XRP Fiyat Tahmini: Binance’de 63 Milyon Dolarlık Balina Satışı Gerçekleşti

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 15, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

On-chain veriler, geçen Cuma yaşanan flash crash sırasında 63 milyon dolar değerinde XRP’nin Binance’e aktarıldığını gösteriyor.

Ancak analistler, alıcıların fiyat 2 dolara düşerken tokenleri hızla toplaması nedeniyle XRP fiyat tahmini hala boğa senaryosunu koruyor.

Son 24 saatte XRP, %1,6 yükselerek 2,5 dolara ulaştı ve işlem hacmi, dolaşımdaki piyasa değerinin %4’ü seviyesinde yüksek kaldı.

Öte yandan, ETF varlıkları düşüşe rağmen istikrarlı seyretti. Yeni lansman yapılan REX-Osprey XRP ETF (XRPR), tokenin 90 milyon dolar değerindeki kısmını yönetmeye devam ediyor; bu, fonun geçen haftaki seviyesine yakın.

Görünüşe göre, elmas eller lakaplı XRP yatırımcıları, geçen haftaki düşüşten faydalanarak tokenleri daha düşük fiyatlardan topladı. Bu nedenle, Binance’e yapılan bu tekil transfer, piyasa duyarlılığında genel bir değişimi yansıtmayabilir.

XRP Fiyat Tahmini: Trend Desteğinden Yükseliş ve Yüksek Hacimler Boğa Senaryosunu Destekliyor

Günlük grafikler, XRP’nin 2 dolar seviyesinde önemli bir trend çizgisinden sektiğini gösteriyor. Ortalamanın üzerindeki işlem hacimleri, bu seviyenin teknik açıdan önemini ortaya koyuyor ve kısa vadede boğa senaryosunu güçlendiriyor.

RSI, aşırı satış bölgelerinden toparlanarak fiyatın 2,5 dolara yükselmesine eşlik etti. Ancak token hâlâ 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) altında işlem görüyor.

İleriye dönük olarak, XRP’nin 2,7 doları aşacak bir kırılma yapması, tokenin tekrar 3 dolara yöneldiğini teyit edecek. Pozitif momentum hızlanır ve 3,5 doların üstüne bir kırılma gerçekleşirse, XRP yıl sonuna kadar 5 dolara ulaşabilir.

Ripple, son dönemde ekosistemini büyütmeye odaklandı, düzenlemelerin lehine dönmesiyle birlikte avantaj sağladı.

Kurumsal ilginin artmasıyla birlikte, piyasada hâlâ radarın altında olan erken kripto ön satışlarını, örneğin Pepenode ($PEPENODE) gibi fırsatları yakalamak, bu döngüde ortalamanın üzerinde getiriler sunabilir.

Pepenode ($PEPENODE): Kripto Madenciliğini Eğlenceli, Basit ve Donanım Gerektirmeyen Hale Getiriyor

Eskiden kripto madenciliği yapmak, pahalı ekipman yatırımı ve blockchain teknolojisi bilgisi gerektiriyordu. Pepenode ($PEPENODE), bu durumu değiştirerek, madenciliği mine-to-earn (M2E) adını verdikleri bir sistemle oyunlaştırıyor ve kullanıcılar için eğlenceli hale getiriyor.

Oyuncular, Pepenode oyununda sanal sunucular kurabilir ve istedikleri kadar madencilik rig’i başlatabilir. Ne kadar çok node çalıştırırlarsa, o kadar çok meme coin madenciliği yapabilirler.

Operasyonları büyüdükçe, oyuncular oyunun liderlik tablosunda yükselir ve Pepe ($PEPE) ve Bonk ($BONK) gibi popüler meme coin airdropları da dahil olmak üzere sürpriz ödüller kazanabilirler.

$PEPENODE satın alarak kullanıcılar, sunucularını kolayca kurabilir, yeni rig’ler başlatabilir ve mevcut rig’leri yükselterek üretimi artırabilir. Oyunun popülerliği arttıkça, tokena olan talep de doğal olarak yükselecek.

$PEPENODE’i indirimli ön satış fiyatıyla almak için resmi Pepenode sitesine gidebilirsiniz.

Favori cüzdanınızı (ör. Best Wallet) bağlayarak USDT veya ETH ile takas yapabilir ya da banka kartıyla ön satış token’ını satın alabilirsiniz.