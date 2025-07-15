XRP Fiyat Tahmini: XRP 2025’te 100 Doları Görebilir mi?

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XRP borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanacağına dair beklentiler artarken XRP son 7 günde %27 değer kazandı ve aylar sonra ilk kez 3 dolar seviyesini gördü.

ProShares Ultra XRP ETF’in (UXRP) 18 Temmuz’da işlem görmeye başlayacağına dair belgeler XRP’ye yönelik piyasa duyarlılığını artırdı. Dolayısıyla kısa vadeli XRP fiyat tahminleri pozitif yönde.

Bu arada kripto tabanlı ETF’ler geçen hafta 3.7 milyar dolar giriş gördü.

📈 Digital asset products saw inflows of US$3.7B last week, the second-largest on record.@Bitcoin and @ethereum dominate with inflows of US$2.7B and US$990M respectively. XRP @Ripple experienced the largest weekly outflows, totalling US$104M.



🇺🇸 + US$3.7B

🇩🇪 – US$85.7M

🇨🇭 +… pic.twitter.com/DQUMzN9oEY — CoinShares (@CoinSharesCo) July 15, 2025

CoinShares analistlerinin son raporuna göre, kripto tabanlı ETF’ler art arda 13 hafta boyunca net giriş gördü. Kripto ETF’leri yıl başından bu yana 22.7 milyar dolar sermaye girişi kaydetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) henüz spot XRP ETF’lerine onay vermiş olsa da Polymarket verilerine göre bu ETF’lerin yıl başından önce onaylanma olasılığı %85.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Rekor Seviyesini Yeniden Test Edebilir

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında konsolidasyon aşamasından çıktığı görülüyor. Bu durum XRP’nin Ocak 2018’de kaydettiği 3.84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini test edebileceğini düşündürüyor.

Bu arada son zamanlarda XRP’nin işlem hacminde de kayda değer bir artış görüldü. XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doları aştı. Ayrıca 11 Temmuz’da 15 milyar dolar ile bir ayın en yüksek işlem hacmi görüldü.

Öte yandan XRP’nin yükselişinin büyüklüğünü tahmin etmek için konsolidasyon formasyonu referans alındığında, XRP fiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde %38 yükselebileceği düşünülüyor. Böyle bir yükseliş gerçekleşirse tokenin en az 3.77 dolar seviyesini görme ihtimali var.

XRP’nin yakın zamanda 100 doları görmesi mümkün olmasa da yeni rekor seviyelere ulaşabilir.

Son günlerde piyasa genelinde yükseliş görülürken kripto paraların güvenli bir şekilde depolanmasının önemi göz ardı edilemez. Yenilikçi özellikler, düşük işlem ücretleri ve çok daha fazlasını sunan Best Wallet (BEST) yılın en iyi kripto ön satış projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Best Wallet (BEST) Ön Satışı 13 Milyon Doları Aştı

Best Wallet (BEST) , kripto para ve non-fungible tokenler (NFT’ler) de dahil olmak üzere 60 farklı blok zincirinde birçok dijital varlığı destekleyen bir Web3 depolama çözümüdür.

Best Wallet’ın mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor ve ilk kullanıcılarından harika yorumlar aldı.

Best Wallet’ın en cazip özelliklerinden biri “Yaklaşan Tokenler” özelliğidir. Yaklaşan Tokenler özelliği, yatırımcılar gelecek vadeden kripto projelerine erkenden yatırım yapmalarına imkan tanıyor.

İndirim ve yeni özelliklere erken erişim gibi fırsatlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların BEST token sahibi olmaları gerekecek. Dolayısıyla BEST tokenin kayda değer bir talep görebileceği düşünülüyor.

Best Wallet’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz. Kripto cüzdanınız yoksa Best Wallet uygulamasını indirebilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.