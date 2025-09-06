XRP Fiyat Tahmini: ETF Onayı Gelirse Bitcoin’deki %60’lık Yükseliş XRP’de de Görülür mü?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 6, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP, güncel fiyatıyla 2,80 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 5,55 milyar dolar seviyesinde. Token, son 24 saatte yüzde 1,3 değer kaybederken, piyasa değeri 167,35 milyar dolar ile kripto piyasasında dördüncü sıradaki yerini koruyor.

59,6 milyar coinlik dolaşımdaki arz ile 100 milyar maksimum arzın yaklaşık yarısına ulaşan XRP, yatırımcıların bir sonraki büyük ralliyi tetikleyebilecek gelişmeleri mercek altına almasına neden oluyor. Bunlardan biri, XRP’ye bağlı bir borsa yatırım fonu (ETF) olabilir.

🚨BREAKING: @Ripple confirmed that BlackRock will join the upcoming “Swell Conference 2025“ in New York City! #XRP pic.twitter.com/fxd72DokBL — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 5, 2025

Özellikle BlackRock’un Ripple’ın yaklaşan Swell 2025 konferansına katılımı, bu tür bir ürünün piyasaya çıkabileceği spekülasyonlarını artırıyor. Eğer onaylanırsa, ETF’nin Bitcoin’de görüldüğü gibi kurumsal girişler aracılığıyla yüzde 60’ın üzerinde bir fiyat artışı tetikleyebileceği öngörülüyor.

BlackRock, Ripple’ın Swell 2025 Konferansında Öne Çıkacak: XRP ETF Spekülasyonları Canlanıyor

Ripple’ın Swell 2025 konferansı, 4–5 Kasım’da New York’ta düzenlenecek ve BlackRock’un Dijital Varlık Direktörü Maxwell Stein’in yanı sıra Nasdaq CEO’su Adena Friedman, Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, CEO Brad Garlinghouse ve OKX CIO’su Jason Lau gibi isimler sahne alacak.

Konferans gündeminde Stein, Moody’s’ten Rory Callagy ile birlikte tokenize varlıkları ele alacak, ancak BlackRock’un doğrudan XRP ETF’si hakkında açıklama yapıp yapmayacağı netleşmiş değil.

Şu an BlackRock, Bitcoin ve Ethereum’a bağlı ETF’ler sunarken, Ripple ile SEC arasındaki uzun yargı süreci nedeniyle XRP’ye yönelik kurumsal ürünlerden kaçınıyordu. Bu dava geçen ay sona erdi ve yeni ETF ürünleri için yol açmış olabilir.

Swell 2025’in ana başlıkları arasında ödemeler, stablecoin’ler, regülasyon ve benimsenme konuları yer alıyor.

XRP Teknik Görünümü: Satış Baskısı Devam Ediyor

XRP, 4 saatlik grafikte düşen bir kanal içinde hareket ediyor ve kısa vadede baskı altında görünüyor. Token şu an 50-EMA ($2,81) altında işlem görürken, 200-EMA ($2,87) yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bu seviyeler bugüne kadar her testi reddedildi.

XRP/USD Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Mum formasyonları, küçük gövdeli ve dönüşsüz yapılarla belirsizliği gösteriyor. RSI 46 seviyesinde seyrediyor ve momentum zayıf, herhangi bir yükseliş sinyali vermiyor. XRP $2,76’nın altına düşerse, bir sonraki destekler $2,70 ve $2,62 seviyelerinde bulunuyor ve bu kanalın alt sınırıyla örtüşüyor.

Boğaların kontrolü geri alabilmesi için $2,87’yi güçlü bir hacimle kırması gerekiyor. Böyle bir senaryoda $2,95 ve $3,04 seviyeleri test edilebilir. Aksi takdirde, kısa vadeli görünüm düşüş eğilimli kalacak ve yatırımcılar satış baskısını izlemeye devam edecek.

XRP: Kısa Vadede $2,70 Kritik, ETF Umutları Uzun Vadeyi Destekliyor

XRP’nin kısa vadeli yönü, $2,70 desteğini koruyup koruyamayacağına bağlı. Bu seviyeden bir sıçrama, toparlanmanın başlangıcına işaret edebilir; kırılması ise fiyatı bir alt seviyeye taşıyabilir.

Uzun vadede ise odak, benimsenme adımları ve potansiyel bir XRP ETF’si. Kurumsal talep ETF aracılığıyla gelirse, XRP Bitcoin’in izlediği yolu takip edebilir ve büyük ralliler görülebilir. Analistler, mevcut seviyelerden yaklaşık %60 yükselişin XRP’yi $4,50’ye taşıyabileceğini ve genel kripto piyasası trendiyle daha da yukarı gidebileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar için sabır ve risk yönetimi kritik, ancak ETF beklentisi, potansiyel bir breakout döngüsü için umut verici bir destek oluşturuyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı: BTC Güvencesi, Solana Hızıyla Buluşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) üzerinde çalışan ilk Bitcoin-tabanlı Layer 2 olarak konumlanıyor. Proje, BTC ekosistemini, düşük maliyetli ve anlık akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve meme coin oluşturma imkanlarıyla genişletmeyi hedefliyor.

BTC’nin güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren Bitcoin Hyper, sorunsuz BTC köprülemesi ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım alanlarının önünü açıyor. Proje, yatırımcı güvenini sağlamak için Consult tarafından denetlendi ve güvenlik ile ölçeklenebilirlik üzerine güçlü bir vurgu yaptı.

Ön satış hızlı bir ivme kazanmış durumda. Şu ana kadar $14,1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirilirken, sınırlı bir token tahsisi hâlâ mevcut. HYPER tokenleri şu anda $0,012865 seviyesinden alıcı buluyor; presale ilerledikçe fiyatın artması bekleniyor.

HYPER tokenlerini resmi Bitcoin Hyper sitesi üzerinden kripto veya banka kartıyla satın almak mümkün.

Ön Satışa Buradan Katılabilirsiniz