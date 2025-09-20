XRP Fiyat Tahmini: Analistten Kritik Uyarı – Düşüş Daha Yeni Başladı!

XRP, son 24 saatte %1,38 değer kaybederek 4 milyar dolarlık işlem hacmiyle 2,99 dolardan işlem görüyor. ABD’de listelenen bir XRP ETF’si gibi olumlu gelişmelere rağmen, hafta başında fiyat 3,10 dolara kadar gerilemişti. Analistler, XRP’nin kısa vadede 2,90 doları yeniden test edebileceğini, grafiklerin ise hem temkinli hem de fırsat odaklı sinyaller verdiğini belirtiyor.

XRP’de 2,90 Dolar Kritik Destek Seviyesi Olarak Öne Çıkıyor

Piyasa stratejisti Casitrades, XRP’nin daha fazla düşüşten kaçınabilmesi için en kritik desteğin 2,98 dolar olduğunu vurguluyor. Analiste göre, 2,92-2,94 dolar aralığı fiyatın denge bulabileceği ve potansiyel bir sıçrama için temel oluşturabileceği bir bölgeyi temsil ediyor.

🚨XRP Facing Critical Support. Watching $2.98 vs. Lower $2.90s! 🚨$XRP is taking a hit alongside #Bitcoin, and because it failed to make a new local high, the door is open for a deeper correction. The pattern is setting up an ABC with C-wave targets in the low $2.90s,… pic.twitter.com/zPuJ2mIN2U — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 19, 2025

Diğer yatırımcılar da benzer görüşte; XRP’nin 3 dolar civarındaki tekrar eden testleri, piyasanın hâlâ sağlıklı bir ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Konsolidasyonun çöküş yerine toparlanma için bir zemin hazırladığı düşünülüyor. Bu iyimser tablo, 2,90-2,98 dolar aralığının boğalar ve ayılar için kritik bir mücadele alanı haline gelmesine dayanıyor.

Kısa vadede ayrışmalar, olası bir yükselişin işareti olarak görülüyor. Casitrades, 2,98 doların kırılması durumunda 2,90 dolara doğru bir testin gündeme gelebileceğini belirtiyor, ancak 2,92-2,94 dolar aralığı sağlam bir toparlanma fırsatı sunuyor.

XRP ve Dogecoin ETF’leri Lansman Gününde 54 Milyon Dolar İşlem Hacmiyle Dikkat Çekti

Kısa vadeli temkinli seyir devam etse de, XRP kurumsal ilgi artışından faydalanmaya devam ediyor. ABD’de işlem gören ilk XRP ve Dogecoin ETF’leri, lansman gününde toplam 54,7 milyon dolarlık işlem hacmiyle piyasada öne çıktı.

XRP ETF’si (XRP) 37,7 milyon dolarlık hacim elde ederek, 2025’te piyasaya çıkan tüm ETF’ler arasında ilk günün en yüksek hacmine ulaştı. Dogecoin ETF’si (DOJE) ise 17 milyon dolarla etkileyici bir başlangıç yaptı ve bu yıl listelenen 700’den fazla yeni ETF arasında ilk beşin içinde yer aldı.

Bu güçlü tepki, yatırımcıların altcoin tabanlı finansal ürünlere olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Tarihsel veriler, çoğu ETF’nin ilk gün sadece 1 milyon dolar civarında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. XRP ETF’sinin beklentilerin çok üzerinde işlem görmesi, varlığın piyasadaki en köklü dijital paralardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

XRP ve Dogecoin ETF’leri Lansmanda Yatırımcı Güvenini Gösterdi

Kısa vadeli baskılara rağmen, XRP kurumsal ilgiyi çekmeye devam ediyor. ABD’de işlem gören ilk XRP ve Dogecoin ETF’leri, lansman gününde güçlü talep gördü ve toplam işlem hacmi 54,7 milyon dolara ulaştı.

XRP ETF’si (XRPR), 37,7 milyon dolarlık açılış hacmiyle 2025’te piyasaya çıkan tüm ETF’ler arasında en yüksek ilk gün performansını kaydederek liderliği aldı.

Dogecoin ETF’si (DOJE) ise 17 milyon dolarlık işlem hacmiyle yılın 700’den fazla yeni ETF’si arasında ilk beşte yer alarak dikkat çekti.

Two ETFs approved and XRP is still sitting under $3. Don’t mistake suppression for weakness — it’s the setup. The disconnect between product launch and price won’t last — SonOfaRichard (@heythereRich) September 20, 2025

Karşılaştırma yapmak gerekirse, çoğu ETF’nin ilk gün işlem hacmi yaklaşık 1 milyon dolar civarında oluyor. XRP ETF’sinin bu olağanüstü başlangıcı, yatırımcıların altcoin tabanlı finansal ürünlere artan ilgisini ve XRP’nin piyasadaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

XRP Teknik Analizi ve Gelecekteki Fiyat Yönü

XRP grafiği teknik açıdan, alçalan bir üçgen formasyonu sergiliyor; bu yapı, güçlü yatay desteğe baskı yapan düşük zirvelerle şekilleniyor. Kısa vadeli direnç 50 günlük EMA’da 3,00 dolar civarında, uzun vadeli destek ise 200 günlük EMA’da 2,15 dolar seviyesinde bulunuyor.

Temmuz rallisinden bu yana Fibonacci geri çekilmeleri, 0,382 seviyesi olarak 2,99 dolar ve 0,5 seviyesi olarak 2,79 dolarda baskı altında. Momentum karışık; RSI 50 seviyesinde nötr, mum grafikleri ise trend çizgisinde bir gerilemeyi gösteriyor.

Olası senaryolar:

3,25 doların üzerinde, yükselişin devamı 3,43 ve 3,66 dolar seviyelerine işaret ediyor.

2,90 doların altına düşüşte, destekler 2,79 dolar ve alıcıların devreye girmesi durumunda 2,58 dolarda bulunuyor.

Yatırımcılar için ideal işlem aralığı 2,79–3,25 dolar. Destek korunursa ve ETF girişleri artarsa, ölçülü bir şekilde 3,60 dolar ve üzerine doğru hareket beklenebilir.

Uzun vadede likidite ve kurumsal katılımın artması, XRP’nin trendini sağlam tutacak ve bir sonraki büyük döngüde 5 dolar seviyesi için zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC Güvenliği ve Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) altyapısı ile desteklenen ilk Bitcoin tabanlı Katman 2 platformu olarak öne çıkıyor. Proje, BTC ekosistemini yıldırım hızında, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler oluşturma imkânı sunarak genişletmeyi hedefliyor.

BTC’nin güçlü güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren platform, kusursuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım alanlarının kapısını açıyor.

Proje ekibi, yatırımcı güvenini artırmak amacıyla Consult tarafından denetlenen bir yapı ile güvenlik ve ölçeklenebilirliği öncelikli hale getiriyor.

Ön satış hızlı bir ivme kazanmış durumda: Şimdiden 17,2 milyon dolar toplandı ve geriye sınırlı bir tahsis kaldı. HYPER token’ları şu anda 0,012945 dolardan satışta; ön satış ilerledikçe fiyatın yükselmesi bekleniyor.

Token satın almak isteyenler, HYPER’ı Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı ile temin edebilir.