XRP Fiyatı 3 Doların Altına Düştü: Boğa Piyasası Sona mı Erdi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP hafta sonu ve pazartesi günü yaşadığı düşüşle 3 dolar seviyesinin altına geriledi. XRP fiyatı daha fazla düşer mi?

İlk spot XRP ETF’i piyasaya sürüldüğü halde XRP fiyatı %11’den fazla düşüş yaşadı.

In the past 24 hours, 404,386 traders were liquidated for a total of $1.7 billion.



The vast majority of the damage was done to longs, who got liquidated for $1.62B.https://t.co/MT0EgNW8ib pic.twitter.com/rv75Behw4v — Lookonchain (@lookonchain) September 22, 2025

Ancak makroekonomik faktörler kripto piyasasının yükselebileceğini düşündürüyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimin gitti ve bu yıl daha fazla faiz indiriminin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelik talep artabilir ve piyasa genelinde yükseliş görülebilir.

XRP Fiyat Tahmini: Boğa Piyasası Sona mı Erdi?

XRP’nin hafta sonu kaydettiği düşüş, 3 ağlık boğa flaması formasyonu kırılımını geçersiz kırdı. Yatırımcılar şimdi “XRP daha fazla düşer mi? XRP yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

3.10 dolar seviyesinde dirençle karşılaşan XRP, 2.70 dolar seviyesine kadar düzeltme yaptı.

XRP fiyat grafiği. Kaynak: TradingView

RSI 20’ye gerileyerek aşırı satış bölgesine ulaştı. Bu, satıcıların tükendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilir. RSI en son bu seviyelere ulaştığında güçlü bir yükseliş başlamıştı.

Öte yandan MACD histrogramı ise altın kesişim (golden cross) oluşturmasının ardından ani bir sıçrama kaydetti. Dolayısıyla bugünkü düşüşün uzun soluklu bir düşüş trendinden ziyade bir tasfiye olayı olabileceği düşünülüyor.

XRP yukarı yönlü kırılma girişiminde bulunursa 3.10 dolar seviyesi desteğe dönüşebilir. Bu durumda XRP’nin %70’lik bir artışla 5 dolar seviyesini hedefleme ihtimali var.

ABD daha fazla faiz indirimine gider ve ETF’ler ilgi görmeye devam ederse XRP daha fazla yükselebilir ve %255’lik bir artışla 10 doları görebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasadaki köklü kripto paraların yanı sıra alternatifleri de değerlendirmek isteyen yatırımcılar ön satış projelerine göz atabilirler.

Yeni bir kripto projesi olan Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın hızını bir araya getiren bir katman 2 ağıdır.

HYPER, Bitcoin’in yüksek işlem ücretleri, yavaş işlemler ve sınırlı programlanabilirlik gibi engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Projenin ön satışında 17 milyon dolardan fazla fon toplandı ve ilerleyen zamanlarda çok daha iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Projenin resmi web sitesine giderek Bitcoin Hyper (HYPER) satın alabilirsiniz. HYPER tokenin ön satış fiyatı birkaç saat içinde artacak.

Gelişmelerden haberdar olmak için Bitcoin Hyper’ı X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

