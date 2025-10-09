XRP Fiyat Tahmini: Küçük Yatırımcılar Kaçarken Balinalar ve Kurumsallar Geri Dönüyor

Last updated: Ekim 9, 2025

XRP’nin kurumsal desteği hiç olmadığı kadar güçlü. Coin, kısa süre önce piyasa değeri bakımından BlackRock’u geride bıraktı ve şimdi yaklaşık 168 milyar dolarlık değeriyle Tether’ı hedef alıyor olabilir.

Ripple’ın büyük hukuki zaferi, şirket için tamamen yeni bir dönemi başlattı. Düzenleyici netlik, kurumsal fon girişleri ve hatta Wall Street ilgisi art arda gelmeye başladı. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, sosyal duyarlılıkta belirgin bir soğuma var.

Santiment verilerine göre XRP’nin boğa/ayı oranı 1,0’ın altına düştü, yani olumsuz yorumlar artık olumlu söylemleri geride bırakıyor.

Yine de analistler bu durumu olumlu bir sinyal olarak yorumluyor. Piyasalar genellikle perakende yatırımcıların beklediğinin tersini yapmayı sever. Nitekim benzer bir düşüş Nisan ayında da yaşanmış, XRP o dönemde yaklaşık %25 değer kaybettikten sonra %125’in üzerinde bir toparlanma göstermişti.

Şimdi ise balinaların sessizce birikim yaptığı görülüyor. Bu da genellikle “akıllı para”nın, diğer yatırımcılar hâlâ şüphe içindeyken bir sonraki büyük hareket için hazırlık yaptığını gösteriyor.

XRP Balinaları Pozisyonlarını İkiye Katlıyor

Son birkaç aya ait grafiklere bakıldığında, en büyük XRP balinalarının pozisyonlarını artırdığı açıkça görülüyor. Grafikteki o büyük mavi sivrilmeler genellikle balinaların satış için XRP taşıdığını, yani kısa vadeli bir düşüş sinyali olduğunu gösterir. Ancak son dönemde bu sivrilmeler belirgin biçimde azaldı, bu da büyük oyuncuların satış baskısının giderek azaldığına işaret ediyor.

Küçük yatırımcıların yaptığının ise tam tersi bir tablo var. Glassnode verileri, 100 XRP’nin üzerinde varlık tutan cüzdanların arz payının konsolidasyon süresince istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor. Başka bir deyişle, balinalar sessizce biriktirirken, küçük yatırımcılar panikle satış yapıyor.

XRP Fiyat Tahmini – 5 Dolar Ne Zaman Görülecek?

XRP kısa süre önce düşen kanal formasyonundan çıkmayı denedi ancak reddedilerek yeniden kanal içine geri döndü. Yine de grafik, fiyatın üst trend çizgisinin üzerine net bir şekilde çıkması hâlinde boğa yönlü bir dönüşün başlayabileceğine işaret ediyor. Şu anda 2,82 dolar civarında işlem gören XRP için 3,00 ve 3,10 dolar seviyeleri kritik direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Fiyatın 3,10 doların üzerine kalıcı biçimde yerleşmesi, yükselişi 3,60–3,70 dolar aralığına taşıyabilir; bu bölge temmuz ayındaki zirvelerden gelen güçlü bir arz alanı ile örtüşüyor. Öte yandan, 2,70 doların altına bir sarkma, fiyatı 2,60 dolar desteğine kadar geri çekebilir.

Teknik göstergeler de kararsız bir görünüme sahip. RSI nötr seviyelerde seyrederken, MACD yatay bir çizgide ilerliyor; bu da momentumu toplandığını ancak yönün henüz netleşmediğini gösteriyor.

Eğer boğalar 3,00 dolar eşiğini güçlü hacimle geri alırsa, yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Üstelik balinaların hâlâ birikim yaptığı ve “Uptober” havasının piyasayı canlı tuttuğu düşünülürse, şu an için yükseliş senaryosu daha ağır basıyor.

Maxi Doge Yıl Sonundan Önce XRP’yi Geride Bırakabilir mi?

XRP balinaları birikime devam ederken piyasa duyarlılığı düşüş yönüne dönmüş durumda ve genellikle bu tablo, “akıllı para” kazanmaya başlarken küçük yatırımcıların hâlâ beklediği o klasik dönüm noktasına işaret eder. XRP, güçlü bir sıçrama potansiyeli taşısa da, benzer erken döngü enerjisini yakalayan başka bir proje giderek daha fazla dikkat çekiyor: Maxi Doge.

Henüz ön satıştan yeni çıkan Maxi Doge, kısa sürede 2,85 milyon doların üzerinde fon toplayarak bu boğa koşusunun en çok konuşulan meme coinlerinden biri haline geldi. “Gym bro” tarzı enerjik Doge kimliği etrafında şekillenen proje, erken dönem Dogecoin ve Shiba Inu topluluklarının taşıdığı o ham ve dürtüsel coşkuyu yeniden canlandırıyor.

Ancak Maxi Doge’u farklı kılan asıl unsur, akıllıca tasarlanmış token yapısı. Arzın yaklaşık %40’ı halka açık satışa ayrıldı; içeriden ön satış ya da özel yatırım turları bulunmuyor. Bu da, büyük borsalarda listelendiğinde fiyatı çökertme riski taşıyan balina satışlarının önüne geçiyor. Ayrıca, %120’ye varan staking ödülleri, erken yatırımcıların tokenlarını elde tutması için güçlü bir teşvik oluşturuyor.

Tıpkı geçmişte XRP balinalarının büyük yükselişlerden önce sessizce birikim yaptığı gibi, Maxi Doge erken yatırımcıları da aynı stratejiyi izliyor. Projenin meme gücü, staking getirisi ve adil lansman modeli, “Uptober” döneminde hız kazanan rotasyon piyasasına son derece uygun bir karışım sunuyor.

