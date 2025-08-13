XRP Fiyat Tahmini: XRP 22 Dolar Yolunda mı? Ünlü Analistten Çarpıcı Yorum!

Ripple’ın yerel varlığı XRP için yapılan yeni bir fiyat tahmini, mevcut boğa piyasası döngüsünde 22 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu öngörünün sahibi analist ise oldukça iddialı bir açıklama yaptı.

Kıdemli kripto yatırımcısı Patrick L Riley, paylaştığı grafikte XRP fiyatının mevcut seviyesinden 7 kat artabileceğini ve bu hareketin projenin ciddi anlamda güçlü rüzgarlar yakaladığı bir dönemde gerçekleşebileceğini söyledi.

If you claim to be "in crypto" but aren't bullish on $XRP, you're not a serious person. pic.twitter.com/qJMH0vvGhk — Patrick L Riley (@Acquired_Savant) August 9, 2025

Riley, “kripto sektöründe” olduğunu iddia edip XRP’ye yatırım yapmayanların yatırımlarında “ciddi olmadığını” vurguladı.

Bu tahmin, XRP’nin yıl başından bu yana %58,1 değer kazanmasının ardından geldi. Öte yandan, son 24 saatte Ripple’ın fayda odaklı token’ının işlem hacmi %8 artarak 9 milyar doların üzerine çıktı.

XRP Fiyat Tahmini: Tarihsel Kalıplar 22 Dolar Hedefinin Ulaşılabilir Olduğunu Doğruluyor

Günlük grafik, XRP’nin geçmişte Riley’nin öngördüğü türden patlayıcı yükselişler yaşadığını açıkça gösteriyor.

Geçen yıl Kasım ayında, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzun süredir devam eden davasını kazanmasının ardından, token yaklaşık 0,65 dolardan yalnızca birkaç ay içinde 3,4 dolara yükseldi. Bu önemli sıçrama, fiyatın dar bir aralıkta seyrettiği uzun bir konsolidasyon dönemini kırmasının hemen ardından geldi.

Benzer bir durum yakın zamanda da yaşandı: Fiyat 2,6 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve şimdi 3 doların üzerine tırmandı. Bu psikolojik eşik, şu anda destek görevi görüyor gibi duruyor ve piyasanın XRP’yi keşfedilmemiş fiyat bölgelerine taşıyabileceği bir sıçrama tahtası olabilir.

Riley’nin XRP fiyat tahmini biraz iyimser görünebilir, ancak düzenleyici ortam ve projenin dünyanın lider sınır ötesi ödeme platformu olma vizyonu, token’ı 22 dolara ve ötesine taşıyacak kadar iddialı.

