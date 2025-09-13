XRP Fiyat Tahmini: XRP İçin Geri Sayım Başladı – SEC Kararı Fiyatı Uçurabilir mi?

Yazar Ufuk Toprak



Last updated: Eylül 13, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

XRP, son 24 saatte %4 yükselişle 3,17 dolardan işlem görüyor ve günlük işlem hacmi 6 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeriyle en büyük üçüncü kripto para olan XRP, kritik bir seviyeye yaklaşırken güçlenmeye devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot XRP ETF başvuruları için 18-25 Ekim tarihleri arasındaki karar süreci yaklaşırken, önümüzdeki haftalar token için oldukça hareketli geçebilir.

September 17 = Fed rate cut



October 18 – 25 = XRP Spot ETFs final decision dates



●Grayscale = 10/18

●21SHARES = 10/19

●Bitwise = 10/20

●Canary Capital = 10/24

●WisdomTree = 10/25

●Franklin Templeton = 10/25

●CoinShares = 10/25



November 4 – 5 = Ripple Swell Conference pic.twitter.com/BHOHH8o3aB — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) August 30, 2025

XRP, SEC Kararı Öncesinde Yükselişte

SEC, Mart ayında başvurusu yapılan Franklin XRP ETF dâhil olmak üzere birçok spot XRP ETF başvurusu için kararını hâlâ erteliyor. Franklin için nihai karar tarihi 14 Kasım olarak belirlenmiş durumda, ancak diğer başvuruların büyük çoğunluğunun 18-25 Ekim aralığında karara bağlanması bekleniyor. Şu anda toplam 15 XRP ETF başvurusu inceleme altında.

Polymarket betting a staggering 93% chance of XRP ETF approval in 2025. pic.twitter.com/757q1SlL5p — Vincent Van Code (@vincent_vancode) September 9, 2025

Polymarket verilerine göre, yatırımcılar yıl sonuna kadar onay ihtimalini hâlâ %93 olarak görüyor.

Bu tablo, Ethereum ETF onay sürecine benziyor; zira o dönemde yaşanan gecikmeler piyasa hissiyatını zedelememişti. XRP için olası bir onay, kurumsal benimsemeyi hızlandırabilir ve yeni likidite akışlarını beraberinde getirebilir.

Öte yandan altcoin sezonu da bu zemini güçlendiriyor. Altcoin Sezon Endeksi şu anda 78 seviyesinde ve bu da sermayenin Bitcoin dışındaki varlıklara kaydığını gösteriyor. Bu durum, Ekim ayında gelecek olumlu haberlerle birlikte XRP’nin elini oldukça güçlendirebilir.

XRP’de Perakende Talep ve Vadeli İşlem Verileri Yükselişi Destekliyor

ETF’lerin ötesinde, on-chain ve türev veriler XRP’de artan talebe işaret ediyor. XRP vadeli işlem Açık Pozisyon (Open Interest – OI) bu hafta ortalama 8,51 milyar dolara yükseldi; geçen hafta bu rakam 7,37 milyar dolardı. Daha fazla yatırımcı long pozisyon açıyor. OI hâlâ Temmuz’daki 10,94 milyar dolar seviyesinin altında olsa da, istikrarlı artış piyasada güvenin yükseldiğini gösteriyor.

Fonlama oranları da yükseliş kaydetti; Cuma günü %0,0107 seviyesinde ve yatırımcılar long pozisyonlar için prim ödemeye hazır. Tüm bu veriler, piyasanın önemli bir hareket için pozisyon aldığını gösteriyor.

Boğa senaryosunu destekleyen kilit noktalar:

Açık pozisyon (OI) geçen haftaki 7,37 milyar dolardan 8,51 milyar dolara yükseldi.

Fonlama oranları %0,0107; yatırımcılar long pozisyon için prim ödemeye istekli.

Altcoin Sezon Endeksi 78, sermayenin altcoinlere kaydığını gösteriyor.

Bunlar, yatırımcıların Ekim ayında gelmesi beklenen katalizörle XRP’nin yukarı yönlü hareketine hazırlandığını ortaya koyuyor.

XRP Fiyat Tahmini: Teknik Görünüm Boğa Sinyalleri Veriyor

Teknik olarak, XRP fiyat tahmini düşen bir kama (descending wedge) formasyonunun kırılmasıyla boğa görünümüne geçti. Bu yükseliş dönüş formasyonu, konsolidasyon döneminin sona erdiğine işaret ediyor.

XRP fiyatı 50 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) olan 3,01 doların ve 200 günlük EMA olan 2,12 doların üzerinde seyrediyor; bu seviyeler güçlü uzun vadeli destek sağlıyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: TradingView

Fibonacci geri çekilme seviyeleri 2,99 doları son sıçrama noktası olarak gösteriyor; XRP şu anda 3,25 dolardaki direnci test ediyor. Bu seviyenin kırılması, fiyatı 3,43 ve ardından Temmuz ayındaki ralliyi sınırlayan 3,66 dolara taşıyabilir. Momentum sürerse, orta vadeli hedefler kurumsal fon akışlarının geri dönmesiyle 5 dolar seviyesine işaret ediyor.

RSI 63 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinde değil. Son dönemde oluşan boğa yutan mumlar (bullish engulfing) alım baskısını gösteriyor ve Temmuz’da oluşan daha yüksek diplerle uyumlu.

Traderlar için, 3,26 doların üzerinde açılacak long pozisyonlar, 3,43 ve 3,66 dolar hedefleri ile 2,99 dolar altına stop-loss koyarak iyi bir risk-ödül oranı sunuyor. Eğer 18-25 Ekim arasında ETF onayları gelirse, XRP 3,66 doların üzerine çıkabilir ve ardından daha büyük bir ralliyi başlatarak 5 dolara ulaşabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı: BTC Güvencesi ile Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olarak konumlanıyor. Proje, BTC ekosistemini genişleterek süper hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler oluşturma imkânı sunmayı hedefliyor.

BTC’nin eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, sorunsuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor. Ekip, yatırımcılara güven vermek amacıyla projeyi Consult tarafından denetletti ve güvenilirlik ile ölçeklenebilirliğe özellikle vurgu yaptı.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 15,3 milyon doları geçti ve sınırlı bir token tahsisi hâlâ mevcut. Bugünkü fiyat seviyesinde HYPER token’ları sadece 0,012905 dolardan satışta bulunuyor; ön satış ilerledikçe fiyatın artması bekleniyor.

HYPER token’ları, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı ile satın alınabiliyor.