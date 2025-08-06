XRP Fiyat Tahmini: XRP, Bitcoin ile Yükseliyor – 10 Dolar Bu Hafta Görülebilir mi?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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XRP (XRP), 2025 yılı başından bu yana %41,2 değer kazanarak Bitcoin’i (BTC) geride bıraktı. Bu performans, lider kripto paranın aynı dönemdeki getirisine neredeyse iki kat fark attı ve XRP için yükseliş yönlü beklentileri destekliyor.

Piyasada “altcoin sezonu”nun kapıda olduğu yorumları güç kazanırken, XRP bu dalgadan en fazla yararlanabilecek varlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun arkasında ise ABD’deki regülasyon ortamında yaşanan köklü değişim yatıyor.

Başkan Donald Trump’ın kripto yanlısı yönetimi, ülkeyi “dünyanın kripto başkenti” yapma hedefiyle radikal adımlar atıyor. Bunların arasında, stabilcoin’leri yasallaştıran ve düzenleyen Genius Act yasa tasarısı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) yapılan yönetim değişikliği yer alıyor. Bu gelişmeler, SEC’in yıllardır süren agresif “uygulamayla düzenleme” politikasına son verilmesi anlamına geliyor.

Bitcoin halihazırda yeni fiyat rekorları kırmış durumda. XRP’nin de benzer bir başarıya ulaşması durumunda, lider kriptoyu performans açısından geride bırakabileceği değerlendiriliyor.

The latest additions to our lineup of Crypto-Linked ETFs, $SLON and $UXRP, are seeing strong interest. Many thanks to everyone who helped bring these products to market—including futures contracts provided by @coinbase.



Learn more and view the funds’ current holdings.

ProShares… pic.twitter.com/GFuGNNfBmg — ProShares (@ProShares) July 17, 2025

Kurumsal yatırımcı ilgisi de hızla artıyor. CME Group’un XRP vadeli işlemleri ile ProShares’in piyasaya sürdüğü ilk XRP bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) olan Ultra XRP ETF (UXRP), bu ilginin somut örnekleri arasında yer alıyor. Yakında bu tarz ürünlerin sayısının artması bekleniyor.

XRP’nin bu hafta içinde 10 dolar seviyesini aşması teknik olarak mümkün görünmese de, piyasadaki güçlü rüzgarlar bu seviyeye önümüzdeki haftalarda ulaşılabileceğine işaret ediyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3 Doların Üzerinde Güç Topluyor – ‘Akıllı Para’ Birikimde

XRP’nin 4 saatlik grafiği, token’ın 3,05 dolar seviyesindeki güçlü direnç noktasına ulaştıktan sonra sert şekilde geri çekildiğini gösteriyor. Bu kısa vadeli görünümde, 200 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA) şimdilik destek görevi görüyor.

Piyasa, yukarı yönlü bir hareketin başlaması için yeni bir katalizör bekliyor olabilir. Boğa piyasasında fiyatlar dar bir aralıkta hareket ettiğinde, bu dönem genellikle ‘birikim’ (accumulation) evresi olarak adlandırılır. Bu süreçte büyük yatırımcılar, yaşanan düşüşleri değerlendirme eğilimindedir.

Son fiyat hareketlerine bakıldığında, XRP’nin likidite çekmek amacıyla 2,70 dolar seviyesine doğru bir düşüş daha yaşaması olası. Bu bölgeden güçlü bir sıçrama gelirse, yükseliş beklentilerini teyit edebilir ve XRP’yi temmuz ortasında görülen seviyelere, hatta daha yukarısına taşıyabilir.

Öte yandan, yatırımcılar bu döngüde 10 kat getiri sağlayabilecek yeni fırsatlara yönelirken, Maxi Doge (MAXI) gibi kripto ön satışları da yüksek getiri potansiyeliyle öne çıkıyor.

Maxi Doge (MAXI) Yatırımcı İlgisiyle Yükseliyor – Birkaç Gün İçinde 400 Bin Dolara Yaklaştı

Kripto piyasalarının boğa sezonlarına özgü “sadece yukarı” kültürünü benimseyen yeni meme coin Maxi Doge (MAXI), yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Sadece birkaç gün içinde yaklaşık 400 bin dolarlık fon toplayan MAXI, yatırımcılarına sektördeki en iyi projelere 1000X kaldıraçlı erişim sunmayı hedefliyor.

Proje, bu döngünün en umut vaat eden tokenlarına yatırım yapmak üzere fonun %25’ini ayırmış durumda. “Zarar durdur yok, kırmızı mum yasak, düşerse daha çok al” yaklaşımını benimseyen MAXI, yüksek risk seven yatırımcılara hitap ediyor.

Meme coin meraklıları için bu fırsat henüz tükenmiş değil. MAXI token almak isteyenler, proje web sitesine girip cüzdanlarını (örneğin Best Wallet) bağlayarak USDT veya ETH ile token takası yapabiliyor. Ayrıca banka kartıyla da yatırım imkânı sunuluyor.