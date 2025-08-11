XRP Fiyat Tahmini: Nasdaq Şirketinden Ripple ve XRP’ye 100 Milyon Dolarlık Yatırım – XRP 10 Dolar Olur mu?

Nasdaq’ta işlem gören VivoPower, 100 milyon dolarlık Ripple yatırımıyla XRP fiyatına yönelik boğa beklentilerini güçlendiren en son kurumsal hamleyi yaptı.

2014 yılında kurulan şirket, madencilik sektörü için özel elektrikli araç üretimi ve kripto madenciliğini besleyen güneş enerjisi çözümleri geliştiriyor.

Bu yılın Mayıs ayında, hazine stratejisinin bir parçası olarak 120 milyon doların üzerinde fon toplamak amacıyla özel bir sermaye artırımı başlattı.

VivoPower $VVPR To Purchase Initial US$100 Million of @Ripple Shares, Effectively Buying XRP at an Implied US$0.47 Per Token pic.twitter.com/hYKJL0MJh0 — VivoPower (@Vivo_Power) August 8, 2025

Toplanan fonların büyük bölümü XRP’ye yatırılacak. Şirket, XRP token’larının alımı ve saklaması için BitGo ile iş birliği yaptı. Böylece VivoPower, ABD’deki yatırımcıların dolaylı yoldan XRP’ye erişim sağlayabileceği bir araç haline geldi.

Tıpkı MicroStrategy’nin Bitcoin (BTC) yatırımlarında olduğu gibi, VivoPower’ın hisse fiyatı da hazinesindeki XRP miktarı arttıkça XRP ile paralel hareket etmeye başlayacak.

Şirket bugün ayrıca, kripto staking platformu Flare ile iş birliği yaparak getiri sağlayan “wrapped” XRP versiyonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Bu modelden elde edilen tüm gelir, XRP fonunu büyütmek için yeniden yatırılacak.

Bu girişim, XRP’ye yönelik sürekli ve yüksek hacimli talep yaratacağı için analistler tarafından güçlü bir yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor.

XRP Fiyat Tahmini: 4 Dolar Yolu Açık Görünüyor

XRP, son 24 saatte %1,4 yükselerek yeniden 3,35 dolar seviyesinde dirençle karşılaştı ve cuma gününden bu yana bu seviyeden hafif geri çekildi.

Fiyatın, bir sonraki yükseliş hareketi için gerekli likiditeyi toplamak amacıyla yeniden 3 dolar seviyelerine gerilemesi mümkün. Mevcut pozitif piyasa havasıyla birlikte, yakın vadede 3,50 dolara doğru bir kırılma beklenebilir.

Bu senaryo, XRP’nin 4 dolara doğru ilerleyişinde oldukça net bir yol haritası sunuyor. Kurumsal yatırımcıların blockchain teknolojisi ve kripto paraları finansal varlık olarak benimseme süreci hızlandıkça, bu tür gelişmeler XRP için uzun vadeli yükseliş beklentilerini destekliyor.

Her ne kadar XRP’nin bu yıl 10 dolara ulaşması beklenmese de, geleceği parlak görünüyor. VivoPower gibi şirketler yüz milyonlarca dolarlık yatırımlarla token’ı desteklemeye devam ederse, birkaç yıl içinde bu seviyelerin görülmesi olası.

