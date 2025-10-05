XRP Fiyat Tahmini: Bu Seviye Aşılırsa Yeni Zirve Kapıda Olabilir!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 5, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP son 24 saatte %1,3 artışla 2,99 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri yaklaşık 178 milyar dolar seviyesinde ve bu değerle en büyük üçüncü kripto varlık konumunu koruyor.

Temmuz ayından bu yana simetrik üçgen formasyonu içinde yatay seyreden XRP, bu sıkışma döneminin ardından güçlü bir taban oluşturmuş durumda. Bu tür formasyonlar genellikle önemli fiyat hareketlerinin habercisi olarak görülüyor.

Grafik verilerine göre üçgen formasyonu, artan dipler ve daralan zirveler ile alıcılar ve satıcılar arasında dengeyi yansıtıyor. Ancak son olarak fiyatın 3 doların üzerinde günlük kapanış yapması, yükseliş momentumunun güç kazandığına işaret ediyor.

Fiyat hareketi bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürürse, XRP önümüzdeki haftalarda daha yüksek direnç seviyelerine doğru ilerleyebilir.

XRP Teknik Görünümü Yükseliş Sinyalleri Veriyor

Teknik açıdan bakıldığında, 50 günlük hareketli ortalama (SMA) olan 2,93 dolar seviyesi kritik destek, 100 günlük SMA olan 2,63 dolar ise uzun vadeli trend çizgisi konumunda bulunuyor.

Analistlere göre, XRP’nin 3,12 dolar üzerinde günlük kapanış yapması, yükselişin teyidi anlamına gelecek ve fiyatı sırasıyla 3,38 – 3,67 – 3,95 dolar direnç seviyelerine taşıyabilir.

📊 #XRP Technical Outlook:

XRP is testing a breakout from a 3-month symmetrical triangle, trading around $3.01.

A daily close above $3.12 could confirm a bullish reversal — eyeing targets at $3.38, $3.67, and $3.95.

Supports hold near $2.93 and $2.72.⚡ pic.twitter.com/44gQwlFtuW — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

Mum formasyonları da bu görünümü destekliyor. XRP, hafta başında 2,93 dolar civarında yükseliş yutan (bullish engulfing) bir mum formasyonu oluşturdu. Bu hareket, önceki kayıpların silinmesini sağlarken alıcı güvenini yeniden güçlendirdi.

RSI göstergesi 54 seviyesinde bulunuyor; bu da göstergenin aşırı alım bölgesine ulaşmadan önce fiyatın yukarı yönlü hareket için hâlâ alanı olduğunu gösteriyor.

XRP’nin 2,93 dolar üzerinde daha yüksek dipler oluşturmayı sürdürmesi, Kasım ayına doğru yükseliş trendinin devamını destekleyecektir.

XRP İşlem Görünümü: Yatırımcılar Onaylı Kırılmayı Bekliyor

Artan iyimserliğe rağmen, XRP fiyat tahmini şimdilik nötr kalmaya devam ediyor. Analistler, 3,12 doların üzerinde teyitli bir kırılma gerçekleşmeden yatırımcıların temkinli olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Bu seviyenin üzerinde başarısız bir deneme, kısa vadeli satış baskısını tetikleyebilir ve fiyatı üçgen formasyonunun alt bandı olan 2,72 dolara geri çekebilir.

Ancak bu yapı korunduğu sürece genel görünüm pozitif kalıyor. Teknik analize göre, 3,12 dolar üzerinde günlük kapanış yapan yatırımcılar için hedefler 3,38 ve 3,67 dolar, stop seviyesi ise 2,92 doların altında konumlanıyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Daralan fiyat yapısı, artan işlem hacmi ve iyileşen piyasa hissiyatı, bir sonraki büyük hareketin yakın olduğuna işaret ediyor.

Kalıcı bir kırılma yalnızca yükseliş trendinin teyidi anlamına gelmeyecek, aynı zamanda aylar sürecek yeni bir ralli döneminin başlangıcını da işaret edebilir.

Momentumun güçlenmesiyle birlikte, XRP’nin 3,95 dolara kadar tırmanması ve bu yükselişin kurumsal ilgi ile Ripple’ın uzun vadeli vizyonuna duyulan güven tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Maxi Doge (MAXI) ile Yeni Trend: Meme Gücü ve “Gym-Bro” Enerjisi Birleşti

Kripto piyasasında adından söz ettiren yeni meme token Maxi Doge ($MAXI), yalnızca mizah değil aynı zamanda “gym-bro” enerjisini de merkeze alan farklı bir topluluk kültürüyle öne çıkıyor. 1000x kaldıraç, kahve enerjisi ve rekabetçi ruhla harmanlanan proje, yatırımcılara hem eğlenceli hem de kazanç odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yalnızca bir meme coin olmanın ötesine geçen $MAXI; staking ödülleri, ticaret yarışmaları ve oyunlaştırılmış etkinlikler gibi birçok avantaj sağlıyor. Ayrıca akıllı sözleşmesi SolidProof ve Coinsult tarafından denetlenmiş durumda — bu da projeye güven katıyor.

Ön satışta ivme yüksek: Şu ana kadar 2,7 milyon doların üzerinde fon toplandı. Token fiyatı $0.0002605 seviyesinde bulunuyor, ancak satış ilerledikçe fiyat artacağı için erken katılım yatırımcılar açısından daha cazip hale geliyor.

$MAXI sahipleri şunlara erişim sağlıyor:

Dinamik APY oranlarıyla staking ödülleri

Liderlik tablosu ödüllü ticaret yarışmaları

Topluluk odaklı ortak etkinlikler ve gelecekteki entegrasyonlar

Token satın alımı resmî Maxi Doge sitesi üzerinden yapılabiliyor.