XRP Fiyatı İçin 15 Dolar Tahmini! Devasa Bir Yükseliş mi Geliyor?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ekim 1, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP’nin üç aylık grafiği 2017’den bu yana ilk kez yeşile döndü. Bu durum XRP fiyatında yükseliş beklentilerini artırdı. Peki XRP yükselir mi?

Miky Bull Crypto’nun analizine göre, XRP’nin 3 ayda %28 değer kazanması, tarihi bir yükselişin habercisi olabilir.

$XRP to $5-$15 🤔



For the first time since 2017, it flipped green on the quarterly chart.



Already broken above the resistance as it similarly did in 2017. pic.twitter.com/NP7FY7fjC9 — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) September 29, 2025

XRP 2017 yılında benzer bir durum yaşamasının ardından %37.800 oranında değer kazanmıştı.

Analistler, 4. çeyrekte güçlü bir yükseliş yaşanması durumunda XRP fiyatının 15 doları görebileceğine inanıyor.

Ayrıca SEC’in kripto ETF’leri için yeni listeleme standarları getirmesi daha fazla ETF’in onaylanabileceğine dair beklentileri artırırken, XRP’nin ABD piyasalarındaki konumu giderek güçleniyor. Bu, altcoin için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

🚨SEC: NO NEED FOR INDIVIDUAL ETF FILING



As per Eleanor Terrett, issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA & $DOGE spot ETFs must withdraw 19b-4s, with new listing rules making them unnecessary. pic.twitter.com/dCvlv63mJs — Coin Bureau (@coinbureau) September 29, 2025

Buna ek olarak ABD Merkez Bankası’nın (FED) yıl sonundan önce %0.5’lik bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Böyle bir faiz indirimi gerçekleşirse XRP gibi riskli varlıklara yönelik talepte artış görülebilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 15 Doları Görebilir mi?

Yıl başından bu yana XRP grafiğinde şekillenmekte olan fincan kulp formasyonu şimdi tepe noktaya yaklaşıyor.

Ayrıca 2.70 dolar seviyesinde bir üçlü dip şekillendi. Bu, trend dönüşü için güçlü bir sinyal olarak kabul ediliyor.

1 günlük XRP / USD grafiği, fincan kulp formasyonu tepe noktaya yaklaşıyor. Kaynak: TradingView.

Bu arada XRP’nin RSI’si 50 seviyesini aşmak üzere olup, satın alma baskısının yeniden arttığını gösteriyor.

Sinyal çizgisini aşarak bir altın kesişim (golden cross) oluşturmak üzere oaln MACD histogramı da olası bir trend dönüşüne işaret ediyor.

Kırılımın doğrulanması için kilit eşik 3.60 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye desteğe dönüştüğünde XRP %165’lik bir artışla 7.50 doları hedefleyebilir.

Ayrıca ABD’nin faiz indirimleri ve daha fazla spot ETF’in onaylanması gibi faktörler, XRP’nin 2026 yılında %430 artışla 15 dolar seviyesini hedeflemesini sağlayabilir.

