XRP Fiyat Tahmini: XRP Boğaları Harekete Geçti – 10 Dolar Yolculuğu Başladı mı?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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XRP, son 7 günde yaklaşık %3,7 değer kaybederek temmuz ayındaki yerel zirvelerden geri çekilen kripto piyasasındaki genel düzeltmeye ayak uydurdu.

Ancak son 24 saatte %4,4’lük bir toparlanma gösteren XRP, şu anda 3,04 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu toparlanma, XRP fiyatında yeniden yükseliş beklentisini gündeme getirdi.

İşlem hacimlerinde ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Son 24 saatte hacim %25 oranında azaldı. Ancak fiyatın toparlanması, yatırımcıların satış baskısına rağmen güvenini koruduğunu gösteriyor.

Ripple cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Şirketin yerel stablecoin’i Ripple USD (RLUSD) piyasaya sürüldü ve Ripple ağı, artık Circle’ın stablecoin’i USDC’yi de destekliyor. RLUSD’nin piyasa değeri yalnızca temmuz ayında %32,3 artarak 455 milyon dolardan 602 milyon dolara yükseldi.

The highest-rated stablecoin on Bluechip has never changed. But today, RLUSD becomes the new #1 ranked stablecoin.



Bluechip is beginning coverage for RLUSD by @Ripple with an initial rating of A.



This reflects our view that RLUSD is one of the safest stablecoins available. ⬇️ pic.twitter.com/hkLgvRNjwj — Bluechip (@bluechip_org) July 18, 2025

Bağımsız denetim firması Bluechip, RLUSD’yi rezerv yapısı, sabitlenme mekanizması ve düzenleyici uyumluluğu açısından değerlendirerek A notu verdi. Bu da token’a olan güveni artırdı.

RLUSD’nin büyük borsalar, kullanıcılar ve ödeme platformları tarafından daha fazla benimsenmesi, Ripple ağındaki işlem hacmini artırabilir. Bu da uzun vadede XRP fiyatı için pozitif bir zemin yaratabilir. Mevcut görünüm, XRP’nin önümüzdeki günlerde 10 doları test etme ihtimalini gündeme getiriyor.

XRP Fiyat Tahmini: 12 Saatlik Grafikte 2,72 Dolardan Güçlü Sıçrama

XRP, temmuz ortasında 12 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırarak yalnızca birkaç gün içinde 3,65 dolara kadar yükseldi. Bu güçlü rallinin ardından, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyelerine ulaşınca kâr satışlarıyla geri çekilme yaşandı.

Şu anda RSI göstergesi “aşırı satım” bölgesine girmiş durumda. Bu da XRP’nin yeniden yükselişe geçmeye hazırlanabileceğine işaret ediyor. Hafta sonu yaşanan fiyat hareketi, token’ın 2,72 dolar seviyesinde geçici bir destek bulduğunu gösteriyor.

Bu seviyede yeterli alım baskısı oluşursa, geçen ayki yükseliş trendi yeniden başlayabilir.

Bu senaryo gerçekleşirse, XRP; Bitcoin (BTC) ve BNB Coin (BNB)’den sonra yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ilk 5 kripto arasında üçüncü token olabilir. Makro gelişmeler de bu iyimser tabloyu destekliyor. ABD’de kabul edilen Genius Act gibi dostane düzenlemeler ve Ripple’ın yerel stablecoin’i RLUSD’ye yönelik artan ilgi, yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

Özellikle önümüzdeki aylarda spot XRP ETF onayı gelirse, token başına 10 dolarlık bir hareket hiç de uzak görünmüyor.

Öte yandan, bu boğa döngüsünde meme coin kategorisi de yatırımcıların dikkatini çeken bir alan haline geldi. Maxi Doge (MAXI) gibi umut vaat eden ön satış projeleri, yüksek getiri arayan yatırımcılar için 10 kat potansiyele sahip fırsatlar sunuyor.

Maxi Doge (MAXI) Sadece Birkaç Gün İçinde 300 Bin Dolar Topladı

Maxi Doge (MAXI), kripto piyasasının boğa dönemlerinde benimsediği “sadece yukarı” kültürünü yansıtan yeni bir meme coin ön satışı. Projenin karakteri, 10 kat kazanç elde etmenin zaman zaman kaldıraçlı riskler almayı gerektirdiğini bilen cesur yatırımcı profilini temsil ediyor

Maxi Doge, yükselişlerden maksimum kazanç sağlamak için 1000 kata kadar kaldıraç kullanıyor. Kırmızı mumlara yer yok. Zarar durdur emri? Asla.

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