fiyat artışıyla DeepSeek’in öngördüğü 0.00005 dolar ile 0.0001 dolar bandına yükselebilir.

Shiba Inu, hızlı ve düşük maliyetli işlemler, merkezi olmayan uygulamalar ve gelişmiş gizlilik sunan katman 2 ağı Shibarium aracılığıyla gerçek dünya kullanımı da sunarak bu yönüyle diğer meme coinlerden ayrışıyor.

Dogecoin (DOGE): Yapay Zeka DeepSeek, DOGE’nin 1 Dolar Hedefini Aşabileceğini Tahmin Ediyor

2013 yılında şaka amacıyla piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) o zamandan bu yana devasa bir yükseliş yaşayarak 38 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli on kripto paradan biri oldu. 80 milyar dolar değerindeki meme coin pazarında önemli bir konuma sahip olan DOGE, yatırımcıların gözde meme coini olarak konumunu koruyor. Dogecoin, tutkulu topluluğu ve gerçek dünya kullanımının artması sayesinde başarısını sürdürüyor.

Kaynak: DeepSeek

Dogecoin fiyatı genellikle Bitcoin’in trendlerini izlese de güçlü likiditesi ve bireysel yatırımcı talebi sayesinde piyasadaki gerileme dönemlerinde bile büyük kayıplar kaydetmedi. DOGE son bir yılda neredeyse iki kat değerlenerek bu süreçte Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu ve Pepe’den daha iyi performans gösterdi ve şu anda 0.25 dolar civarında işlem görüyor.

Dogecoin’in RSI’si 50 civarında olup yükselmeye devam ediyor. Ayrıca veriler Dogecoin yatırımcıların alımlarının arttığını düşündürüyor. DOGE son 24 saatte %1.1 değer kazanarak Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi piyasanın büyük isimlerini geride bıraktı.

2025 yılı boyunca Dogecoin grafiğinde çok sayıda yükseliş formasyonunun oluşması DOGE’nin büyük bir kırılma gerçekleştirebileceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

DeepSeek’e göre DOGE’nin yılı 1.50 dolar ile 3 dolar arasında bir fiyatla bitirme ihtimali var. Ancak Dogecoin’in 2021 yılındaki boğa piyasasında 0.7316 dolar ile pik yaptığı göz önüne alındığında 3 dolar hedefinin son derece zorlu bir hedef olduğu söylenebilir. Piyasa koşullarının normal olduğu varsayılırsa 0.50 dolar seviyesi ulaşılabilir bir hedef olacaktır. İyimser senaryoda ise 1.50 dolar seviyesi makul bir hedef olarak görülebilir.

Bu arada Dogecoin’in gündelik işlemlerde kullanımına yönelik ilgi artıyor. Tesla seçili ürünlerinde DOGE ödemelerini kabul ederken PayPal ve Revolut ise ödeme sistemlerinde Dogecoin işlemlerini destekliyor.

