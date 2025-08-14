XRP Fiyat Tahmini: Tüm Göstergeler Yükselişe İşaret Ediyor – Ağustos Ayında Dev Ralli Başlayacak mı?

XRP, artan spekülatif talep ve güçlü teknik sinyallerle birlikte birçok analistin yükseliş tahminlerini güçlendiriyor.

Altcoin’in açık pozisyon (Open Interest) hacmi, geçtiğimiz hafta %20 artarak yatırımcıların fiyat hareketlerine aktif şekilde pozisyon aldığını gösteriyor.

XRP Açık Pozisyonu. Kaynak: Coinglass.

Binance’deki long/short oranı 3,1’e ulaşmış durumda; yani yatırımcıların %75’ten fazlası fiyat artışı yönünde bahis oynuyor.

Akıllı paralar XRP’ye güvenini artırıyor. Son 72 saatte balinalar 320 milyon XRP’den fazla birikim yaptı; bu da Ripple’ın beş yıllık SEC davasının kalıcı şekilde sonuçlanmasının ardından hâlâ önemli kazanç fırsatları olduğuna işaret ediyor.

320 million $XRP bought by whales in the last 72 hours! pic.twitter.com/i1Hx6qNKMq — Ali (@ali_charts) August 13, 2025

Piyasa duyarlılığı da yükseliyor. ABD’deki faiz indirim beklentileri artarken, beklenenden yüksek gelen PPI enflasyonu, ABD tarifelerinin toptan fiyatlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Analistler, faiz indirimlerinin Eylül ayı itibarıyla başlayabileceğini ve bu durumun kripto gibi riskli varlıklara yeni sermaye girişlerini tetikleyebileceğini öngörüyor. Ancak agresif indirim olasılığı artık daha tartışmalı bir hâl almış durumda.

"Checks Sept rate cut odds" –> still good for a 25 BP cut 😌 pic.twitter.com/b44XAuhRB2 — Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) August 14, 2025

XRP Fiyat Analizi: %130’luk Yükseliş Senaryosu Masada mı?

Eylül ayında beklenen faiz indirimi gerçekleşirse, XRP’nin sekiz aylık “cup-and-handle” (fincan-kulp) formasyonundan çıkış için gerekli ivmeyi kazanabileceği düşünülüyor.

Yüksek PPI verisi kar realizasyonlarını tetikleyip zayıf pozisyonları tasfiye etse de, XRP $3 seviyesindeki desteğini koruyarak yükseliş kapısını açık tutuyor.

XRP/USDT 1 günlük grafik, fincan-kulp formasyonları. Kaynak: TradingView, Binance.

Momentum göstergeleri henüz tamamen düşüş sinyali vermiş değil. RSI yaklaşık 50 civarında seyrediyor ve bu durum, boğaların yönlendirdiği mevcut hareket için daha sağlam bir yükseliş platformu sunuyor.

Kısa süreli bir “golden cross” oluşmuş olsa da yeni bir yükseliş dalgasının henüz başlamadığı görülüyor. MACD ise sinyal çizgisinin hemen altında, zayıf bir düşüş baskısı olduğunu işaret ediyor.

Sürdürülebilir bir yükseliş, XRP’yi 2018’deki $5,56’lık tüm zamanların rekorunu test etmeye götürebilir ve yeni fiyat keşfi için kapıyı aralayabilir. Formasyon tamamen gerçekleşirse, teorik hedef $7 seviyesinde olup, mevcut fiyatlardan %130’luk bir potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Ancak bu senaryonun kısa vadede gerçekleşebilmesi için XRP’nin ciddi yeni talep görmesi gerekiyor. Bunlar arasında 401(k) planlarına dahil edilmesiyle gelen TradFi talebi, erken onaylanmış spot XRP ETF’leri ve faiz indirimi gibi katalizörler öne çıkıyor.

