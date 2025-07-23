XRP Fiyat Tahmini: XRP 20 Dolar Olur mu?

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Ripple’ın uzun yıllardır hukuki sorunlarla boğuşması XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının da uzun sürmesine yol açtı.

Decrypt’in aktardığı üzere, bazı XRP topluluğu üyeleri tokenin mevcut durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

X’te 87.000’den fazla takipçisi bulunan MackAttackXRP adlı kullanıcı, SEC’in politikaları nedeniyle XRP’nin rekor seviyeye ulaşmasının yedi yıl sürdüğünü söyledi.

John Squire adlı başka bir topluluk üyesi ise XRP topluluğunun SEC’e öfkeli olduğunu ve Ripple ile SEC arasındaki davanın XRP’yi geriletirken, bireysel yatırımcılara da zarar verdiğini söyledi.

Don’t celebrate anything until $XRP hits $1000, we wouldn’t want anyone getting upset. — John Squire (@TheCryptoSquire) July 23, 2025

Şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni başkanlık döneminin başlaması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başkanının değişmesiyle XRP’nin kayda değer fiyat artışları gerçekleştirebileceği düşünülüyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Fiyatı Ne Olur?

XRP‘nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında 3.65 dolar seviyesinin ardından rallinin durakladığı görülüyor. Yatırımcıların bu noktada kar almaları nedeniyle satış baskısı arttı.

Öte yandan 9 günlük EMA, 21 günlük EMA’nın altına düşmek üzere. Bu durum kısa vadede bir düzeltme olabileceğine işaret ediyor.

Bu noktada herhangi bir düşüş gerçekleşirse düşük fiyatlardan XRP satın almak için bir fırsat doğabilir.

Peki, XRP fiyatı 20 dolar olur mu? Bu tamamen imkansız değil ancak kolay da değil. XRP fiyatının 20 dolar olması için piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması gerekiyor.

Bu arada son zamanlarda piyasa genelinde yükseliş görülürken Token6900 (T6900) gibi en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Token6900 (T6900) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Token6900 (T6900) ilginç bir proje olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor ve meme coin alanında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Token6900 herhangi bir yol haritası ya da kullanım durumu sunmuyor. Dolayısıyla tokenin değerinin tamamen topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir.

Bu arada tokenin arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak. Ayrıca projenin ön satışı birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 1 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Token6900 web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilir ve USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.