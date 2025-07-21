XRP Fiyat Tahmini: XRP Yeni Bir Rekora mı Hazırlanıyor?

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XRP tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etmeye hazırlanıyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın GENIUS yasasını onaylamasının ardından altcoin’in yeni rekorlar kırması bekleniyor.

ABD’nin ilk kripto yasasının onaylanmasıyla birlikte XRP fiyat tahminleri pozitife döndü. Söz konusu yasa, ABD’nin kripto sektörüne ve stablecoin piyasasına yönelik düzenlemeleri netleştirecek.

XRP son 7 günde %18.5 ve yıl başından bu yana %70.8 değer kazandı.

Black Swan Capital analisti Versan Aljarrah, kurumların merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) altyapısı için Ripple ağını değerlendirmesi nedeniyle bunun XRP için sadece başlangıç olabileceğini düşünüyor.

Aljarrah, Ripple’ın uluslararası ödeme sistemi SWIFT’e uygun bir alternatif olduğunu ve Ripple’ın piyasadaki önemli bir isim olarak konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Bankaların CBDC’leri piyasaya sürmek için Ripple ağını kullanma kararı almaları durumunda XRP talebinde büyük bir artış görülebilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Birkaç Gün İçinde 4 Doları Görebilir

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında 3.40 dolardaki kilit direncin kırıldığı ve bu seviyenin başarılı bir şekilde test edilmesinin ardından bu noktadan bir sıçrama gerçekleştiği görülüyor.

3.40 dolar seviyesi yeniden test edilirken çok sayıda alım gerçekleştiği için XRP fiyatının yükselişini sürdürebileceği düşünülüyor.

17-18 Temmuz tarihlerinden XRP’nin işlem hacmi 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu durum kırılmanın ardından alımların arttığını gösteriyor.

XRP’nin mevcut durumu önümüzdeki günlerde 3.84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkabileceğini düşündürüyor. Bu noktada 4 dolar seviyesi hedeflenebilir.

Peki, XRP dünyanın en değerli kripto parası olarak Bitcoin’i geçebilir mi? Böyle bir durumun gerçekleşmesi için XRP fiyatının yaklaşık 40 dolara yükselmesi ve BTC fiyatının sabit kalması gerekiyor.

Dolayısıyla bunun mümkün olmadığı söylenebilir. Ancak XRP’nin teknik görünümüne bakıldığında kayda değer bir yükseliş yaşama potansiyeli barındırdığı söylenebilir.

Bu arada Token6900 (T6900) gibi yılın en iyi kripto ön satışları da yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Token6900 (T6900), Meme Coin Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Token6900 (T6900) ilginç bir proje olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor ve meme coin alanında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Token6900, SPX6900’in (SPX) başarısından yararlanmayı hedefleyen yeni bir meme coindir.

Token herhangi bir yol haritası ya da kullanım durumu sunmuyor. Dolayısıyla tokenin değerinin tamamen topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir.

Token6900 herhangi bir kullanım durumuna sahip olmasa da topluluk desteği sayesinde meme coin kategorisinin en değerli varlıklarından biri haline gelebilir.

T6900’ın arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak ve token şu anda 0.006400 dolarlık ön satış fiyatıyla satılıyor.

Token6900 web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilir ve USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.