XRP, Pepe ve Cardano 2025 Sonunda Zirveye Mi Ulaşacak? DeepSeek AI Yanıtladı

Çin merkezli DeepSeek AI, yıl sonuna doğru XRP, Pepe ve Cardano fiyatlarının sert yükselişler kaydedebileceğini öngörüyor. Tahminlerin arkasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onaylaması beklenen bir dizi ETF bulunuyor.

Kripto piyasası, son günlerde yaşanan tasfiyelerle yeniden gerilemiş olsa da, onay sürecinin başlamasıyla güçlü bir toparlanma potansiyeli taşıyor.

DeepSeek AI’ye göre bu durum özellikle XRP, Pepe ve Cardano için geçerli. Yapay zekâ modeli, düzenleyici ve iş ortamının son aylarda çok daha elverişli hale gelmesiyle birlikte, 2025’in son haftalarında bu üç kripto paranın mevcut tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşabileceğini öngörüyor.

Ripple (XRP): DeepSeek AI, Sınır Ötesi Ödeme Hamlesiyle Fiyatın 7 Dolara Yükselebileceğini Öngörüyor

DeepSeek, özellikle XRP konusunda iyimser. Çin merkezli yapay zekâ modeli, Ripple’ın fiyatının 2026’ya kadar 7 dolara çıkabileceğini, bunun da mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,65 doların neredeyse iki katı olacağını tahmin ediyor.

Ripple-SEC davasının çözüme kavuşmasının, XRP’nin büyümesi için önemli bir zemin hazırladığı ve Ripple’a sınır ötesi ödemeler pazarında ciddi bir pay alma fırsatı sunduğu belirtiliyor.

Ripple da son dönemde tam olarak bunu yapıyor. Şirket, son aylarda birçok yeni ortaklık anlaşmasına imza attı, stratejik satın almalar gerçekleştirdi ve yeni pazarlara açıldı.

Bu gelişmeler XRP’yi son derece güçlü bir konuma taşıyor. Güncel grafikler de toparlanmaya yaklaşıldığını gösteriyor. Tüm göstergeler aşırı satım bölgesinde ve bu da XRP’nin iskontolu işlem gördüğünü, pozitif hareketin yakın olduğunu işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

XRP’nin güçlü büyüme trendine, SEC’in onayını bekleyen ETF başvurularından birinin kabul edilmesiyle yeniden girebileceği düşünülüyor.

Yıl sonuna kadar mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesini aşacağına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bir boğa rallisi yaşanması halinde ise fiyatın çok daha yukarı çıkabileceği vurgulanıyor.

Pepe (PEPE): DeepSeek AI, Popüler Meme Coin’de %229 Artış Öngörüyor

DeepSeek AI, “meme coin dinamikleri ve viral duyarlılık” potansiyeline atıfta bulunarak PEPE’nin 2026’ya kadar 0,000030 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyatı 0,00000910 dolara göre %229’luk bir artış anlamına geliyor.

Yapay zekâ modeli, yüksek profilli influencer’lar ve ünlülerin desteğinin PEPE fiyatını yukarı çekebileceğini, sosyal medya kaynaklı FOMO’nun da meme token’ın değerini artırabileceğini öne sürüyor.

Ancak DeepSeek’in değinmediği nokta, PEPE’nin hâlâ balinalar arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam etmesi. Balinalar token’ı almayı sürdürerek fiyatını pompalamaya devam ediyor.

Bu nedenle, özellikle yıl sonu alım rallisi ve SEC’in ETF onayları dalgasının ardından piyasa yükselişe geçerse, PEPE’nin sert bir ralli yapma ihtimali oldukça yüksek.

Kaynak: TradingView

Ayrıca, DeepSeek’in fiyat tahmininin nispeten temkinli olduğu da söylenebilir; zira PEPE’nin mevcut tüm zamanların en yüksek fiyatı 0,00002803 dolar seviyesinde bulunuyor.

Çok iyimser bir piyasada, token bu fiyatı aşabilir ve potansiyel olarak 0,00010 dolara kadar yükselebilir.

Cardano (ADA): DeepSeek AI, Ekosistem Büyümesiyle 12 Dolara Ralli Öngörüyor

Cardano için çok iyimser bir tahmin sunması istendiğinde, DeepSeek AI, ADA’nın önümüzdeki birkaç ay içinde 12 dolara kadar yükselebileceğini öne sürdü. Bu, mevcut fiyata göre %1.472’lik bir artış anlamına geliyor.

Tahmin, Cardano’nun “merkeziyetsiz finans ve gerçek dünya yönetişiminde hakim bir güç haline gelmesi” ve Cardano üzerinde çalışan dApp’lerin geliştirilmesi gibi faktörlere dayanıyor.

Cardano’nun böyle bir senaryoya ulaşması uzak görünse de, son yıllarda TVL (Toplam Kilitli Değer) istikrarlı şekilde büyüdü; Ocak 2023’te 50 milyon dolardan bugün 317 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca Cardano, ekosisteme yeni güncellemeler sunmaya ve yeni projeleri çekmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, yakın gelecekte gerçek kullanıcı benimsemesini ve kullanımını artırabilir.

Kaynak: TradingView

Buna ek olarak, Grayscale, Cardano ETF’i başvurusu yaptı.

Onaylanması halinde ADA’nın fiyatını çok daha yukarılara taşıyabilir. Mevcut aşırı satım konumu, önümüzdeki birkaç hafta içinde ADA’nın 1 doları geçip mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 dolara yönelme potansiyelini gösteriyor.

Grafiğimiz yıl sonu için 4 dolarlık bir hedef belirlese de, DeepSeek daha yüksek seviyelerin de mümkün olabileceğine inanıyor.

