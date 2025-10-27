XRP Fiyat Tahmini: XRP Bu Hafta 3 Doları Görür mü?

ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle XRP tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onay sürecinin uzaması bekleniyor. Ancak halihazırda işlem gören spot XRP ETF’inin yönetim altındaki varlıklarının 100 milyon doları aşması XRP fiyat tahminlerini olumlu yönde etkiledi.

ABD’deki hükümet kapanması 26. gününe girdi ve bu kapanma ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi kurumların işleyişini etkiliyor. Dolayısıyla spot ETF başvurularının onay sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceği düşünülüyor.

🚨UPDATE: All Spot $XRP ETF decisions have been postponed ⚠️



The SEC’s review process is frozen due to the ongoing U.S. government shutdown



Franklin’s XRP ETF new deadline Nov 14,



New deadlines now expected mid–to–late November once the SEC resumes operations. pic.twitter.com/WmsO6peSh4 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) October 26, 2025

X’te 19.900’den fazla takipçisi olan ve Xaif Crypto adıyla bilinen bir kripto yatırımcısına göre SEC’in XRP tabanlı fonlar için nihai karar tarihi 14 Kasım’a ertelendi.

Ancak REX-Osprey XRP ETF’in (XRPR) yönetim altındaki varlıklarının 100 milyon doları aşması XRP için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

XRPR’nin yönetim altındaki varlıklarının önemli ölçüde artması XRP’ye duyulan ilgiyi gözler önüne seriyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Kilit Dirence Ulaştı, Hedef Seviye Ne?

XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi %22 artarken tokenin fiyatı da 2.60 dolar seviyesini aştı.

XRP 200 günlük EMA’nın ve eski trend desteğinin kesişim bölgesi olan direnç seviyesini gördü. XRP 2.80 dolar seviyesini aşamazsa kısa vadede düşüş yaşayabilir.

Ancak XRP 2.80 doların üzerine çıkarsa bir kez daha ivme yakalayabilir ve kısa bir süre içinde 3.60 dolara doğru yükselebilir. XRP’nin böyle bir ivme yakalaması durumunda çok daha yüksek seviyeler görülebilir.

Kripto piyasası genelinde toparlanma görülürken yılın en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Bu projelerden biri olan Bitcoin Hyper (HYPER), Solana tabanlı Bitcoin ölçeklendirme çözümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bitcoin Hyper (BTC) Ön Satışı 24 Milyon Doları Aştı

Katman iki protokolü Bitcoin Hyper (HYPER), BTC yatırımcılarının güvenli ve düşük maliyetli bir çözüm aracılığıyla getiri elde etmelerine, tokenlerini stake etmelerine ve borç vermelerine imkan tanıyacak.

Solana üzerinde geliştirilen Bitcoin Hyper, işlem ücretlerini azaltmayı ve çıktı kapasitesini artırarak dApp’ler, meme coinler ve merkezi olmayan ödeme platformları için harika bir ağ yaratmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, Hyper Bridge aracılığıyla BTC tokenlerini özel bir Bitcoin cüzdanına aktarabilecek ve yüzlerce dApp’e erişmek için eşdeğer miktarda Hyper elde edebilecek.

Analistler, Bitcoin Hyper’ın önde gelen cüzdanlar ve borsalardan kabul görmesi durumunda HYPER tokene yönelik talebin önemli ölçüde artabileceğini düşünüyor.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak HYPER token satın alabilirsiniz.

USDT, SOL ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

HYPER Satın Al

