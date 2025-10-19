XRP Fiyat Tahmini: Büyük Oyuncular Bitcoin ve Ethereum’dan Çıkıp XRP’ye Geçiyor

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 20, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Opsiyon piyasalarındaki yatırımcılar, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yatay seyrini sürdürürken sermayenin seçili altcoin’lere yönelmeye başladığını gösteren ilk sinyalleri veriyor. XRP ve Solana (SOL), bu rotasyonun başlıca kazananları arasında öne çıkıyor.

Yazının hazırlandığı sırada XRP 2,40 dolar, Solana ise 191 dolar seviyesinden işlem görüyor. Her iki varlık da performans açısından Bitcoin ve Ethereum’un önünde yer alıyor; Bitcoin 108.647 dolar civarında, Ether ise 3.988 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Opsiyon Piyasasında Yükseliş Havası

Opsiyon piyasalarındaki duygu değişimi, trader’ların eğilimini ölçen popüler gösterge 25-delta risk dönüşüm oranına (risk reversal) da yansımaya başladı. Bu metrik, yatırımcıların alım (call) opsiyonları — yani yükseliş yönlü pozisyonlar — için ödemeye razı oldukları primleri, satım (put) opsiyonlarına — yani düşüşe karşı korunma amaçlı pozisyonlar — ödedikleri primlerle karşılaştırır.

Oranın pozitif değer alması, yatırımcıların alım opsiyonlarına daha fazla talep gösterdiğini ve piyasanın yükseliş beklentisinde olduğunu ifade eder. Buna karşılık negatif değerler, düşüşe karşı korunma talebinin arttığını ve temkinli bir piyasa görünümünü yansıtır.

Amberdata verilerine göre, XRP ve Solana (SOL) için risk reversal oranları tüm Deribit vade tarihleri boyunca (31 Ekim, 28 Kasım ve 26 Aralık) pozitif bölgeye geçti. Bu tablo, opsiyon yatırımcılarının yıl sonuna kadar bu iki altcoin’de fiyatların yükselmesini beklediğine işaret ediyor.

Bitcoin ve Ethereum Geri Planda

XRP ve Solana’da pozitif sinyaller güçlenirken, Bitcoin ve Ethereum tarafında tablo aynı derecede iyimser değil. Bitcoin’in tüm vade tarihleri boyunca — Eylül 2026’ya kadar — risk dönüşüm oranı (risk reversal) negatif seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların uzun vadede hâlâ temkinli davrandığını ve piyasa geleceğine dair derinlerde bir tedirginlik taşıdığını gösteriyor.

Ethereum cephesinde görünüm biraz daha karışık. Aralık 2025’e kadar risk reversal değerleri düşüş yönlü (bearish) kalırken, 2026 itibarıyla hafif yükseliş eğilimine (bullish) dönmeye başlıyor. Analistler, bu tabloyu piyasanın kısa vadede dalgalı, ancak orta-uzun vadede daha olumlu bir beklenti oluşturduğunun işareti olarak değerlendiriyor.

Opsiyon Verileri Altcoin Rotasyonuna İşaret Ediyor

XRP ve Solana (SOL) için artan yatırımcı ilgisi, 10 Ekim’deki sert piyasa çöküşünden sonra belirgin şekilde güç kazandı. O gün, 20 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon otomatik tasfiyelerle sistemden silinmiş, piyasa genelinde panik satışları yaşanmıştı.

Bu süreçte XRP 2,80 dolardan 1,77 dolara, Solana ise 220 dolardan 188 dolara kadar gerilemişti. Ancak sert volatilitenin ardından tablo değişti: opsiyon piyasasında trader’lar yeniden bu iki altcoin’e yönelmeye başladı.

Uzmanlar, bu eğilimin hem sermaye rotasyonunun yeniden altcoin’lere kaydığını hem de yatırımcıların risk iştahının kademeli olarak toparlandığını gösterdiğini belirtiyor.

Piyasada Altcoin Rotasyonu Güçleniyor: XRP ve Solana Yatırımcıların Yeni Gözdesi

Piyasa katılımcıları, sermayelerini giderek Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH)’den çıkararak daha volatil orta ölçekli altcoin’lere yönlendirmeye başlıyor. Deribit’in açık pozisyon (open interest) verileri, trader’ların özellikle XRP ve Solana (SOL) tarafında yükseliş pozisyonları almaya başladığını gösteriyor.

Pozitif risk reversal verileri, yılın son çeyreğine girerken bu iki altcoin için boğa beklentilerinin arttığına işaret ediyor. XRP ve SOL için alım (call) opsiyonlarına yönelik talep yükselirken, BTC ve ETH yatırımcılarının büyük ölçüde nötr bir tutum sergilediği görülüyor.

