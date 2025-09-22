XRP, Pi Coin ve Pepe Fiyat Tahmini – 22 Eylül

Kripto piyasasının bugün %4’lük bir düşüş yaşaması XRP, Pi Coin ve Pepe fiyat tahminlerini olumsuz yönde etkiledi.

Kripto piyasasının toplam değeri 4 trilyon dolar seviyesinin altına düşerken, Ethereum (ETH) %6 ve Solana (SOL) ise %7 değer kaybetti.

Ancak kripto piyasasının önümüzdeki günlerde ve haftalarda toparlanabileceği yönünde tahminler var.

Peki XRP, Pi Coin ve Pepe fiyatı ne olur?

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini: XRP Yeni Rekorlar Kırabilir

XRP bugün %5.5’lik bir düşüş kaydederek 2.82 dolar seviyesine gerilerken, bir haftada %7 ve bir ayda %8 değer kaybetti.

Peki XRP fiyatı neden düştü? Bugünkü düşüşün büyük ölçüde yüksek kaldıraçlı pozisyonlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Crypto Leverage Just Snapped



Why this report matters



Yesterday, we felt compelled to publish a rare Sunday note, “Why High Leverage and Low Liquidity Could Be a Dangerous Mix,” warning that “the combination suggests faster traders are turning more cautious, leaving BTC, ETH,… pic.twitter.com/a6agJBqgF7 — 10x Research (@10x_Research) September 22, 2025

Bu arada XRP’nin bir yılda %370 değerlenmiş olması orta ve uzun vadeli ivmesinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Ripple’ın uluslararası ödemeler alanında yeni ortaklıklara imza atarak işini giderek büyütmesi XRP’nin büyümesinde etkili olan faktörlerden biri oldu.

Öte yandan XRP’nin grafiğine bakıldığında indikatörlerinin geçen hafta toparlanma belirtileri gösterdiği ancak şimdi aşırı satış pozisyonuna gerilediği görülüyor.

RSI (sarı) 50’nin altına düşerken, MACD (turuncu, mavi) ise yeniden negatife dönmek üzere.

Kaynak: TradingView

Bu arada SEC’in onayını bekleyen çok sayıda XRP ETF’i bulunuyor. Bu ETF’ler onaylanırsa XRP fiyatında ciddi bir toparlanma görülebilir.

XRP’nin ekim ayının ikinci yarısında 3 doları ve ETF’lerin onaylanması halinde ise kasım ayında 4 doları, yıl sonuna kadar da 5 doları görme ihtimali var.

Pi Network ($PI) Fiyat Tahmini: Pi’nin Düşüşü Sürüyor

Pi coin son 24 saatte %18’lik bir düşüş kaydetti ve olumsuz sinyaller vermeye devam ediyor.

Şu anda 0.2887 dolardan işlem gören Pi coin, bir ayda %20 ve şubat ayının sonlarında kaydettiği 2.99 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %90 değer kaybetti.

Pi’nin grafiği daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

Pi coin, şubat ayının sonlarından beri istikrarlı bir şekilde düşüyor ve görünüşe göre daha fazla düşüş yaşama ihtimali var.

Öte yandan Pi Network geliştiricilerinin tokenin kullanım durumlarını artırmaya yönelik çalışmaları da token fiyatında herhangi bir etki yaratmadı.

Pi Network ekibinin çalışmaları arasında Pi Node’un Linux versiyonunun yayınlanması, Pi App Studio’nun faaliyete geçmesi ve 200 milyon dolarlık bir girişim fonunun oluşturulması yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri Pi coin fiyatının yükselmesini sağlamadı.

Kripto borsası Binance’n ve diğer büyük borsaların (örn. Coinbase, Krake, Bitstamp) Pi coin’i listelemesi durumunda tokenin yükselebileceği düşünülüyor.

Böyle bir listeleme gerçekleşirse Pi coin fiyatı 1 ya da 2 doları görebilir ancak aksi durumda daha fazla düşebilir.

Pepe ($PEPE) Fiyat Tahmini: Balina Alımları PEPE’nin Yükselmesini Sağlar mı?

PEPE şu anda 0.0000059762 dolardan işlem görüyor. Meme coin bir günde %7.5 ve bir ayda %14 değer kaybetti.

Ancak PEPE bir yılda %18 değerlenmiş durum ve daha fazla fiyat artışı yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor.

Pepe’nin fiyat grafiğine bakıldığında geçen hafta gösterdiği toparlanma belirtilerinin ardından aşırı satış bölgesine düştüğü görülüyor.

Kaynak: TradingView

PEPE’nin RSI’si 40’ın altına düştü ve 30’a doğru gerileyebilir. Ancak bu seviyeye ulaştığında bir toparlanma görülebilir.

Ayrıca Pepe balinalarının yüklü alımlar yaptığı göz önüne alındığında tokenin toparlanma ihtimali olduğu söylenebilir.

PEPE hafta sonuna kadar 0.000010 dolara ve kasım ayında 0.000020 dolara, yıl sonundan önce ise 0.000050 dolara geri dönebilir.

Pepenode Ön Satışı Devam Ediyor

Alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni ve daha küçük coinlere göz atabilirler.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir ERC-20 tokeni olan PEPENODE (PEPENODE), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Pepenode ön satışı kısa bir süre önce başladı ve şimdiye kadar 1.3 milyon dolar fon toplandı.

Log in and Mine WHEREVER you are 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/hE6oLXBvMi — PEPENODE (@pepenode_io) September 20, 2025

Kripto madenciliğini oyunlaştıran PEPENODE bu yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

PEPENODE sahipleri, sanal madencilik cihazları oluşturarak tokenlerini stake edebilir ve daha fazla node (düğüm) satın almak için PEPENODE harcayabilirler.

PEPENODE’un web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet gibi bir kripto cüzdanı bağlayarak 0.0010702 dolar fiyatla alım yapabilirsiniz. Ancak tokenin fiyatı ön satış sona erene kadar düzenli olarak artacak.

Ön Satışa Katıl

