XRP Fiyat Tahmini: XRP’de 3.60 Dolar Sinyalleri! Yükseliş Başlıyor mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP’nin son zamanlarda sergilediği fiyat hareketleri altcoinin güçlü bir fiyat artışı yaşayabileceğini düşündürüyor. Kripto piyasası şu anda dalgalı fiyat hareketleri sergiliyor ve düşüş eğilimi gösterirken, XRP de toparlanmadan önce geçtiğimiz günlerde kısa bir süreliğine 2.00 doların altına düştü.

Yatırımcılar şimdi XRP’de yönün ne olacağını merak ediyor ve “XRP fiyatı yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

Birçok yatırımcı XRP’nin güncel fiyat hareketlerini 2024’teki fiyat hareketlerine benzetiyor ve yakın zamanda yükselişe geçebileceğini düşünüyor.

Evernorth XRPN ile Birlikte Kurumsal Yatırımcı İlgisinin Artması Bekleniyor

11’den fazla şirket hazinelerine XRP eklemeye hazırlanırken, Ripple destekli Evernorth da XRP satın almak için 1 milyar dolar değerinde bir hazine oluşturmayı planlıyor.

Japonya’nın en büyük bankacılık grubu SBI, Evernorth’a yaptığı yatırımı doğrularken, onu yaklaşık 17 milyon dolar ile GUMI izledi.

Giderek daha fazla şirket XRP’ye yöneliyor. XRP’nin böylesine büyük ilgi görmesi tokenin ilerleyen zamanlarda büyük değer artışları yaşamasını sağlayabilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3.60 Dolara Yükselir mi?

XRP geçen hafta cuma günü kaydettiği dip seviyelerden bu yana yaklaşık %10 toparlandı ve şu anda 2.40 dolar civarında işlem görüyor. Altcoinin haftalık grafiğine bakıldığında fiyatın 0.618 Fibonacci seviyesinden sıçradığı görülüyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması ve 0.618 Fibonacci seviyesinden kaydedilen sıçramayla birlikte XRP fiyatı yeniden ivme yakalayabilir. XRP ivmesini sürdürürse sıradaki hedefi 3.60 dolar civarında olabilir.

Öte yandan XRP’nin haftalık grafiğine bakıldığında yüksek tepeler ve yüksek dipler görülmesi de olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ayrıca XRP fiyatının güçlü bir şekilde sıçrama kaydetmesi başka bir düşüşün yaşanma olasılığının düşük olduğunu düşündürüyor.

