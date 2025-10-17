XRP Fiyat Tahmini: Ripple’ın Yeni Anlaşması XRP’yi Fortune 500 Ödemelerinin Merkezine Koyabilir

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 17, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ripple, artık küresel hazine yönetim sistemlerinde lider konumda olan GTreasury ve onun Fortune 500 müşterilerine doğrudan erişime sahip. Bu hamle, XRP fiyat tahminleri için yeni bir yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

1 milyar dolarlık GTreasury satın alımıyla Ripple, altcoini çok trilyon dolarlık kurumsal hazine pazarının merkezine taşımış oldu ve piyasayı besleyen altyapıyı kontrol eder konuma geldi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a göre XRPL, geleneksel finansal sistemleri blockchain teknolojileriyle birleştirerek küresel para hareketlerindeki yavaşlamadan kaynaklanan “devasa nakit birikimlerini” açığa çıkarabilir. Bu da dünyanın en büyük şirketleri için anlık ödeme çözümleriyle yeni iş alanlarının kapılarını aralayabilir.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

Geleneksel finans (TradFi) Web3 ile bütünleşirken, küresel şirketler ve hazine yöneticileri, stablecoin’ler, tokenize edilmiş mevduatlar ve diğer dijital varlıkları ölçekli şekilde yönetmek zorunda kalacak. XRPL, bu dönüşümün liderliğini üstlenmeye hazır görünüyor.

XRPL’yi çalıştıran fayda tokenı XRP ise, bu dev sermayeden pay kapma fırsatına sahip.

XRP Fiyat Tahmini: Geleneksel Finansın Benimsemesi XRP’yi Zirveye Taşıyabilir

Geleneksel finans (TradFi) talebindeki artış, XRP’ye yıl boyunca süren yükselen üçgen formasyonundan çıkması için gereken ivmeyi sağlayabilir.

$2,30 civarında destek trendinde oluşan çift dip yapısı, çok daha güçlü bir dönüş sinyali veriyor. Bu da kısa süre içinde bir kırılma denemesinin gelebileceğini gösteriyor. Momentum göstergeleri, bu seviyeyi olası bir sıçrama noktası olarak işaret ediyor.

XRP/USD 1 günlük grafikte çift dip yükselen üçgen kırılımını tetikliyor. Kaynak: TradingView.

RSI tekrar aşırı satış bölgesi olan 30 seviyesine yaklaşırken, MACD histogramı sinyal çizgisinin altında dengeleniyor; bu da yerel bir dip oluşabileceğine işaret ediyor.

Kritik kırılma eşiği ise $3,40 seviyesinde bulunuyor; bu direnç, formasyon boyunca fiyatın yükselmesini engelledi. Bu seviyenin destek haline gelmesi durumunda, XRP teknik olarak $8 hedefi doğrultusunda %260’lık bir ralli gerçekleştirebilir.

Kısa vadede ise trader’lar, $2,70 talep bölgesinden gelebilecek tepkiyi izlemeli; bu, çift dip yapısının ötesinde sürdürülebilir bir yükseliş için daha sağlam destek oluşturacaktır.

Daha uzun vadede ise GTreasury ve spot ETF’ler gibi ana akım sermaye giriş noktaları, XRP için $15 gibi daha büyük hedefler için güçlü bir temel sağlıyo, bu da %545’lik potansiyel bir hareket anlamına geliyor.

PepeNode: Pasif Kazançta Yeni Dönem

Dogecoin’in yarattığı imitasyon dalgası akıllarda hâlâ tazeyken, bu yeni döngü Pepe’ye ait, kripto dünyasının son kültürel fenomeni.

Pepe’nin viral enerjisini temel alan PepeNode ($PEPENODE), önceki projelerin yapamadığını yapıyor: sadece PEPE’ye değil, gerçek pasif gelir imkanı sunuyor.

Hikâye tanıdık: Shiba Inu, Doge’nin momentumunu staking ile artırmıştı. PepeNode ise bir adım öteye gidiyor ve günümüz piyasasına uygun yeni bir “mine-to-earn” (M2E) modeli sunuyor.

Pahalı donanım veya karmaşık kurulum yok. Sadece giriş yapın, node’lar edinin, rig’lerinizi biriktirin ve önde gelen meme coin’lerde madencilik ödülleri kazanmaya başlayın.

Rakamlar da oldukça etkileyici: ön satış şimdiden 1,8 milyon doları aştı ve erken katılımcılar %700’e kadar APY ile kazanç elde etmeye devam ediyor.

Ayrıca her $PEPENODE token’ının %70’i rig veya node’larda kullanıldığında yakılıyor; bu yerleşik deflasyon mekanizması, token arzını kısıtlayarak uzun vadeli değer artışını destekliyor.

Yüksek risk-yüksek getiri fırsatlarına sermaye geri akarken, PepeNode meme coin momentumundan kazanç sağlamanın daha akıllı ve istikrarlı bir yolunu sunuyor — şansa dayalı değil, planlı bir kazanç yöntemi.