XRP Fiyat Tahmini: Balinalar Biriktiriyor, Ralli Devam Edecek mi?

Ripple’ın XRP’si, bu ay kurumsal talebin desteğiyle ayakta kaldı ve Ağustos rallisini bu güçlü alımlar taşıdı. Geçtiğimiz hafta 3,35 dolara kadar yükselen XRP, şu anda 3,02 dolarlık desteğin üzerinde, 3,14 dolardan işlem görüyor.

Balina birikimlerinin artması ve teknik göstergelerin sıkılaşmasıyla birlikte yatırımcılar, bu ivmenin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

BOOOOOMMMM!!!#XRP WHALES ARE BUYING THE DIP!

120M coins accumulated! #XRP IS GOING TO LEAD!! pic.twitter.com/klWsIXaC8n — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) August 15, 2025

Balina Talebi Piyasaya Destek Sağlıyor

Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların yoğun şekilde alım yaptığını gösteriyor. Sadece son bir haftada balinalar yaklaşık 440 milyon XRP satın aldı – bu da yaklaşık 3,8 milyar dolara denk geliyor.

15 Ağustos’ta ise piyasa genelinde 10 milyar dolarlık satış dalgası sırasında 120 milyon token alındı. Bu agresif alımlar, uzun vadeli güvenin işareti olarak görülüyor ve volatil dalgalanmalar sırasında yaşanan bireysel yatırımcı satışlarını dengeleyebilir.

Whales 🐋 Scoop Up 120M $XRP During Market Dip‼️ pic.twitter.com/tZTZHbku2H — XRP Update (@XrpUdate) August 15, 2025

8 Ağustos’tan bu yana piyasa değeri 15 milyar dolar eriyen XRP, fiyatının %8 düşerek 3,08 dolara gerilemesine rağmen hâlâ 308 milyar dolarlık tam seyreltilmiş değere sahip.

Günlük işlem hacmi %36 düşerek 7,55 milyar dolara inse de balina hareketliliğinin yoğunlaşması, bu düşüşün bir dağılma değil, birikim aşaması olabileceğini düşündürüyor.

Geçmişte, büyük cüzdan girişleri özellikle borsalardaki rezervler azaldığında ve likidite sıkıştığında fiyatın istikrara kavuşması ve toparlanmasıyla sonuçlanmıştı.

XRP/USD Teknik Görünüm Yükselişe İşaret Ediyor

XRP fiyat tahminleri pozitif görünüyor çünkü 4 saatlik grafikte oluşan simetrik üçgen formasyonu yükseliş ivmesine işaret ediyor.

XRP, Temmuz sonundan bu yana daha yüksek dipler yapıyor ve şu anda 50 SMA’nın (3,20 dolar) altında işlem görüyor. Bu seviye aynı zamanda üçgenin direnci ve bir sonraki kırılma için kritik pivot noktasını oluşturuyor.

Mum çubuğu analizi, güçlü hareketlerin öncüsü olan dönme tepeleri (spinning tops) ve kararsız kapanışlar gösteriyor. 3,02–3,10 dolar aralığında oluşacak güçlü bir boğa yutan (bullish engulfing) mum, talebi doğrulayabilir. Teknik göstergeler de yükseliş olasılığını destekliyor: RSI 48 seviyesinde, yukarı yön için alan var. MACD ise yatay seyrediyor ve kısa süre içinde pozitif kesişim yapabilir.

Alıcıların 3,20 dolar direncini aşması halinde sıradaki hedefler 3,38 ve 3,51 dolar olacak. Yükselişin hız kazanmasıyla birlikte 3,66 dolar test edilebilir. Ancak 2,89 doların altına inilmesi, yükselen dip yapısını bozarak kontrolü ayıların eline verebilir.

XRP/USD İşlem Stratejisi

Yatırımcılar için belirlenmiş risk/ödül oranıyla sabırlı kalmak öne çıkıyor:

Giriş Bölgesi : 3,10 – 3,15 dolar

: 3,10 – 3,15 dolar Zarar Durdur (SL) : 2,99 dolar

: 2,99 dolar Hedef 1 (T1) : 3,38 dolar

: 3,38 dolar Hedef 2 (T2) : 3,51 dolar

: 3,51 dolar Hedef 3 (T3): 3,66 dolar

Bu, orta vadeli yatırımcılar için güçlü bir işlem kurulumu olarak öne çıkıyor.

