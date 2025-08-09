XRP Fiyat Tahmini: XRP’de Haftalık %15 Artış – ETF’ler Mega Ralli Getirebilir mi?

Ripple’ın XRP’si, büyük bir hukuki gelişmenin ardından artan spekülasyonlarla birlikte haftalık %15,6’lık yükseliş sonrası 3,25 dolardan işlem görüyor.

Ralli, Ripple ve SEC’in temyiz davalarını düşürmek için 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne başvurmasıyla başladı. Bu gelişme, 5 yıldır süren hukuki mücadelenin sona erebileceği anlamına geliyor.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, her iki tarafın da kendi masraflarını ödemeyi kabul ettiğini doğruladı – bu da davanın tamamen kapanmak üzere olduğunun önemli bir işareti.

✅ Ripple vs SEC: Case Closed



The SEC has confirmed a Joint Stipulation to Dismiss Appeals, officially wrapping up its case against @Ripple, @bgarlinghouse, and @chrislarsensf.



The gavel has fallen, a new chapter begins for #XRP 📜🚀 pic.twitter.com/CARbs9OvHz — John Squire (@TheCryptoSquire) August 8, 2025

SEC’in 2020’de açtığı dava, XRP satışlarının kayıt dışı menkul kıymet teklifi olduğunu iddia ediyordu. 2023’teki tarihi kararda, Coinbase ve Binance gibi borsalardaki XRP satışlarının menkul kıymet işlemleri olmadığına hükmedildi; ancak Ripple, belirli kurumsal satışlardan sorumlu bulundu.

Bu yılın başlarında önerilen 50 milyon dolarlık uzlaşma teklifi mahkeme tarafından reddedilmişti. Ancak son başvuru – ve 15 Ağustos’a kadar beklenen SEC güncellemesi – nihai bir çözümün yakın olabileceğini gösteriyor. Hukuki bir uzlaşma, özellikle XRP’ye bağlı borsa yatırım fonlarının (ETF) gerçeğe dönüşmesi durumunda, daha geniş kurumsal katılımın önünü açabilir.

XRP Teknik Kırılımı 3,65 Doları Hedefliyor

XRP fiyat tahmini pozitif; 2 saatlik grafikte, Temmuz sonundaki %18’lik düşüşten sonra oluşan simetrik üçgen formasyonundan yukarı yönlü kırılım görülüyor. Güçlü bir yükselen trend çizgisiyle desteklenen bu kırılım, fiyatı yaklaşık %20 yukarı taşıyarak 3,38 dolar direncini test etmesine yol açtı.

Momentum göstergeleri de bu yükseliş senaryosunu destekliyor — MACD, pozitif bölgeye geçerek yukarı yönlü kesişim yaptı. RSI ise 60 seviyesinde, aşırı alım bölgesine girmeden önce hâlâ yukarı alan olduğunu gösteriyor. Direncin hemen altında görülen konsolidasyon, yeni bir yükseliş dalgasına işaret eden boğa bayrağı formasyonunu andırıyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA), şu anda 3,12 dolarda ve trend çizgisiyle birlikte yükselerek düşüşlerde alım yapacak yatırımcılar için kritik bir destek bölgesi oluşturuyor. Boğalar, 3,38 dolar üzerinde hacim destekli net bir kapanış sağlayabilirse, Fibonacci projeksiyonları ve ölçülü hareket hesaplamaları sırasıyla 3,51 dolar ve 3,65 doları hedef gösteriyor — bu da 2018’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında.

Anlık direnç: 3,38 dolar

3,38 dolar Sıradaki yukarı hedefler: 3,51 dolar, 3,65 dolar

3,51 dolar, 3,65 dolar Ana destekler: 3,21 dolar, 3,12 dolar

3,21 dolar, 3,12 dolar Kırılım teyidi: Artan hacimle 3,38 dolar üzerinde kapanış

ETF Momentumu Parabolik Kazançlar Getirebilir

Mevcut yapı korunursa ve özellikle SEC davası Ripple lehine sonuçlanırsa, ETF onayı önemli bir katalizör olabilir. Bu gelişme, tıpkı bu yıl spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden sonra yaşandığı gibi, kurumsal sermaye girişlerinin önünü açabilir. Bunu XRP’nin teknik momentumu ile birleştirdiğimizde, fiyatın 4,00 dolar seviyesine ve hatta üzerine parabolik bir hareket yapması mümkün.

Yatırımcılar için tablo net: 3,38 dolar üzerinde bir kırılım, 3,12 dolar altına konumlanmış stop-loss seviyeleriyle iyi bir risk–getiri sunuyor. Makro cephede, düzenleyici baskının azalması ve ETF girişleri, teknik analiz ile piyasa hissiyatının nadir görülen bir uyum içinde olduğunu gösteriyor.

Tüm bu faktörler aynı anda gerçekleşirse, XRP yalnızca 2018 zirvesini yeniden test etmekle kalmayabilir, yeni bir zirve de belirleyerek bir sonraki kripto döngüsünün en güçlü performans gösteren varlıklarından biri haline gelebilir.

Yeni Ön Satış: Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliğini Solana’nın Hızıyla Buluşturuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemini hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin üretimi ile güçlendirmek için Solana Virtual Machine (SVM) tabanlı, Bitcoin’e özgü ilk Layer 2 ağıdır.

Bitcoin’in güvenliği ile Solana’nın performansını birleştirerek güçlü yeni kullanım alanlarının önünü açıyor — üstelik kesintisiz BTC köprüleme özelliğiyle. Proje, Consult tarafından denetlenmiş olup ölçeklenebilirlik, basitlik ve güven odaklı şekilde geliştirilmiştir.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; ön satışta şimdiden 7,7 milyon doları aştı ve yalnızca küçük bir tahsisat kaldı.

HYPER token’ları şu anda yalnızca 0,012575 dolardan satışta, ancak fiyat 3 gün içinde artacak.

HYPER token’larını resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı ile satın alabilirsiniz.