XRP Fiyat Tahmini: Dev Borsadan Kripto Hamlesi! XRP Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 3, 2025

Generic Footer Kripto Sorumluluk Reddi Beyanı Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP 3 dolar seviyesinin üzerine çıkarken mevcut yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kurumsal yatırımcıların desteğiyle yükselişe geçen XRP, ekim ayında %7 oranında değer kazandı.

En büyük hamlelerden biri VivoPower’dan (VVPR) geldi. VivoPower, kendi kripto varlık hazinesini oluşturmak üzere 19 milyon dolar topladı. Şirket, XRP biriktirmeyi hedefliyor. Ayrıca VivoPower, Ripple’a önemli miktarda sermaye ayıran ilk Nasdaq şirketi oldu.

Öte yandan dünyanın en büyük türev borsası da önümüzdeki yıl 7/24 kripto işlemleri sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın En Büyük Borsası 7/24 Kripto İşlemleri Sunacak

CME Group, önümüzdeki yıl 7/24 kripto işlemleri sunmaya hazırlanıyor. Banka, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinin ve opsiyonların 2026 yılının başlarında 7/24 işleme açık olacağını söyledi. Borsa bu girişimi için düzenleyici kurumlardan onay bekliyor. Ayrıca 13 Ekim’de Solana ve XRP opsiyonlarının başlaması bekleniyor.

Starting early 2026, trade crypto on your schedule. 🚀



➡️ https://t.co/x1FLEwVAnl pic.twitter.com/RmCGMLWh4h — CME Group (@CMEGroup) October 2, 2025

CME, kripto vadeli işlemlerinin ve opsiyonların bu yıl rekor hacme ulaştığını, bunda ABD’nin kripto yanlısı tutumunun etkili olduğunu söyledi.

CME’nin bu hamlesi, geleneksel piyasalardaki yatırımcıların kriptoya girmesine zemin hazırlayabilir. Artan yatırımcı ilgisi ve hacimden en çok yararlananlardan biri de Ripple olabilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Yıl Sonundan Önce 5 Doları Görebilir mi?

Kaynak: XRPUSD / TradingView

XRP 2.70 dolar-2.80 dolar destek bölgesinden sıçrayarak güçlü bir fiyat artışı yaşadı. XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında düşen kama formasyonunu kırmak için girişimde bulunduğu görülüyor. XRP şu anda 3.04 dolar seviyesinde, kama formasyonunun üst sınırında işlem görüyor.

XRP’nin kısa vadeli direnci 3.17 dolarda olup, 3.37 dolarda önemli bir engel bulunuyor. Her iki direnç seviyesi de aşılırsa 3.60-3.80 dolar bölgesi görülebilir. XRP ivmesini sürdürürse 5 dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 20 Milyon Dolar Toplandı

Bitcoin için bir katman 2 ağı olan Bitcoin Hyper, ön satışında sadece 4 ayda 20 milyon dolar topladı. Bitcoin Hyper, kısa sürede böylesine yüklü miktarda yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana hızını bir araya getirmeyi hedefleyen Bitcoin Hyper’ın BTC’nin uzun vadeli gidişatını şekillendirebileceği düşünülüyor.

HYPER şu anda 0.01305 dolar fiyatla satılıyor. Ayrıca Bitcoin Hyper yatırımcıları tokenlerini stake ederek %56’ya varan APY elde edebilirler.