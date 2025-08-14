BTC $117,872.22 -3.07%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

XRP Fiyat Tahmini: Tüm Göstergeler Yükselişe İşaret Ediyor – Ağustos Ayında Dev Ralli Başlayacak mı?

XRP
Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
XRP Fiyat Tahmini: Tüm Göstergeler Yükselişe İşaret Ediyor - Ağustos Ayında Dev Ralli Başlayacak mı?

XRP, artan spekülatif talep ve güçlü teknik sinyallerle birlikte birçok analistin yükseliş tahminlerini güçlendiriyor.

Altcoin’in açık pozisyon (Open Interest) hacmi, geçtiğimiz hafta %20 artarak yatırımcıların fiyat hareketlerine aktif şekilde pozisyon aldığını gösteriyor.

XRP Open Interest. Source: Coinglass.
XRP Açık Pozisyonu. Kaynak: Coinglass.

Binance’deki long/short oranı 3,1’e ulaşmış durumda; yani yatırımcıların %75’ten fazlası fiyat artışı yönünde bahis oynuyor.

Akıllı paralar XRP’ye güvenini artırıyor. Son 72 saatte balinalar 320 milyon XRP’den fazla birikim yaptı; bu da Ripple’ın beş yıllık SEC davasının kalıcı şekilde sonuçlanmasının ardından hâlâ önemli kazanç fırsatları olduğuna işaret ediyor.

Piyasa duyarlılığı da yükseliyor. ABD’deki faiz indirim beklentileri artarken, beklenenden yüksek gelen PPI enflasyonu, ABD tarifelerinin toptan fiyatlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Analistler, faiz indirimlerinin Eylül ayı itibarıyla başlayabileceğini ve bu durumun kripto gibi riskli varlıklara yeni sermaye girişlerini tetikleyebileceğini öngörüyor. Ancak agresif indirim olasılığı artık daha tartışmalı bir hâl almış durumda.

XRP Fiyat Analizi: %130’luk Yükseliş Senaryosu Masada mı?

Eylül ayında beklenen faiz indirimi gerçekleşirse, XRP’nin sekiz aylık “cup-and-handle” (fincan-kulp) formasyonundan çıkış için gerekli ivmeyi kazanabileceği düşünülüyor.

Yüksek PPI verisi kar realizasyonlarını tetikleyip zayıf pozisyonları tasfiye etse de, XRP $3 seviyesindeki desteğini koruyarak yükseliş kapısını açık tutuyor.

XRP / USDT 1-day chart, cup-and-handle pattern. Source: TradingView, Binance.
XRP/USDT 1 günlük grafik, fincan-kulp formasyonları. Kaynak: TradingView, Binance.

Momentum göstergeleri henüz tamamen düşüş sinyali vermiş değil. RSI yaklaşık 50 civarında seyrediyor ve bu durum, boğaların yönlendirdiği mevcut hareket için daha sağlam bir yükseliş platformu sunuyor.

Kısa süreli bir “golden cross” oluşmuş olsa da yeni bir yükseliş dalgasının henüz başlamadığı görülüyor. MACD ise sinyal çizgisinin hemen altında, zayıf bir düşüş baskısı olduğunu işaret ediyor.

Sürdürülebilir bir yükseliş, XRP’yi 2018’deki $5,56’lık tüm zamanların rekorunu test etmeye götürebilir ve yeni fiyat keşfi için kapıyı aralayabilir. Formasyon tamamen gerçekleşirse, teorik hedef $7 seviyesinde olup, mevcut fiyatlardan %130’luk bir potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Ancak bu senaryonun kısa vadede gerçekleşebilmesi için XRP’nin ciddi yeni talep görmesi gerekiyor. Bunlar arasında 401(k) planlarına dahil edilmesiyle gelen TradFi talebi, erken onaylanmış spot XRP ETF’leri ve faiz indirimi gibi katalizörler öne çıkıyor.

XRP’den Daha Büyük Fırsatlar Var – Peki Bunları Nasıl Bulabilirsiniz?

Altcoin piyasası şu sıralar ciddi bir yükseliş yaşıyor ve yanlış projeyi destekleyenler, yeni gelen perakende likiditesiyle birlikte büyük kazançları kaçırıyor.

XRP fiyatının boğa piyasasının olgunlaşmasıyla birlikte $6’ya kadar iki kat artışı mümkün görünürken, düşük piyasa değerli meme coin’ler, örneğin TROLL, son bir haftada iki kat değer kazandı. Piyasada çok daha büyük fırsatlar mevcut.

İşte burada Snorter ($SNORT) devreye giriyor.

Proje, yatırımcıların kalabalıktan önce harekete geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış bir ticaret botu sunuyor. Bu sayede gerçek kazançların elde edildiği erken momentum hareketlerinden yararlanmak mümkün oluyor.

Snorter Bot, hassasiyet odaklı olarak geliştirilmiş:

  • Limit-order sniping ile en iyi giriş fiyatlarını yakalıyor,
  • MEV dirençli swap’lar sayesinde işlemlerinizin diğer trader’lar tarafından kesilmesini önlüyor,
  • Copy trading özelliğiyle başarılı yatırımcıların hareketlerini taklit etmenizi sağlıyor,
  • Rug-pull koruması ile şüpheli token’leri satın almadan önce işaretliyor.

Erken girmek, zaferin yarısıdır; doğru zamanda kar almak ise küçük bir kazanç ile hayat değiştiren bir işlem arasındaki farkı yaratır. İşte Snorter burada avantaj sağlıyor.

Snorter Bot vs. other popular trading bots.
Snorter Bot ve diğer popüler trading botları.

Proje güçlü bir başlangıç yaptı; $SNORT, ilk ön satış haftalarında 2,6 milyon dolardan fazla fon topladı. Bu, erken yatırımcılara sunulan %141’lik staking getirisi ile desteklendi.

Snorter’ı takip etmek için X, Instagram veya resmi Snorter web sitesindeki ön satış platformunu kullanabilirsiniz.

Ön Satışa Katılmak İçin Buraya Tıklayın
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
