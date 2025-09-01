XRP Fiyat Tahmini: NIGHT Airdrop’u Başladı – XRP Sahipleri Ne Yapmalı?

Last updated: Eylül 1, 2025

Midnight (NIGHT) airdrop’u resmen başladı ve XRP sahipleri toplam NIGHT token arzının %5’ine özel erişim kazanarak XRP fiyat tahminlerinde yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Bu dağıtım kapsamında XRP sahipleri, Haziran ayında alınan anlık görüntüye (snapshot) göre belirlenen bakiyelerine bağlı olarak 1,2 milyar adede kadar ücretsiz NIGHT token talep edebilecek.

Consensus 2025 etkinliğinde konuşan Cardano kurucusu Charles Hoskinson, XRP sahiplerinin NIGHT airdrop’una dahil edileceğini doğruladı. Hoskinson, bunun ekosistem iş birliğini teşvik etmek ve uzun vadeli destekçileri ödüllendirmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Cardano Founder Reiterates That #XRP Holders Will Receive Midnight Airdrop💥 pic.twitter.com/ztGkAfP2bg — XRP CAPTAIN (@UniverseTwenty) March 3, 2025

NIGHT Airdrop’una Rağmen XRP Fiyatında Düşüş Sinyalleri

XRP sahiplerinin NIGHT token’larını talep etmek için Glacier aşaması sona ermeden önce 60 günü bulunuyor. İlk fırsatı kaçıranlar için ise Scavenger Mine aşamasında ikinci bir hak tanınacak.

Katılım için, snapshot sırasında en az 100 dolar değerinde XRP bulundurulması gerekiyordu. Talep süresi Eylül ortasına kadar açık kalacak.

NIGHT, yönetişim hakları sunuyor ve büyük blokzincirler arasında çapraz zincir iş birliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Uzun vadeli XRP destekçilerini ödüllese de Ripple token’ı zayıf piyasa koşullarından olumsuz etkilendi.

Son yedi günde XRP %6,93 değer kaybederek Ağustos’taki 3,38 dolarlık zirvesinden geriledi.

Buna rağmen XRP, ilk 10 kripto para arasında yılbaşından bu yana en güçlü performansı sergileyerek %392,22 yükseldi. Fiyat 0,4936 dolardan 3,65 dolara kadar çıktı.

Kaynak: CoinMarketCap

Ancak kâr realizasyonlarının arttığı ve kripto piyasalarında korku havasının hâkim olduğu ortamda, analistler XRP’nin şu anda yaklaşık 2,74 dolardan işlem görürken 2,70 dolar desteğini koruması gerektiğini, ancak bu şekilde 2,90 dolar direncini kırabileceğini belirtiyor.

XRP Fiyat Tahmini: Teknik Analiz 2,70 Dolar Desteğinde Yükseliş İhtimaline İşaret Ediyor

Teknik analiz, desteğin net bir şekilde kırılması durumunda bir sonraki kritik seviyenin 2,33 dolar civarında olduğunu ve daha derin bir düşüş riskine işaret ettiğini gösteriyor.

Yukarı yönde ise ilk büyük engel 3,03 dolar seviyesinde bulunuyor. Momentumun güçlenmesi hâlinde 3,16 ve 3,31 dolar hedefleri gündeme gelebilir.

Kaynak: TradingView

RSI göstergesi 33 seviyesine yakın seyrediyor ve aşırı satım bölgesine yaklaşması, satış baskısının güçlü olduğunu ancak yakında tükenmeye başlayabileceğini işaret ediyor.

Alıcılar 2,70 dolar desteğini savunursa 3,03 dolar direncine doğru bir toparlanma mümkün. Ancak ayılar bu seviyenin altına sarkmayı başarırsa, fiyatın hızla 2,33 dolara gerileme ihtimali artıyor.

