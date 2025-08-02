XRP Fiyat Tahmini: XRP, Coinbase’te ETH’yi Geride Bıraktı – Büyük Bir Ralli Mi Başlıyor?

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XRP, 2025’in ilk yarısında kripto piyasasında dikkat çeken bir atılım yaptı. Coinbase’in SEC’e sunduğu son 10-Q raporuna göre, XRP bu dönemde platformdaki işlem hacminde Ethereum’u (ETH) geride bırakarak %16 payla öne geçti, ETH ise %15’te kaldı.

Bu gelişme, yatırımcıların yeniden XRP’ye yöneldiğini ve düzenleyici belirsizliklerin azalmasının XRP’nin piyasa değeri açısından önemli bir geri dönüş sinyali verdiğini gösteriyor.

Coinbase, 2021’de SEC’in Ripple’a açtığı dava nedeniyle XRP’yi listeden çıkarmıştı. Ancak 2023’te mahkemenin XRP’nin borsa işlemleri kapsamında menkul kıymet olmadığına hükmetmesinin ardından token tekrar platforma eklendi.

O zamandan bu yana XRP’nin işlem hacmi istikrarlı şekilde artıyor. Öyle ki, 2025 ikinci çeyrek verilerine göre Coinbase’in işlem gelirlerinin %13’ü XRP’den geldi. ETH’nin payı ise %12’de kaldı.

Coinbase’in kazanç raporu. Kaynak: Coinbase

Bitwise Araştırma Direktörü Ryan Rasmussen, gelişmeyle ilgili şu yorumu yaptı:

“Vay canına, XRP bu yıl Coinbase’in işlem gelirlerinde ETH’yi geçti. Oysa geçen yıl XRP ayrı bir kalem olarak bile belirtilmemişti.”

Bu eğilim devam ederse, XRP fiyatında yukarı yönlü yeni bir ralli beklenebilir.

⚠️ BREAKING NEWS:#XRP SURPASSES ETHEREUM IN COINBASE Q2 TRANSACTION REVENUE FOR THE FIRST TIME! 🏆https://t.co/5MPdsCr6UQ pic.twitter.com/iHeKtZFThl — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) August 1, 2025

Vadeli İşlemler Talebi Artırıyor: Coinbase, XRP Türevlere Hız Veriyor

Coinbase, XRP’ye yönelik artan ilgiyi yeni türev ürünlerle güçlendiriyor. Şirketin ikinci çeyrek hissedar mektubunda yer alan bilgilere göre, küresel kripto işlem hacminin %75’i türev ürünlerden oluşuyor; ancak ABD yatırımcılarının bu alandaki katılımı hâlâ sınırlı.

Bu boşluğu kapatmak için harekete geçen Coinbase Derivatives, BTC, ETH, SOL ve XRP için ABD’de 7/24 işlem sunan ilk regüle borsa oldu. Hafta sonu işlem hacimleri artık hafta içi seviyelerine yaklaşıyor.

Daha da önemlisi, 18 Ağustos’ta Coinbase Institutional, nano Ripple perpetual futures ürününü piyasaya sürecek. Bu ürün sayesinde ABD’li kurumsal yatırımcılar kaldıraçlı XRP işlemlerine daha kolay erişim sağlayabilecek.

Bu adımlar, XRP’nin likiditesini artırarak kurumsal ilgiyi daha da büyütebilir. Artan türev işlemleri ve yeni ürünlerle birlikte, XRP fiyatında kalıcı bir yükseliş eğilimi desteklenebilir.

XRP Teknik Görünüm: 3,10 Dolar Direnci Kritik Rolde

Artan talebe rağmen XRP fiyatı teknik baskı altında kalmaya devam ediyor. Fiyat, Temmuz zirvelerinden gelen düşen trend çizgisinin altında sıkışmış durumda ve 3,10 dolar ile 50 periyotluk hareketli ortalama (3,1177 dolar) güçlü direnç olarak öne çıkıyor.

Son 4 saatlik mumlar, 2,95–3,00 dolar bandında kararsızlığı yansıtıyor; bu bölgedeki “spinning top” formasyonları alıcı ve satıcıların net bir yön belirleyemediğini gösteriyor. RSI şu anda 37,37 seviyesinde; aşırı satım bölgesinde olmasa da düşüş baskısı hâkim. Teknik yapı hâlâ düşen tepeler ve düşen dipler ile aşağı yönlü trendi işaret ediyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Kilit Seviyeler

Destek: 2,8937 – 2,7839 – 2,6655

2,8937 – 2,7839 – 2,6655 Direnç: 3,10 – 3,3075 – 3,4512

Senaryo:

2,8937 dolar altı : Düşüş derinleşebilir, 2,66 dolara doğru geri çekilme mümkün.

: Düşüş derinleşebilir, 2,66 dolara doğru geri çekilme mümkün. 3,12 dolar üzeri hacimli kırılım: Düşen trend kırılır, yukarı yönlü yeni bir dalga başlayabilir.

XRP İşlem Fikri

Anlık fiyat: 2,95 dolar

2,95 dolar Short pozisyon senaryosu: 3,04 dolar civarında reddedilirse, hedefler 2,89 ve 2,78 dolar.

3,04 dolar civarında reddedilirse, hedefler 2,89 ve 2,78 dolar. Stop-loss: 3,12 dolar üstü kapanışlar

3,12 dolar üstü kapanışlar Pozitif kırılım: Trend çizgisi net şekilde aşılırsa, yükseliş eğilimi hız kazanabilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 6,2 Milyon Doları Aştı: Fiyat Artışı Yaklaşıyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile çalışan ilk BTC tabanlı Layer 2 ağı, kamuya açık ön satışında şu ana kadar 6,278,761 dolar topladı. Proje toplamda 21,644,097 dolar hedefliyor. Token şu anda 0,0115 dolar seviyesinden satılıyor ve bir sonraki fiyat kademesinin yakında açıklanması bekleniyor.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hızıyla birleştirmek üzere tasarlanan Bitcoin Hyper; hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin üretimi gibi işlevleri BTC ile uyumlu hale getiriyor. Ayrıca projede sorunsuz BTC köprüleme imkânı da sunuluyor. Consult tarafından denetlenen platform, ölçeklenebilirlik, güven ve basitlik esaslarıyla geliştirildi.

Meme kültürü ile gerçek kullanım alanlarının birleştiği noktada konumlanan Bitcoin Hyper, 2025’te izlenmesi gereken güçlü Layer 2 adaylarından biri olarak öne çıkıyor.