Uzmanlardan Uyarı: Opsiyon Verileri Her Zaman Yön Göstermez

Analistler, opsiyon piyasasındaki bu iyimserliğe rağmen XRP ve SOL gibi daha küçük varlıklarda likiditenin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin’in milyarlarca dolarlık opsiyon piyasasına kıyasla bu altcoin’lerdeki açık pozisyon miktarının çok daha düşük olması, duyarlılık göstergelerinin her zaman güvenilir olmayabileceği anlamına geliyor.

Buna rağmen, yatırımcıların büyük çoğunluğunun yükseliş yönünde pozisyon alması, güvenin yeniden tesis edildiği bir ortamda bu altcoin’lerin daha hızlı toparlanabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin’de “Put Bias” Etkisi: Gerçek Ayı Eğilimi mi, Getiri Stratejisi mi?

Öte yandan Bitcoin tarafında süregelen “put bias” yani satım opsiyonlarına yönelik ağırlık, her zaman gerçek bir düşüş beklentisine işaret etmiyor olabilir. Uzmanlara göre uzun vadeli yatırımcılar, piyasaya karşı bahis almak yerine, ellerindeki spot pozisyonlardan ek gelir elde etmek amacıyla yüksek fiyatlı alım (call) opsiyonlarını satıyor olabilir.

Bu ayrım önemli; çünkü Bitcoin yatırımcıları temkinli davranıyor olsa da, sermayenin XRP ve Solana gibi altcoin’lere yönelmesi, piyasanın yeniden risk alma eğilimine girdiğini gösteriyor.

XRP Teknik Görünümü: Konsolidasyon Aşaması Devam Ediyor

XRP fiyatı, ayın başında yaşadığı sert düzeltmenin ardından konsolidasyon sürecine girmiş görünüyor. Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafikte $2,72 direnci ve $2,26 desteği arasında sıkışan simetrik üçgen formasyonu dikkat çekiyor. 50 günlük EMA’nın 200 günlük EMA’nın altında seyretmesi, kısa vadeli zayıflığı teyit ediyor.

RSI değeri 37 seviyesinde, yani momentumu hâlâ zayıf. $2,40 civarındaki “spinning top” formasyonu ise boğalar ve ayılar arasındaki kararsızlığı yansıtıyor. Fiyat $2,60 seviyesinin üzerine çıkamadığı sürece XRP’nin mevcut dar bantta dalgalanmayı sürdürmesi bekleniyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

$2,26’nın altındaki net bir kapanış, fiyatı sırasıyla $2,02 ve $1,77 destek seviyelerine çekebilir. Öte yandan, $2,72’nin üzerinde bir kırılma, yukarı yönlü ivmeyi güçlendirerek fiyatı $3,15 seviyesine taşıyabilir.

İşlem Stratejisi:

Yatırımcılar, $2,26 seviyesinin altında kısa (short) pozisyon açarak $2,02 hedefini izleyebilir; stop-loss olarak $2,60 seviyesi düşünülebilir. Alternatif olarak, $2,72 üzerindeki kalıcı bir hareket, $3,15–$3,30 hedef aralığıyla uzun (long) pozisyon için sinyal oluşturabilir.

Opsiyon verilerinde artan boğa eğilimi ve teknik göstergelerdeki dengelenme, XRP’nin yeniden altcoin rotasyonundan fayda sağlayabileceğine ve önümüzdeki piyasa döngüsünde yakından izlenecek varlıklardan biri olabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. BTC güvenliğin altın standardı olmaya devam ederken, Bitcoin Hyper bu yapıya eksik olan hızı — Solana düzeyinde işlem kapasitesini — ekliyor.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin tabanlı Katman-2 ağı olarak inşa edilen Bitcoin Hyper, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Bu sayede Bitcoin güvenliğiyle desteklenen, son derece hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin projeleri geliştirmek mümkün hale geliyor.

Güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik ön planda

Bağımsız denetim şirketi Consult tarafından denetlenen proje, şeffaflık ve güvenilirliğe öncelik veriyor. Erken benimseme süreci hız kazanırken ön satışlar da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bitcoin Hyper, 23,9 milyon dolarlık satış barajını aşarken, token fiyatı bir sonraki artış öncesinde yalnızca $0.013125 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin ağındaki aktivitenin artması ve BTC tabanlı uygulamalara yönelik verimlilik talebinin yükselmesiyle birlikte, Bitcoin Hyper iki büyük ekosistemi — Bitcoin ve Solana — birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli oluşturduysa, Bitcoin Hyper bu temeli daha hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirmeye aday görünüyor.