XRP Fiyat Tahmini: XRP, Faiz İndirimi Beklentisiyle Yükselişe Geçti

Haftanın başında görülen volatilitenin ardından piyasanın toparlanmasıyla XRP, 2.55 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son 24 saatte %4.3 değer kazandı.

ABD’den gelen yumuşak enflasyon verilerinin yatırımcı güvenini artırmasıyla, piyasalar artık ay sonunda Fed’den faiz indirimi beklemeye başladı. Bu durum, XRP’nin boğa momentumunu güçlendiriyor.

Güçlü işlem hacmi ve artan iyimserlik desteğiyle 2.56 dolar civarında işlem gören XRP için analistler, 2.80 dolara doğru bir kırılmanın ufukta olabileceği görüşünde.

Yumuşak Enflasyon, Faiz İndirimi Beklentilerini Güçlendirdi

ABD’de açıklanan son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE/CPI) raporu, Eylül ayında fiyatların beklentilerin (%0.4) altında, %0.3 oranında arttığını gösterirken, yıllık enflasyonun %3.0’e gerilediği belirtildi.

Gıda ve enerji hariç tutulan Çekirdek TÜFE’nin sadece %0.2 artması da, fiyat baskılarının azaldığına dair önemli bir işaret olarak yorumlandı.

US CPI YoY% breakdown from ECAN: pic.twitter.com/jUU5w90j90 — Michael McDonough (@M_McDonough) October 24, 2025

Bu yumuşak veriler, piyasaların Fed’den ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini önemli ölçüde güçlendirdi.

Daha düşük borçlanma maliyetleri (faiz indirimi), genellikle doları zayıflatır ve sermayeyi kripto paralar gibi daha yüksek riskli varlıklara yönlendirir. Trader’lar, daha gevşek bir para politikası duruşu öngördükçe, XRP ve diğer altcoinler yeni bir destek bularak kısa vadeli toparlanmalarını sürdürdü.

Karışık ABD Verileri Piyasaları Temkinli Tutuyor

Son dönemdeki ABD ekonomik göstergeleri karışık bir tablo çizdi. S&P Global’in Ekim ayı Flash PMI verisi 54.8’e yükselerek, son üç ayın en güçlü özel sektör genişlemesine işaret etti ve iş aktivitesindeki direncini gösterdi. Ancak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, inatçı enflasyon endişeleri arasında hane halkının artan belirsizliğini vurgulayarak 55.1’den 53.6’ya geriledi.

Daha güçlü iş çıktısı ancak zayıf tüketici morali şeklindeki bu kombinasyon, Fed’in ekonomik istikrarı desteklemek için yakında gevşemeye yönelik bir pivot yapabileceği görüşünü pekiştiriyor.

Kripto trader’ları için bu beklenti, genellikle gevşek para politikasından ve risk iştahının (risk-on sentiment) artmasından faydalanan XRP gibi spekülatif varlıklara olan ilgiyi yeniden canlandırdı.

Dolar Görünümünün Zayıflaması ve XRP’nin 2.80 Dolar Yolu

Yumuşak enflasyon görünümü ABD doları üzerinde baskı oluşturdu ve trader’ları sermayeyi kripto piyasalarına yeniden tahsis etmeye teşvik etti. Sıkılaştırma döngüsünün yavaşlayacağı beklentileri arttıkça, hem Bitcoin hem de XRP yenilenen kurumsal ve bireysel ilgi çekmeye başladı.

XRP özelinde, 2.55 doların üzerindeki sürdürülebilir bir momentum, Eylül ayında rallileri sınırlayan kilit direnç seviyesi olan 2.80 doların test edilmesinin yolunu açabilir. Bu eşiğin üzerinde başarılı bir kırılma, kısa vadeli hissiyatı kesin olarak boğa yönlü bir duruşa çevirecektir. Ancak, Ripple’ın SEC davası etrafındaki devam eden düzenleyici belirsizlikler, kısa vadede agresif yukarı yönlü hareketleri hala sınırlayabilir.

XRP Fiyat Tahmini: Ayılar Üçgen Daralırken 2.02 Dolar Seviyesini Gözlüyor

Günlük grafikte XRP, destek seviyesi kırılırsa potansiyel bir düşüşe işaret eden bir formasyon olan alçalan üçgen formasyonu içinde işlem görüyor. Fiyat, hem 50 günlük EMA’nın hem de üst trend çizgisinin birleştiği $2.70 – $2.72 yakınında güçlü bir dirençle karşı karşıya.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bu bölgenin üzerinde bir günlük kapanışın gerçekleşmemesi, fiyatı 2.26 dolara doğru başka bir düzeltmeye tetikleyebilir; daha derin destekler ise daha önce alımların yeniden ortaya çıktığı 2.02 dolar ve 1.77 dolar seviyelerinde bulunuyor. 2.26 doların altında onaylanmış bir kırılma, ayı piyasası kurulumunu doğrulayacak ve potansiyel olarak kayıpları $1.95 – $2.00 bölgesine doğru hızlandıracaktır.

Kısa vadeli trader’lar, başlangıçta 2.26 doları hedefleyerek 2.70 dolar civarında red mumları veya ayı yutan formasyonları arayabilirler. Tersine, yalnızca 2.72 doların üzerinde bir günlük kapanış, ayı eğilimini geçersiz kılacak ve $2.84 – $3.15 aralığına doğru potansiyel bir trend dönüşüne işaret edecektir.

Görünüm: Bir Sonraki Hamleden Önce Konsolidasyon

Kısa vadeli volatiliteye rağmen, XRP’nin daha geniş görünümü yapıcı kalmaya devam ediyor. Yumuşak enflasyon, potansiyel faiz indirimleri ve artan kurumsal katılım, kripto varlıklar için temel destek sağlamaya devam ediyor.

Eğer alıcılar $2.70 – $2.72 bölgesini geri alırsa, XRP toparlanmasını 2.80 dolara ve hatta 3.00 dolara kadar uzatabilir. Ancak bu kırılma gerçekleşene kadar, trader’lar $2.25 – $2.70 aralığında bir konsolidasyon beklemelidir.

Kısacası, XRP’nin teknik kurulumu, piyasanın bir yol ayrımında olduğunu gösteriyor: istikrarlı makro rüzgarlar yukarıyı işaret ederken, grafik direnci rallinin bir sonraki ayağına giden son kapı olmaya devam ediyor.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik için altın standart olarak kalırken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olanı ekliyor: Solana düzeyinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin yerel Katman-2 (Layer 2) çözümü olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiriyor. Sonuç: tamamı Bitcoin tarafından güvence altına alınan, ışık hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma imkanı.

Consult tarafından denetlenen proje, benimseme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliği vurguluyor. Ve ivme şimdiden güçlü. Ön satış, bir sonraki fiyat artışından önce tokenlerin yalnızca $0.013165 fiyatlandırılmasıyla 24.8 milyon doları aşmış durumda.

Bitcoin aktivitesi yükseldikçe ve verimli BTC tabanlı uygulamalara olan talep arttıkça, Bitcoin Hyper, kripto dünyasının en büyük iki ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli attıysa, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirebilir.