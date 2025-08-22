BTC $116,875.80 3.49%
ETH $4,646.66 9.17%
SOL $193.81 6.46%
PEPE $0.000010 5.62%
SHIB $0.000012 4.26%
DOGE $0.23 6.95%
XRP $3.03 4.31%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

XRP Ledger’da Devasa İşlem – Ripple’a 35 Milyon XRP Aktarıldı

Ripple XRP
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

XRP Ledger’da Devasa İşlem – Ripple’a 35 Milyon XRP Aktarıldı

XRP Ledger üzerinde gerçekleştirilen devasa bir transfer, kripto piyasasında dikkatleri üzerine çekti. 100.774.102 dolar değerindeki işlem, 35 milyon XRP’nin özel bir cüzdandan Ripple’a yönlendirilmesiyle gündeme oturdu.

İlk bakışta sıradan bir cüzdanlar arası transfer gibi görünse de, XRPWallets verileri işlemin daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Transferin Detayları

Kaynak cüzdan, gönderimi ikiye böldü: 10 milyon XRP farklı bir adrese yönlendirilirken, 35 milyon XRP’lik ana blok daha karmaşık bir rota izledi. Bu büyük transferin yaklaşık 30 milyon XRP’si, Ripple’ın Talep Üzerine Likidite (ODL) ağıyla ilişkili bir cüzdana ulaştı. Ardından fonlar kısa süreliğine Ripple’a bağlı bir adreste bekletildi.

Ham defter kayıtlarını inceleyenler için bu hareketler, yüz milyonlarca doların rastgele cüzdanlar arasında dolaştırıldığı izlenimi verebilir. Ancak uzmanlar bunun Ripple’ın bilindik transfer modeli olduğunu belirtiyor. Şirket, likiditeyi düzenlemek, rezervlerini optimize etmek veya kurumsal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla XRP’yi bu şekilde hareket ettiriyor.

XRP Fiyatında Kritik Dönem

Transfer, XRP’nin değer kaybı yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Kripto para, son bir haftada %7,82 düşüş yaşayarak 2,84 dolar seviyesine geriledi. Ağustos başında 3,40 doların üzerine çıkan XRP’nin mevcut fiyatı, yatırımcıların dikkatle izlediği kritik destek seviyelerine işaret ediyor.

Analizlere göre 2,80 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık, piyasanın toparlanmasına zemin hazırlayabilir. Bu durumda XRP’nin yeniden 3,20–3,40 dolar aralığını test etme ihtimali bulunuyor. Ancak 2,80 doların altına yaşanacak kırılma, fiyatı Temmuz rallisi öncesindeki 2,40–2,50 dolar bandına çekebilir.

Ripple’ın rezerv yönetimi ve likidite düzenlemeleri kapsamında yaptığı bu hamle, piyasada belirsizliği artırmış durumda. Önümüzdeki süreçte Ripple’ın yeni transferlere devam edip etmeyeceği ve XRP’nin güçlü destek seviyelerini koruyup koruyamayacağı, fiyatın yönünü belirleyecek en önemli faktörler olacak.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Powell’ın Jackson Hole Konuşması Kripto Piyasasını Harekete Geçirdi: Bitcoin, Ethereum ve XRP Yükselişte!
2025-08-22 14:33:43
XRP Ledger’da Devasa İşlem – Ripple’a 35 Milyon XRP Aktarıldı
2025-08-22 14:55:07
Dijital Euro İçin Ethereum ve Solana Seçeneği Masada
2025-08-22 13:27:37
Gözler Jackson Hole'e Çevrildi: Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum Ne?
2025-08-22 11:24:11
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 22 Ağustos 2025 – Kripto Piyasası Fed Beklentisiyle Dalgalanıyor
2025-08-22 10:11:40
ChatGPT-5'ten 2025 Sonu İçin XRP, SOL ve ETH Fiyat Tahmini
2025-08-22 10:31:09
Arthur Hayes'ten Ethereum Tahmini: Bu Seviyeyi Görebilir!
2025-08-22 09:18:40
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Bitcoin Haberleri
Powell’ın Jackson Hole Konuşması Kripto Piyasasını Harekete Geçirdi: Bitcoin, Ethereum ve XRP Yükselişte!
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-22 14:33:43
Blockchain Haberleri
Dijital Euro İçin Ethereum ve Solana Seçeneği Masada
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-22 13:27:37
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi