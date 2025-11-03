XRP Fiyatı Kritik Noktaya Yaklaşıyor: Büyük Bir Düşüş mü Geliyor?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Kasım 3, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP fiyatı son 24 saatte %4 oranında değer kaybederken işlem hacmi ise yaklaşık iki kat artışla 2.4 milyar doları gördü. Ancak arz talep dengesi XRP fiyatının toparlanabileceğini düşündürüyor.

XRP’nin arz durumuna bakıldığında yatırımcıların 2.52 dolar ile 2.54 dolar civarından alım yaptığı görülüyor. Dolayısıyla bu fiyat seviyeleri izlenmesi gereken seviyeler olarak öne çıkıyor.

XRP toparlanır ve bu seviyenin üzerine çıkarsa bu talep bölgesindeki satın alma baskısının güçlü olduğu doğrulanmış olacak.

Öte yandan yatırımcılar piyasada bugün yaşanan düşüşün sebebini merak ediyor ve “Kripto piyasası neden düşüyor? Kripto piyasası toparlanır mı?” gibi sorular soruyor. Piyasadaki bu son düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indiriminlerine ilişkin beklentilerin değişmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

XRP fiyatı son zamanlarda zayıf performans sergilese de uzun vadede toparlanabilir. XRP’nin toparlanmasında etkili olabilecek faktörler arasında artan kurumsal yatırımcı ilgisi, uluslararası ödemeler alanındaki kullanımının yaygınlaşması ve XRP tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülme ihtimali yer alıyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Daha Fazla Düşer mi?

XRP 2.50 doları aşmak için hamle yaparak ret görmesinin ardından son 12 saat içinde sert bir düşüş yaşadı. Şimdilik bu talep bölgesi dirence dönüşmüş durumda. Ancak XRP ivme yakalarsa bu direnci aşabilir.

XRP fiyatı düşüşünü sürdürürse 2.30 dolar seviyesinde destek bulabilir. Geçmiş trendler, tokenin bu seviyeden sıçrayabileceğini ve toparlanabileceğini düşündürüyor.

4 saatlik grafiğe bakıldığında XRP’nin göreceli güç endeksinin (RSI) 14 günlük EMA’nın altına düştüğü görülüyor. Bu, negatif ivmenin giderek hız kazandığı anlamına geliyor.

Kripto piyasası genelinde düşüş yaşansa da Maxi Doge (MAXI) gibi gelecek vadeden kripto paraların da ilerleyen zamanlarda iyi performans göstermesi bekleniyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışında Yaklaşık 4 Milyon Dolar Fon Toplandı

Bugün kripto piyasası genelinde düşüş görülürken yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında genellikle ilk listelemelerinin ardından güçlü fiyat artışları yaşamalarıyla bilinen ön satış coinleri de yer alıyor.

Ethereum tabanlı yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge, hızla büyüyen topluluğu ve güçlü token ekonomisiyle dikkat çekiyor.

Bu arada projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fon aracılığıyla en gelecek vadeden tokenlere yatırım yapılacak. Bu tokenlere yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen gelirler ise Maxi Doge’nin pazarlama çalışmaları için kullanılacak.

Maxi Doge’nin web sitesini ziyaret edip Ethereum uyumlu kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.