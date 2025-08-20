XRP Fiyat Tahmini: SEC’in ETF Kararı Ekim 2025’e Ertelendi – Düşüş Devam Edecek mi?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 20, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP arzının merkezi borsalarda tutulan kısmı yüzde 5,66’ya gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Glassnode verilerine göre bu oran, 9 Ağustos’tan bu yana yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydetti.

Bu sert düşüş, satış baskısının azaldığına ve giderek daha fazla yatırımcının XRP’lerini kendi cüzdanlarına çektiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu gelişme, piyasada artan güven, istikrar ve önümüzdeki haftalarda büyüme potansiyeline dair bir sinyal olabilir.

XRP Fiyat Analizi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin de aralarında bulunduğu birkaç spot ETF başvurusuna ilişkin kararını Ekim 2025’e erteledi. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 4,2 geriledi.

XRP şu anda 2,90 dolar seviyesindeki güçlü desteğe yakın işlem görüyor. Bu nokta daha önce sert yükselişlere zemin hazırlamıştı ve yatırımcıların fiyat tahminlerinde kritik eşik olarak takip ediliyor. Eğer bu seviyeden bir kez daha toparlanma gelirse, piyasada “çifte dip” formasyonu oluşabilir ki bu teknik açıdan oldukça yükseliş sinyali anlamına geliyor.

Teknik göstergelere bakıldığında, RSI 32 seviyesinde bulunuyor ve XRP’nin aşırı satım bölgesine girdiğini gösteriyor. Bu durum, fiyatın yön değiştirmeye hazır olabileceğine işaret ediyor. Ancak MACD göstergesi hâlâ negatif sinyaller veriyor; bu da güçlü bir yükselişten önce kısa vadede ek düşüşlerin yaşanabileceğini düşündürüyor.

Destek seviyesinin korunması halinde XRP’nin 2,96 dolar direncine doğru hareket etmesi beklenebilir. Ancak destek kırılırsa, fiyatın daha fazla düşüşle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

XRP’de Kitlesel Benimseme Hız Kazanıyor

Ripple’ın ABD bankacılık lisansı ve Ekim ayında beklenen ETF onayı için süreci devam ederken, XRP’nin küresel kullanım alanı hızla genişliyor. Artık XRP; uçak biletlerinden otellere, hatta yeni başlatılan XRP Rewards Etkinliği sayesinde topluluk içi ödüllere kadar pek çok yerde kullanılabiliyor.

Son duyuru, Ripple topluluğunda büyük heyecan yarattı. Bu ilgi, şu sıralar rekor kıran Snorter ön satışı etrafında oluşan coşkuya benzetiliyor.

