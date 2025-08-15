XRP Fiyat Tahmini: Ripple Yöneticisinden Çarpıcı Açıklama – Trilyonlar XRP’ye mi Akacak?

XRP Ledger’ın geliştirilmesini yöneten RippleX’in başındaki isim, bu ağın gerçek dünyadaki varlıkları (RWA) başlatmak için neden mükemmel olduğunu ve bunun boğa yönlü bir XRP fiyat tahminini nasıl desteklediğini paylaştı.

Markus Infanger, bu hafta yayımladığı blog yazısında Ripple’ın yerleşik bir merkeziyetsiz borsa (DEX) sunduğunu ve bunun, aracı veya yönlendirme hizmetlerine ihtiyaç duymadan işlemleri mümkün kıldığını belirtti. Infanger, XRP Ledger’ın gerçek dünyadaki varlıkların piyasaya sürülmesi için en uygun ortamı yarattığına inanıyor.

In a recent conversation with Leonard Schellberg at @beincrypto I discussed how @Ripple is unlocking the next phase of blockchain utility for institutions on the XRP Ledger (XRPL).



The XRPL is acting as a foundational layer for financial applications such as the tokenization… — Markus Infanger (@markusinfanger) August 5, 2025

Uzmanlar, RWA pazarının yıl sonunda 50 milyar dolara ulaşarak sadece birkaç ayda büyüklüğünü ikiye katlayacağını öngörüyor. Uzun vadede ise Katten Muchin Rosenman hukuk firmasının araştırmasına göre pazarın 30 trilyon dolarlık dev bir büyüklüğe ulaşması mümkün.

Eğer Infanger’in XRP Ledger’ın RWA artışını karşılayacak kapasitede olduğu görüşü doğru çıkarsa, ağda milyarlarca dolarlık likidite akışı yaşanacak ve Ripple’ın yerel varlığına olan talep fırlayarak boğa yönlü XRP fiyat tahminini destekleyecek.

XRP Fiyat Tahmini: Ripple, Düşen Fiyat Kanalı Kırılımının Ardından $8 Hedefliyor

Günlük grafik, kısa süre önce düşen bir fiyat kanalının boğa yönlü kırılımını gösteriyor. Sadece birkaç hafta içinde XRP, 7 yıl önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $3,84’e yaklaştı.

Fiyat şu anda yaklaşık $3 civarında konsolide olurken, ABD’de geçtiğimiz günlerde stablecoin ihracı ve kullanımını yasallaştıran Genius Act’in onaylanması piyasa koşullarını destekliyor.

Ripple’ın yerel stable varlığı RLUSD’nin artan benimsenmesi ve ağın gerçek dünyadaki varlıklar (RWA) segmentindeki büyüme beklentisi, XRP’nin kısa vadede $8’e fırlayabileceğini öngören boğa yönlü bir fiyat tahminini destekliyor.

Bu, fiyatın bir sonraki yükseliş hamlesinden önce kısa süreli konsolidasyon döneminden faydalanarak token alanlar için %170’lik bir potansiyel kazanç anlamına geliyor.

