XRP, Pi Coin ve Dogecoin Fiyat Tahmini – 10 Eylül

Kripto piyasası bugün yatay seyrederken toplam piyasa değeri ise 3.99 trilyon dolar seviyesinde.

Şimdi XRP, Pi Coin ve Dogecoin’in fiyat hareketlerini inceleyecek ve önümüzdeki haftalarda nasıl performans gösterebileceklerine göz atacağız.

XRP, Pi Coin ve Dogecoin fiyatı ne olur?

XRP ($XRP): XRP Yıl Sonunda Güçlü Bir Fiyat Artışı Yaşayabilir

XRP son 24 saatte %1’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 2.97 dolardan işlem görüyor. Altcoin bir ayda %10 değer kaybetmiş durumda.

XRP geçtiğimiz haftalarda da zayıf performans gösterdi ancak altcoin’in toparlanmasını sağlayabilecek çeşitli faktörler bulunuyor.

Altcoin bir yılda %450 değer kazandı. Ayrıca Ripple’ın büyümesi ve XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimali de XRP’nin yükseliş yaşayacağına dair beklentileri artırdı.

Ripple son zamanlarda önemli alımlar gerçekleştirdi ve yeni ortaklıklar kurdu. Ripple’ın büyümesinin zamanla XRP’ye yönelik talebi artırabileceği düşünülüyor.

Bu arada XRP’nin grafiğine bakıldığında indikatörlerinin pozitife döndüğü görülüyor.

Kaynak: TradingView

RSI (sarı) kısa bir süre önce 50’nin üzerine çıkarken, MACD (turuncu, mavi) ise pozitife döndü. Bu, satın alma baskısının arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

XRP’nin mevcut fiyat hareketleri, ay sonuna doğru 3.50 dolara yükselebileceğini ve 2025’in sonunda 5 doları görebileceğini düşündürüyor.

Pi Network ($PI): Pi Coin, Ekosistemi Büyütme Çabalarına Rağmen Düşmeye Devam Ediyor

Pi Network, şubat ayında 2.99 dolar ile rekor kırmasından bu yana düşüş yaşıyor.

Pi coin son 24 saatte %1, bir ayda %15 ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %88 değer kaybetti ve şu anda 0.3432 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Pi coin ile ilgili endişe verici noktalardan biri, proje ekibinin çabalarına rağmen düşüşünü sürdürmesidir.

Bu çalışmalar arasında temmuz ayında yayınlanan Pi App Studio ve 100 milyon dolarlık geliştirme fonu yer alıyor.

Pi’nin fiyat grafiğine bakıldığında aşırı satış pozisyonunda olduğu ancak bu pozisyondan çıkabileceğine dair işaretler verdiği görülüyor.

Kaynak: TradingView

ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimine giderse piyasa genelinde yükseliş görülebilir ve böylece Pi coin’de ivme kazanarak 1 dolara doğru yükselebilir.

Ancak Pi coin’in yeni borsalarda listelenmemesi ve projeye ilişkin endişeler nedeniyle daha fazla düşüş yaşanabilir.

Pi coin önümüzdeki birkaç hafta içinde 0.30 dolara ve 4. çeyrekte 0.20 dolara düşebilir.

Dogecoin ($DOGE): DOGE ETF Umutları Artıyor

Dogecoin bugün küçük bir düşüş yaşayarak 0.2405 dolara geriledi ancak bir haftada %11 ve bir ayda %3.5 değer kazandı.

Meme coin bir yılda %130 değerlendi. DOGE’nin mevcut ivmesi göz önüne alındığında yıl sonunda güçlü bir fiyat artışı yaşayabileceği söylenebilir.

Son zamanlarda Dogecoin ile ilgili olumlu bir gelişme olmasa da Dogecoin ETF’lerinin önümüzdeki haftalarda onaylanacağına dair beklentiler artıyor. Bloomberg analistleri, 3 DOGE ETF’inin onaylanma olasılığının %90 olduğunu düşünüyor. Bu ETF’ler onaylanırsa meme coin’e yönelik talepte artış görülebilir.

Bu arada Dogecoin’in fiyat grafiğine bakıldığında da olumlu işaretler görülüyor.

Kaynak: TradingView

Dogecoin son günlerde boğa flamasını kırarken, RSI ve MACD ise pozitife döndü. Bu, satın alma baskısının arttığını gösteriyor.

Ancak DOGE henüz aşırı alım bölgesine girmedi. Dolayısıyla bir düzeltme gerçekleşmeden önce daha fazla yükseliş yaşanabilir.

DOGE eylül ayının sonuna kadar 0.30 dolara, yıl sonuna doğru da 0.70 dolara yükselebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 14.4 Milyon Dolar Toplandı

Yukarıda bahsedilen coin’lerin iyi performans göstermesi beklense de yatırımcılar daha yeni tokenleri de değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek projeler arasında ön satış coinleri de yer alıyor. Bitcoin için Solana tabanlı bir katman 2 ağı olan Bitcoin Hyper (HYPER), ön satışında 14.4 milyon dolar fon topladı.

Bitcoin Hyper, Bitcoin için bir katman 2 ağı olup, düşük işlem ücretleri ve hızlı doğrulama süreleri sunuyor.

Solana’nın yüksek hızlı altyapısını entegre eden Bitcoin Hyper, Bitcoin ekosistemine ölçeklenebilirlik ve programlanabilirlik getirecek, aynı zamanda işlem ücretlerini de düşürecek.

Bitcoin Hyper, DeFi için önemli bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Ayrıca Bitcoin Hyper’ın HYPER tokenin kayda değer bir talep görebileceği düşünülüyor. HYPER token sahipleri tokenlerini stake ederek pasif gelir elde etme imkanına sahip olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine giderek 0.012885 dolar fiyatla HYPER token satın alabilirsiniz.

HYPER tokenin satış fiyatı bugün artacak.

