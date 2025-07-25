XRP Fiyat Tahmini: Grafikler Alarm Veriyor – Boğa Koşusu Bitti mi?

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XRP, kısa süre önce ulaştığı 3,66 dolarlık zirveyle birlikte teknik analizde olumsuz bir sinyal olan “çift tepe” formasyonu oluşturdu. Bu görünüm, kısa vadeli fiyat tahminlerinin düşüş yönüne evrilmesine ve devam eden boğa trendinin sorgulanmasına neden oldu.

Altcoin sezonu boyunca piyasaya yön veren sermaye rotasyonu, aşırıya kaçmış olabilir. Nitekim Altcoin Sezon Endeksi’nin 59’dan 43’e sert bir şekilde gerilemesi, yatırımcı duyarlılığındaki kırılmayı gözler önüne seriyor.

Altcoin Sezon Endeksi. Kaynak: Coinglass.

Her ne kadar GENIUS Yasası yürürlüğe girmiş ve CLARITY Yasası için Ekim ayı hedeflenmiş olsa da, bu düzenleyici gelişmeler boğa katalizörlerini yalnızca “Kripto Haftası”nın ötesine taşımış durumda. Ancak henüz nihai yasal çerçeve tam anlamıyla netleşmediği için, kurumsal yatırımcı talebi büyük ölçüde beklemede kalıyor.

XRP’nin SEC ile devam eden menkul kıymet davası da bu belirsizliğin en kritik noktası. Regülasyon netleşmeden, XRP’nin yukarı yönlü potansiyeli ciddi sınırlamalara maruz kalabilir. Bu nedenle, yatırımcılar için önümüzdeki günlerde gelecek teknik kırılımlar ve regülasyon haberleri hayati önem taşıyor.

🚨: The CLARITY Act just made things simple:



🔹 If a blockchain is decentralized → It’s a commodity (CFTC)

🔸 If it’s not → It’s a security (SEC)



That means projects like $XRP could finally get the green light! ✅🚀 pic.twitter.com/oB7bWNCf7B — 𝕏aif🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) July 21, 2025

XRP Fiyat Analizi: Boğa Koşusu Gerçekten Bitti mi?

XRP’nin genel yükseliş trendi tamamen sona ermiş değil. Çift tepe formasyonu tamamlanmak üzereyken satış baskısı da zayıflama belirtileri göstermeye başladı.

XRP/USDT 4 saatlik grafik, çift tepe formasyonu. Kaynak: TradingView, Binance.

Teknik formasyonun beklenen düşüşünün büyük bölümü gerçekleşmiş durumda. Fiyat şu anda 2,79 dolar civarında, yani mevcut seviyelerin yalnızca %8,3 altında bulunan olası dip noktasına oldukça yakın seyrediyor. Bu da olası bir dönüş için zemin hazırlıyor.

Teknik göstergeler bu görüşü destekliyor. RSI, aşırı satım bölgesinden toparlanarak daha yüksek bir dip oluşturdu. Bu, satış baskısının azalmakta olduğuna dair erken bir sinyal olarak yorumlanabilir.

Öte yandan, MACD göstergesi sinyal çizgisine yaklaşmakta ve artan alım momentumuna işaret ediyor. Olası bir “golden cross” (altın kesişim), yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir.

Eğer 2,79 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak çalışırsa, XRP yeniden boyun çizgisini yukarı kırarak önceki 3,66 dolarlık zirveyi test edebilir. Bu direncin aşılması durumunda ise fiyat keşif bölgesine girerek sıradaki hedef olan 4 dolara yönelmesi mümkün. Bu senaryo, yaklaşık %30’luk bir yükseliş potansiyeli sunuyor.

XRP Bu Döngünün En Büyük Hikâyesini Kaçırdı

Gerçek şu ki, XRP aylardır arka planda kaldı. Yatırımcılar taze anlatıların peşinden koşarken, XRP ilgi odağı olmayı başaramadı. Oysa spekülatif kripto sahnesinde fiyatları yükselten en önemli unsur, dikkat çekmekten geçiyor.

Bu momentumu en iyi değerlendirenler ise saf meme coin’ler oluyor. Herhangi bir vaat ya da kullanım alanı sunmayan, yalnızca topluluğun sadakatiyle varlığını sürdüren bu tokenlar, adeta bir dijital başkaldırı simgesi haline geldi.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

Token6900 ($T6900) bu akımın en son ve en dikkat çekici örneği. Ne bir vaat var, ne bir teknoloji—çünkü her şey sensin. Hiçbir şey sunmuyor, ama aslında aradığın her şey o.

Token6900, geç kapitalist dijital çöküşün kasvetinden çıkış yolu gibi: Para artık büyük kurumların kontrolünde değil, halk kendi parasını basabiliyor. 2000’ler nostaljisiyle beslenen bu dijital ütopya, 9’dan 5’e uzanan finansal kader zincirini kırma arzusuyla büyüyor.

TOKEN6900 ön satış sitesi.

Topluluğu şimdiden hızlı şekilde genişliyor. Sadece ilk ön satış ayında 1,1 milyon dolardan fazla fon toplayan Token6900, sadık destekçilerini %54 APY’ye ulaşan staking getirileriyle ödüllendiriyor.

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