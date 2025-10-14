XRP Fiyat Tahmini: Ripple’ın Swell 2025 Etkinliği Her Şeyi Değiştirebilir – Geri Sayım Başladı!

Last updated: Ekim 14, 2025

Ödeme sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek büyük etkinlik Kasım ayında Ripple tarafından düzenlenecek. Geçmiş yıllardaki örnekler göz önüne alındığında, bu buluşma XRP fiyatı için kısa vadede yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Etkinliğin en dikkat çeken konuşmacılarından biri, Nasdaq Başkanı ve CEO’su Adena Friedman olacak. Friedman’a BlackRock, Citi, Fidelity ve CME Group’un dijital varlık departmanlarının yöneticileri de eşlik edecek.

Ripple Swell is our most important event of the year, and this November it returns to NYC.🗽



Swell is where leaders in crypto, payments, banking and policy come together to discuss what’s ahead for the future of finance.



Request to attend → https://t.co/Iv2tfoBKkY

Agenda →… pic.twitter.com/23obZnUauF — Ripple (@Ripple) September 12, 2025

4 Kasım’da Ripple, XRP Ledger üzerinden stablecoin ödemelerinin nasıl çalıştığını canlı bir ürün demosuyla gösterecek. Ertesi gün ise şirket CEO’su Brad Garlinghouse, Ripple’ın gelecek planlarını değerlendirecek.

Son 24 saatte XRP fiyatı yüzde 5,4 gerileyerek geçen haftaki sert düşüşün ardından piyasadaki dalgalanmanın sürdüğünü gösterdi.

XRP Fiyat Tahmini: Cuma Günkü Ani Çöküşte Trend Desteği Gücünü Korudu

Günlük grafik, XRP’nin son haftalarda simetrik üçgen formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan ani piyasa çöküşü sırasında fiyat, 1,8 dolar seviyesindeki kritik desteğe temas etti ve buradan güçlü bir tepki yükselişi geldi. Bu seviye, teknik açıdan büyük önem taşıyor ve düşüş ivmesinin hızlanması hâlinde izlenmesi gereken ana destek konumunda.

Öte yandan, Ripple’ın kasım ayında düzenleyeceği Swell konferansı, proje ekosistemini büyütecek yeni girişimlerin açıklanması durumunda XRP için tabloyu tamamen değiştirebilir ve benimsenme oranlarını artırarak fiyatı destekleyebilir.

Böyle bir senaryoda, XRP’nin bu konsolidasyon üçgeninden yukarı yönlü bir kırılım yapması ve 3 dolar seviyesinin üzerinde yeniden güç kazanması beklenebilir.

Fiyat, son günlerde olduğu gibi trend çizgisi desteğinin üzerinde kaldığı sürece, kısa vadede yükseliş yönlü görünüm korunuyor. Analistler, uzun vadede XRP için 6 dolarlık hedefin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Artan volatiliteye rağmen, Ripple gibi projelere erken yatırım yapanlar geçmişte yüksek kazançlar elde etmişti. Benzer şekilde, meme coin tutkunlarına yönelik “mine-to-earn” (kazanmak için madencilik yap) temalı Pepenode ($PEPENODE) gibi umut vadeden yeni ön satış projeleri de bu döngünün gizli fırsatlarından biri olabilir.

Pepenode ($PEPENODE), Kripto Madenciliğini Eğlenceli Bir Oyuna Dönüştürmek İçin 1,8 Milyon Dolar Topladı

Kripto madenciliği genellikle pahalı donanımlar ve teknik bilgi gerektiriyor. Pepenode ($PEPENODE) ise bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Proje, “mine-to-earn” (M2E) adını verdiği yeni bir trendle madenciliği oyunlaştırarak hem kazançlı hem de eğlenceli bir hale getiriyor.

Oyuncular, sanal bir sunucu kurarak ve ilk madencilik cihazlarını $PEPENODE tokenlarıyla etkinleştirerek kendi dijital madencilik operasyonlarına kolayca başlayabiliyor. Sıralamada üst sıralara çıkmak isteyenler, operasyonlarını geliştirip daha fazla cihaz kurabiliyor.

En yüksek puanı alan oyuncular, Bonk ($BONK) ve MemeCore ($M) gibi popüler meme coin’lerin sürpriz airdrop ödüllerini kazanma şansı elde ediyor. Proje aynı zamanda adil bir oyun ortamı sağlamak için anti-bot önlemleriyle oyuncuları koruyor.

Madenciliğe hemen başlamak isteyenler, Pepenode’un resmi web sitesine giderek ilk $PEPENODE tokenlarını satın alabiliyor. Uyumlu bir cüzdan (örneğin Best Wallet) bağlayıp USDT veya ETH ile takas yaparak ya da banka kartı kullanarak yatırım yapmak mümkün.