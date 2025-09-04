XRP, Pi Coin ve Dogecoin Fiyat Tahmini – 4 Eylül

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0.3 düşerken, Bitcoin (BTC) %0.5 ve Solana %1.5 değer kaybetti.

Öte yandan Ethereum fiyatı %1 arttı. Buna ek olarak, aşırı satış gören tokenler de toparlanmanın eşiğine geldi.

Peki XRP, Pi Coin ve Dogecoin’de son durum ne?

XRP ($XRP): XRP 4. Çeyrekte Büyük Fiyat Artışları Yaşayabilir

XRP son 24 saatte %0.5’lik bir düşüş yaşarken, bir haftada %5 ve bir ayda %7 değer kaybetti.

Ancak XRP bir yılda %415 değerlenerek ilk 20 kripto para arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu.

Ripple’ın uluslararası ödemeler alanındaki büyümesini sürdürmesi ve SEC davasının nihayetinde sona ermesi XRP’yi olumlu yönde etkiledi.

Bu arada Ripple, geçtiğimiz haftalarda stablecoin platformu Rails’in 200 milyon dolar karşılığında satın aldı. Ayrıca şirket, Dubai’de çeşitli ortaklıklar kurdu ve lisans aldı.

Tüm bunlar XRP için olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: TradingView

XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında RSI’nin (sarı) ve MACD’in (turuncu, mavi) dip seviyelere yaklaştığı görülüyor. Bu, XRP’nin 2.80 doları görmesinin ardından yeniden yükselebileceği anlamına geliyor.

XRP eylül ayının ilerleyen haftalarında 3 dolar seviyesine geri dönebilir. Ayrıca altcoin’in yılı 5 dolar seviyesinin üzerinde bitirme ihtimali var.

Pi Network ($PI): Pi Coin Güçlü Bir Toparlanma Kaydedebilir

PI coin bugün 0.3453 dolara düştü ve bir haftada %2, bir ayda ise %3 değer kaybetti.

Ayrıca Pi coin, 26 Şubat’ta 2.99 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından %88 oranında değer kaybetti. Altcoin, lansmanın ardından ivme kazanmakta zorlandı.

Ancak Pi coin’in son zamanlarda gerçekleştirdiği çeşitli güncellemeler göz önüne alındığında, ilerleyen zamanlarda istikrarlı bir şekilde toparlanabileceği düşünülüyor.

Ağın node (düğüm) yazılımının Linux versiyonunun başlatılması, Pi Network’ün doğrulayıcılar ve geliştiriciler tarafından daha erişilebilir hale gelmesini sağladı.

Ayrıca Pi App Studio’nun faaliyete geçmesi de kodlama deneyimi olmayanların bile Pi Network’ün gelişimine katkı sağlamasına zemin hazırladı.

Bu nedenle piyasanın yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Pi coin’in güçlü bir şekilde toparlanabileceği düşünülüyor.

Kaynak: TradingView

Pi coin uzun bir süredir aşırı satış pozisyonunda. Dolayısıyla Pi coin’in yıl sonuna doğru 1 dolar seviyesini ve ardından 2 doları aşma ihtimali var.

Dogecoin ($DOGE): Artan Kurumsal Faaliyetler Meme Coin’in Yeni Rekorlar Kırmasını Sağlayabilir

Dogecoin bugün 0.2166 dolardan işlem görüyor ve bir haftada %3 değer kaybetmiş olsa da bir ayda %4 ve bir yılda %125 oranında değer kazandı.

DOGE’nin başarılı performansı büyük ölçüde topluluk desteğinden kaynaklanıyor.

Çok fazla kullanım durumuna sahip olmayan Dogecoin, buna rağmen destek ve ilgi görmeye devam ediyor.

Örneğin Elon Musk’ın avukatı Alex Spiro, DOGE için yeni bir kurumsal yatırım aracı çıkarmaya hazırlanıyor.

Buna ek olarak sosyal medya platformu X’in dijital ödemelere Dogecoin’i dahil edeceğine dair beklentiler de devam ediyor.

Kaynak: TradingView

Dogecoin’in fiyat grafiğine bakıldığında geçtiğimiz ay zayıf performans gösterdiği görülüyor. Ancak DOGE’nin güçlü bir toparlanma kaydetme ihtimali var.

MACD negatif/aşırı satış pozisyonuna gerilediğinde Dogecoin fiyat tahminleri de pozitife dönecektir. Bu durumda coin’in ekim ayında 0.30 dolara ve yıl sonuna kadar 0.50 dolara yükselme ihtimali var.

Maxi Doge Ön Satışında 1.8 Milyon Dolar Toplandı

Yukarıda yer alan tokenlerin iyi performans göstermesi beklense de değerlendirilebilecek daha yeni tokenler de bulunuyor.

Bunlar arasında ön satış coin’leri de yer alıyor. Yeni bir ön satış projesi olan Maxi Doge (MAXI), birkaç hafta önce başlayan ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Smol pups chase sticks, I lift candlesticks pic.twitter.com/d2Lujp9Jkz — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 3, 2025

Projenin ön satışında 1.8 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ön satışın böylesine büyük ilgi görmesi, projenin ilerleyen zamanlarda çok daha popüler hale gelebileceğini düşündürüyor.

Maxi Doge, Discord ve Telegram kanallarında çevrimiçi bir topluluk oluşturuyor. Ayrıca kullanıcılar bu kanallar üzerinden alım satım ipuçlarının yanı sıra stratejilerini paylaşma imkanına sahip olacak.

Maxi Doge düzenli olarak alım satım yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Söz konusu alım satım yarışmalarının kazananları MAXI tokenle ödüllendirilecek. Bu arada MAXI tokenin arzı 150.24 milyar ile sınırlı olacak.

Düzenli gelir elde etmek isteyen MAXI token sahipleri tokenlerini stake edebilecek. Ayrıca arzın %25’i Maxi Fund’a ayrılacak.

Bu fonlar yeni ortaklıkları ve girişimleri desteklemek için kullanılacak ve böylece Maxi Doge’nin büyümesi sağlanacak.

Maxi Doge’nin web sitesine giderek ön satışa katılabilir ve 0.0002555 dolar fiyatla MAXI token satın alabilirsiniz.

Tokenin fiyatı iki günden daha kısa bir süre içinde artacak ve ön satış sona erene kadar artmaya devam edecek.

Ön Satışa Katıl

