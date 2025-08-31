XRP Fiyat Tahmini: Balinalar Satıyor, Küçük Yatırımcılar Biriktiriyor – Sonuç Ne Olacak?

XRP, 2,80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük işlem hacmi 2,92 milyar dolar, piyasa değeri ise 166,8 milyar dolar ile kripto paralar arasında dördüncü sırada yer alıyor. Fiyat son 24 saatte %0,60 yükselmiş olsa da, perde arkasında daha sert bir mücadele yaşanıyor.

CryptoQuant verilerine göre büyük yatırımcılar, yani balinalar, 2025 boyunca XRP varlıklarını kademeli şekilde azalttı. Analist Maartunn, bunun bir dağıtım süreci olduğunu ve token’ların büyük cüzdanlardan küçük yatırımcılara geçtiğini söylüyor. Yıl ortasında duraklayan çıkışlar son dönemde yeniden hızlandı, bu da piyasada kalıcı bir satış baskısına işaret ediyor.

Buna karşılık perakende yatırımcıların iştahı yüksek. Coinalyze verilerine göre fonlama oranı %0,0114 seviyesinde ve %0,0159’a çıkması bekleniyor. Açık pozisyonlar 2,87 milyar dolar, yatırımcılar ise yeni yükseliş beklentisiyle uzun pozisyon açmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre balina satışı ile perakende alımının çatışması, yeni sermaye girişleri yetersiz kalırsa XRP fiyatında yüksek oynaklık yaratabilir.

XRP’de İki Cepheli Senaryo: Gerçek Dünya Kullanımı ve Kurumsal Spekülasyon

XRP fiyatındaki kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, ekosistemin benimsenmesi ve kurumsal ilgisi hız kazanıyor. Gemini ile Ripple’ın ortaklaşa çıkardığı XRP cashback kredi kartı, akaryakıt ve elektrikli araç şarj istasyonlarında %4, seçili iş ortaklarında ise %10’a varan iade sunuyor. Bu adım, XRP’nin spekülasyonun ötesinde günlük kullanımını artırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Kurumsal tarafta ise XRP vadeli işlemleri tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. CME’deki XRP kontratları, borsanın tarihinde en hızlı şekilde 1 milyar dolarlık açık pozisyona ulaşarak rekor kırdı. Bu gelişme, piyasada bir spot XRP ETF’inin onaylanabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Tahmin piyasaları, 2025 sonuna kadar onay ihtimalini %82 olarak fiyatlıyor.

Piyasayı yönlendiren başlıca faktörler:

Balinalar satışta: Büyük cüzdanlar XRP varlıklarını azaltıyor.

Büyük cüzdanlar XRP varlıklarını azaltıyor. Perakende kaldıraç artıyor: Fonlama oranları yükseliyor, yatırımcılar uzun pozisyon açıyor.

Fonlama oranları yükseliyor, yatırımcılar uzun pozisyon açıyor. Açık pozisyon 2,87 milyar dolar: Spekülasyon hızla artıyor.

Spekülasyon hızla artıyor. Vadeli işlemlerde rekor: Kurumsal ilgi güçleniyor.

Kurumsal ilgi güçleniyor. Yeni kredi kartı: XRP’nin günlük kullanım alanları genişliyor.

Buna rağmen bazı analistler, XRP’nin orijinal misyonu olan sınır ötesi köprü para rolünün, daha verimli çözümler sunan rakipler tarafından gölgede bırakıldığını savunuyor. Yine de türev piyasalardaki ivme ve perakende katılımı, XRP’nin piyasa içindeki güçlü konumunu korumasına yardımcı oluyor.

XRP Fiyat Tahmini – Teknik Görünüm

XRP, grafiklere göre hâlâ baskı altında. Fiyat, Ağustos zirvelerinden gelen düşen trend çizgisinin altında işlem görüyor. 50 günlük ortalama (2,94 $) yukarı yönlü hareketleri sınırlarken, 200 günlük ortalama (2,88 $) kısa vadeli denge noktası olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergeler de temkinli: RSI 39 seviyesinde, talebin zayıf olduğunu gösteriyor; MACD nötrün hemen altında seyrediyor. Mum formasyonlarında görülen spinning top oluşumları da piyasanın kararsızlığına işaret ediyor, genellikle yaklaşan bir kırılmanın habercisi.

Kritik seviyeler:

Direnç: 2,99 $ – 3,25 $ – 3,43 $

2,99 $ – 3,25 $ – 3,43 $ Destek: 2,79 $ – 2,58 $ – 2,43 $

Senaryolar:

Aşağı yönlü: 2,79 $ altındaki kapanışlar, fiyatı hızla 2,58 $ – 2,43 $ bandına çekebilir. Bu bölgenin de kırılması, 2,28 $’e doğru bir düşen kama (wedge) kırılımını tamamlayabilir.

Yukarı yönlü: 2,99 $ üzerinde güçlü hacimle bir kırılma, fiyatı önce 3,25 $ – 3,43 $ aralığına, ardından orta vadede 3,67 $ seviyesine taşıyabilir.

XRP’nin mevcut sıkışması, daha çok bir çöküşten ziyade taban oluşturma süreci gibi görünüyor. Özellikle ETF onayı beklentileri ve yeni kullanım alanlarının devreye girmesi, bu konsolidasyonun ardından bir sonraki güçlü yükseliş dalgasına zemin hazırlayabilir.

