XRP Fiyat Tahmini: XRP Bitcoin’i Geçebilir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 14, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP fiyatı pazartesi günü 3 dolar seviyesini gördü ve 24 saatlik işlem hacmi 11.8 milyar dolara kadar yükseldi. Bu durum kısa vadeli XRP fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

XRP’nin ivmesinin giderek artması ve günlük kazançlar açısından BTC ve ETH’yi geride bırakması, bir hafta içinde kaydettiği %27’lik fiyat artışının sadece başlangıç olabileceğini düşündürüyor.

Bu arada BTC bir haftada %11, Ethereum ise %18 oranında değer kazandı.

XRP Neden Yükseliyor?

Tanınmış kripto analisti Dom’un 12 Temmuz tarihli X paylaşımına göre, spot piyasada 45 milyon XRP’nin satın alınması altcoin’in 2.60 dolardan 3.00 dolara yükselmesini sağladı.

Toplam işlem hacminin %70’inden fazlasını Güney Koreli kripto borsası Upbit oluşturdu.

Farklı borsalardaki XRP hacmi. Kaynak: X, @traderview2.

Buna karşılık, lider kripto borsası Binance ise negatif fon akışı kaydetti. Öte yandan işlem hacimlerinin %11’ini Coinbase, %9’unu Kraken ve %6’sını Bitstamp oluşturdu.

Bitcoin’in yükselişini kaçıran birçok yatırımcı XRP gibi altcoin’lere yöneldi.

Bazıları bireysel yatırımcıların tetiklediği fiyat hareketlerinin sürdürülebilirliğini sorguluyor. Ancak Dom, bu tür dinamiklerin bölgesel pazarların gelişimini yansıttığını söyledi.

XRP Fiyat Analizi: XRP Bitcoin’i Geçebilir mi?

Başta Güney Koreli yatırımcılar olmak üzere bireysel yatırımcılardan büyük ilgi gören XRP, şubat ayından beri fiyat hareketlerini sınırlayan düşen kamayı aşarak gidişatını yeniden şekillendirebilecek bir kırılmayı tetikledi.

1 haftalık XRP / USDT grafiği, düşen kama kırılımı. Kaynak: TradingView, Binance.

XRP teknik hedef olan 4.365 dolar civarındaki 2.618 Fibonacci uzatma seviyesini görürse %46 oranında değerlenecektir.

Ancak 3 dolar seviyesinde ret görürse sağlıklı bir düzeltme yapabilir. Bu durumda 2.66 dolardaki Fibonacci seviyesine gerileyebilir.

XRP’nin mevcut ivmesi yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Haftalık RSI aşırı alım eşiğinin altında olup, alıcıların henüz tükeniş aşamasına gelmediğini gösteriyor.

Ayrıca MACD de sinyal çizgisinin üzerine çıkarak bir “altın kesişim” (golden cross) oluşturdu.

Haftalık grafiklerde oluşan bu tür kesişimler genellikle uzun vadeli trend dönüşünün bir sinyali olarak değerlendirilir.

XRP’nin Bitcoin’i geçmesi son derece cesur bir hedef olsa da iyi performans göstermeye devam edebilir ve piyasadaki konumunu güçlendirebilir.

ABD Senato’sunun bu hafta üç büyük kripto yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

the week of July 14th, 2025 will be the most historic week in crypto, ever 🇺🇸



The House of Representatives will be voting on:



-The Genius Act

-The Anti-CBDC Surveillance State Act

-The Clarity Act



and most importantly,

ISO20022 goes live (infrastructure)



The generational… pic.twitter.com/2b3blpaKzo — danny (@defiphvntom) July 10, 2025

Bu yasa tasarıları kabul edilir ve yürürlüğe girerse kripto dostu düzenlemelerden çok yararlanacak isimlerden biri XRP olabilir. Ayrıca Ripple ile SEC arasındaki davanın sona yaklaşması ve spot ETF’lerin onaylanma ihtimali de XRP’yi destekleyebilir. Spot XRP ETF’leri kurumsal yatırımcıları piyasaya çekebilir.

Bu durumda XRP ciddi bir sermaye çekebilir ve uzun vadede kayda değer bir büyüme yaşayabilir.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

XRP’ye alternatif arayan yatırımcılar daha yeni kripto projelerini değerlendirebilirler. Bunlar arasında ön satış coin’leri de yer alıyor.

Bir ERC-20 tokeni olan TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışını başlattı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Dolayısıyla coin’inin değerinin herhangi bir kullanım durumundan ziyade pazarlamaya ve FOMO’ya bağlı olduğu söylenebilir.

TOKEN6900 ön satış sayfası.

TOKEN6900 ön satışının ilk haftalarında yaklaşık 500.000 dolar fon toplanırken, projenin topluluğu da hızla büyüyor. Yatırımcılardan büyük ilgi gören TOKEN6900, staking işlemlerinde %115’e varan APY sunuyor.

Token6900’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.