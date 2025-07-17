XRP, PUMP ve ADA Fiyat Tahmini – 17 Temmuz

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Lider kripto para Bitcoin (BTC) son zamanlarda güçlü bir ivme yakaladı ve şimdi üç gün önce kaydettiği 122.838 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %3.6 daha düşük işlem görüyor.

Bitcoin yükselişini sürdürürken altcoin’lerde de kayda değer fiyat artışları görülüyor.

Piyasa genelinde iyimserlik artarken altcoinler ve TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere önde gelen meme coin’ler son aylarda yeni rekorlar kırdı. Bu durum hem altcoin’lerin hem de meme coin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğine dair beklentileri artırdı.

İşte şu anda yatırımcılardan büyük ilgi gören ve yükselebilecek bazı altcoin’ler.

Ripple (XRP): Kayda Değer Bir Büyüme Potansiyeli Barındırıyor

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel bankacılık sistemleri ile blockchain ödeme sistemleri arasında önemli bir köprü olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

XRP bu hafta güçlü bir ivme yakalayarak bir haftada %33.7 ve son 24 saatte %9.3’lük fiyat artışı kaydetti ve şu anda 3.25 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası işlemleri son derece düşük işlem ücretleriyle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesine sahip olan XRP, kurumsal yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da geçtiğimiz yılın sonlarında XRP’nin herhangi bir aracı kurum olmadan hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun sınır ötesi ödemeler gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan şirketin bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davayı resmen geri çekmesi Ripple’ın büyük bir zafer elde etmesini sağladı. SEC, 2025’te davayı sonlandırarak dört yıllık anlaşmazlığın sona ermesini sağladı.

Bu gelişme XRP’nin sektördeki itibarını artırdı ve bu dava altcoin’ler için önemli bir emsal haline geldi. Ayrıca yatırımcı güveninin artmasıyla birlikte XRP son bir yılda %421 değerlenirken, Bitcoin ise aynı süreçte %82 değer kazandı.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 86 seviyesinde. Dolayısıyla altcoin’in bir düzeltme yapma ihtimali var. Ancak böyle bir düzeltme gerçekleşirse 3 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulabilir ve ay sonundan önce 4 dolar seviyesine yükselebilir.

XRP’nin yılın ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, Ocak 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekor seviyeyi aşabileceğini düşündürüyor.

Pump.fun ($PUMP): Piyasaya Hızlı Giriş Yaptı

Pump.fun protokolü 10 Ocak 2024’te Solana üzerinde piyasaya sürüldü. Pump.fun, herkesin kripto para (özellikle meme coin) mint etmesine ve piyasaya sürmesine imkan tanıyan bir kripto launchpad’idir.

Pump.fun, bu yıl 12 Temmuz’da PUMP tokeni piyasaya sürdü ve 12 dakika içinde 1 milyar dolar yatırım aldı. Proje ekibi her biri 0.004 dolar fiyatla 1 trilyon PUMP token (toplam arzın %33’ü) çıkardı. Bunların %15’i ICO sırasında bireysel yatırımcılara satılırken, %18’i ise kurumsal yatırımcılara satıldı. Ekip, ICO sırasında 600 milyon dolar topladı ve kurumsal yatırımcıların da katılımıyla toplanan fon miktarı 1 milyar doları aştı.

PUMP fiyatının grafiğindeki trendleri belirlemek için henüz çok erken olsa da grafiğe bakıldığında coin’in ani bir yükseliş, ardından da ani bir düşüş yaşadığı görülüyor. PUMP token dün 0.006812 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %21.4’lük bir düşüş yaşadı. Token son 24 saatte %15’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 0.005352 dolardan işlem görüyor.

Tokenin ön satış fiyatının 0.004 dolar olduğu göz önüne alındığında, mevcut durumunun pek de iyi olmadığı görülüyor. Bu nedenle proje ekibi, fiyat istikrarını sağlamak için geri alımlar başlattı.

PUMP token volatil bir başlangıç yapmış olsa da Pump.fun köklü bir protokol ve proje ekibi de attığı adımların farkında. Solana üzerindeki meme coin’lerin, 79 milyar dolarlık meme coin piyasasının 15 milyar dolarlık kısmını oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, PUMP tokene yönelik talebin de artma ihtimali var.

Cardano ($ADA): 2025’te Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

2014 yılında Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı yaklaşımı ve enerji tasarruflu proof-of-stake (PoS) mekanizmasıyla biliniyor.

ADA şu anda 9 milyar dolar piyasa değerine sahip ve Solana’nın piyasa değerini aşması ve Ethereum hakimiyetini sarması için piyasa değerinin yaklaşık üç kat artması gerekiyor.

Cardano geçtiğimiz hafta Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. Bu arada ADA son 24 saatte %4.3’lük bir artış kaydederken, Bitcoin ise %0.1’lik küçük bir düşüş yaşadı. ADA son yedi günde %24.9 değerlenirken, Bitcoin ise %5.7 oranında değer kazandı.

Şu anda 0.81 dolar civarında işlem gören ADA’nın yıl sonundan önce 2 dolar civarında yükselebileceğine dair tahminler var. ADA ivmesini sürdürürse 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini görebilir.

Geçen yılın kasım ayı ile bu yılın nisan ayı arasında görülen boğa flaması formasyonu ADA’nın yükselebileceğini gösteriyor. Ancak ADA’nın RSI’si şu anda aşırı alım bölgesinde olup yükselişini sürdürüyor. Bu nedenle artan fiyatlardan yararlanmak isteyen yatırımcılar bir miktar kar alabilirler. Dolayısıyla kısa vadede bir düşüş görülebilir.

ADA’nın 1.15 dolarda büyük bir dirençle karşılaşması beklenirken, 0.85 dolar ile 0.90 dolar arasında ise güçlü destek bulunuyor.

Snorter ($SNORT): Ön Satışında Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 1.9 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %199’a varan APY sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.