XRP Fiyat Tahmini: XRP 2025’te Ne Kadar Yükselir?

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XRP fiyatı 3 dolar desteğinden sıçrayarak 3.30 dolar seviyesini görürken, 24 saatlik işlem hacminde de kayda değer bir artış gerçekleşti. XRP fiyatındaki bu sıçrama pozitif XRP fiyat tahminlerini destekliyor.

Bu süreçte işlem hacmi %77 arttı ve yaklaşık 7 milyar dolar değerinde XRP tokeni işlem gördü.

CasiTrades kullanıcı adıyla bilinen bir kripto yatırımcısı, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda XRP’nin fiyat hareketlerini analiz etti. CasiTrades, tokenin 3.20 doları gördükten sonra düşmesine rağmen 3 dolar seviyesinin sağlam kaldığını belirtti.

🚨 XRP Tests Critical $3 Support: Is Wave 3 About to Begin? 🚨



Unfortunately, $XRP could not hold the $3.21 resistance, and ultimately has come back down to backtest the $3.00 major support.



What's promising is that we have not made a new low. Instead, it appears to have… pic.twitter.com/bVD3HAwRBN — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) July 25, 2025

CasiTrades, bunun şekillenmekte olan bir Elliot dalgasının ilk göstergeleri olabileceğine inanıyor. Bu 2. dalga olabilir ve 3.82 dolar seviyesine doğru büyük bir yükseliş gerçekleşebilir.

ABD’nin spot XRP ETF’ine onay vermesi halinde XRP fiyatında yeni bir rekor görülebilir.

Kısa bir süre önce ilk XRP ETF’inin piyasaya sürülmesiyle birlikte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) diğer ETF’lere de onay verebileceğine dair beklentiler arttı.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3.65 Doları Görür mü?

XRP’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında 3 dolar bölgesinden güçlü bir sıçrama gerçekleştirdiği görülüyor. XRP’nin geçtiğimiz birkaç gün içinde alçak tepeler oluşturmasıyla birlikte grafikte düşen üçgen formasyonu şekillendi.

XRP’nin mevcut fiyat hareketleri, bir sonraki yükselişten önce konsolide olduğuna işaret ediyor. Fiyat 3 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş beklentileri devam edecektir.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) cuma gününden beri yükseliyor ve 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu, pozitif ivmenin arttığı anlamına geliyor.

3.3 dolar bölgesinin üzerinde yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşirse trend dönüşü doğrulanacaktır. Bu durumda XRP fiyatı ilk olarak 3.65 dolar bölgesini görebilir.

Bu arada kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken yılın en iyi kripto ön satışları da yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Token6900 (T6900) Ön Satışında 1.3 Milyon Dolar Toplandı

Token6900 (T6900) , herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Bu nedenle coin’inin değerinin herhangi bir kullanım durumundan ziyade pazarlamaya ve topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir.

Projenin ön satışında şimdiye kadar 1.3 milyon dolar fon toplandı. Ayrıca tokenin arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.