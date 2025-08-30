XRP Fiyat Tahmini: Yeni Boğa Sezonunun Fitili XRP ile Ateşlenebilir mi?

XRP fiyatı bugün 2,80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Token’ın 24 saatlik işlem hacmi 7,03 milyar dolara ulaşırken, son 24 saatte %1,3 düşüş kaydetti. Piyasa değeri 166,89 milyar dolar olan XRP, bu verilerle kripto piyasasında 4. sırada yer alıyor.

Toplam 100 milyar arzın 59,48 milyar adedi dolaşımda bulunan XRP, kritik destek seviyelerine yaklaşmış durumda. Analistler, bu seviyelerin korunup korunamayacağının, olası bir altcoin rallisinin fitilini ateşleyip ateşlemeyeceği konusunda belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

Piyasa Baskısı XRP’yi Zorluyor

Ripple’ın XRP’si 3,00 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor. Bitcoin’in yedi haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve Ethereum’daki milyarlarca dolarlık opsiyonların sona ermesi sonrası yaşanan geri çekilme, altcoin piyasasındaki zayıflığı daha da derinleştirdi.

Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) ve Sui (SUI) gibi token’lar da sert kayıplar yaşayanlar arasında yer aldı.

Makroekonomik rüzgârlar da baskıyı artırıyor. Fed, faiz indirimlerinin beklenenden daha yavaş gelebileceğini belirtirken; güçlü ABD ekonomisi ve süregelen enflasyon, risk iştahını sınırlıyor. NVIDIA’nın yapay zekâ beklentilerinin zayıflamasıyla teknoloji hisseleri de Wall Street’te değer kaybetti.

Sonuç olarak, kripto piyasasının toplam değeri bir günde %3,3 düşerek 3,76 trilyon dolara geriledi.

On-Chain Veriler XRP’de Zayıflamaya İşaret Ediyor

XRP’nin temelleri de güç kaybediyor. CryptoQuant verilerine göre XRP Ledger üzerindeki aktif adresler temmuz ortasında yaklaşık 50.000 seviyesindeyken bugün 24.000’e geriledi. Bu durum, ağ üzerindeki faaliyetlerin belirgin şekilde zayıfladığını gösteriyor.

Türev piyasalar da temkinli tabloyu yansıtıyor. Vadeli işlem açık pozisyonları 10,94 milyar dolardan 7,97 milyar dolara gerileyerek yatırımcı güveninde düşüşe işaret etti. Son 24 saatteki long pozisyon tasfiyeleri 15 milyon doları aşarken, short pozisyon tasfiyeleri yalnızca 1 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, yükseliş yönlü pozisyonların hızla temizlendiğini ortaya koyuyor.

Piyasa sıralamasında da gerileme yaşandı. XRP, toplam piyasa değeri bakımından kısa süre önce Tether’in (USDT) gerisine düşerken, dünyanın en büyük 100 varlığı arasındaki yerini kaybetti.

XRP Fiyat Tahmini – 2,58 Dolar Desteği Öne Çıkıyor

XRP için görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. Orta vadede düşen kanal içinde hareket eden token, ağustos ortasında 3,25 dolar seviyesinden gelen reddin ardından satıcıların kontrolüne geçti. Şu anda 2,79 dolardaki Fibonacci %0,5 seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Destek seviyeleri: 2,79 – 2,58 – 2,43 – 2,28 – 2,06

2,79 – 2,58 – 2,43 – 2,28 – 2,06 Direnç seviyeleri: 2,99 – 3,09 (50 günlük SMA) – 3,25 – 3,43

Göstergeler de satış baskısına işaret ediyor. RSI 41 seviyesinde bulunuyor; bu, baskının sürdüğünü ancak aşırı satım bölgesine girilmediğini gösteriyor. MACD hâlen negatif bölgede ve histogram çubukları genişliyor.

XRP slips to $2.81, testing critical $2.79 support. A rebound above $2.99 could spark a wider altcoin rally—while a drop below $2.58 risks deeper losses. pic.twitter.com/EQyBIJeUGT — Arslan Ali (@forex_arslan) August 30, 2025

Teknik açıdan, XRP 2,58 dolar desteğini koruyabilirse alıcıların yeniden güç kazanma ihtimali bulunuyor. Tarihsel olarak XRP rallileri, altcoin piyasasında likidite ve güveni artırma eğilimi göstermişti. Bu nedenle kurumsal girişler ve ETF beklentileriyle birlikte, trader’lar bu destek bölgelerinden gelebilecek olası toparlanmayı yakından izliyor.

