XRP Fiyat Tahmini: 6 Yıl Sonra Kırılım Geldi – Hedef 6 Dolar mı?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftaki kapanışa göre %15’lik bir geri çekilmeye rağmen, XRP altı yıldır beklenen büyük bir kırılımı resmen gerçekleştirdi. Uzun vadeli görünümde gözler şimdi 6 dolarlık hedefe çevrilmiş durumda.

Altcoin, şu anda 2018’e kadar uzanan simetrik üçgen formasyonunun dışına çıkarak bu tarihi kırılımın sahte olmadığını teyit etmek amacıyla 3,65 dolar seviyesini yeniden test ediyor.

XRP/USDT 1 aylık grafik, 6 yıllık simetrik üçgen. Kaynak: TradingView, Bitstamp.

Bu seviye, XRP’nin gerçek ivmesini ortaya koymadan önceki son büyük eşik olarak görülüyor. Her ne kadar fiyat kısa vadede 3,65 dolardan reddedilmiş olsa da, analistler bu döngüde 6 dolar gibi temkinli zirvelerin hâlâ mümkün olduğunu belirtiyor. Daha iyimser senaryolarda ise 25 dolara kadar uzanan potansiyel hedefler konuşuluyor.

XRP’nin yıllardır üzerinde kara bulut gibi dolaşan “menkul kıymet mi değil mi?” tartışması ise Trump yönetiminin kripto dostu düzenleyici yaklaşımıyla büyük ölçüde dağılmış durumda.

Ripple ile SEC arasında üç yılı aşkın süredir devam eden dava süreci, yakında yasalaşması beklenen CLARITY Act sayesinde sona erebilir. Bu düzenlemenin en erken Ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor ve XRP için kalan son engel olarak görülüyor.

Sonuç olarak, hem teknik hem de hukuki cephede yaşanan gelişmeler XRP’nin uzun süredir beklenen çıkışına zemin hazırlıyor. Analistlere göre bu, kripto piyasasında gözden kaçan en güçlü boğa senaryolarından biri olabilir.

🚨: The CLARITY Act just made things simple:



🔹 If a blockchain is decentralized → It’s a commodity (CFTC)

🔸 If it’s not → It’s a security (SEC)



That means projects like $XRP could finally get the green light! ✅🚀 pic.twitter.com/oB7bWNCf7B — 𝕏aif🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) July 21, 2025

XRP Fiyat Analizi: Kırılım Onaylanacak mı?

Hafta başından bu yana yaşanan %15’lik düşüş, 0.5 Fibonacci seviyesinde destek bulunmasıyla birlikte yavaşlamış gibi görünüyor. Bu seviye, genellikle birikim bölgesi ve piyasalarda dönüşlerin başladığı alan olarak kabul ediliyor. Teknik göstergeler de olası bir toparlanma ihtimalini destekliyor.

XRP/USDT 4 saatlik grafik, düşen kama formasyonu. Kaynak: TradingView, Binance.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 30 seviyesine yaklaşan aşırı satım bölgesinden toparlanarak 40 civarında yeniden yükseliş sinyalleri veriyor. Bu da satışların ardından yeni alımların devreye girebileceğini gösteriyor.

Benzer şekilde, MACD göstergesi de sinyal çizgisinin altında yataylaşmaya başladı. Bu, özellikle 4 saatlik zaman diliminde genellikle bir yön değişikliğinin habercisi olarak kabul ediliyor ve son düşüş trendinin güç kaybettiğine işaret ediyor.

Eğer alıcı ilgisi yeniden artarsa, XRP’nin 2024 sonlarından bu yana oluşan düşen takoz formasyonundan çıkışı devam edebilir. Bu da fiyatın 3,90 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir.

Bu seviyeye ulaşılması, hem %20’lik bir yukarı potansiyel anlamına geliyor hem de XRP’nin altı yıldır içinde sıkıştığı simetrik üçgen formasyonundan nihai kırılımını teyit edecek olan 3,65 dolar eşiğinin net şekilde aşılması anlamına geliyor.

Ancak konsolidasyon devam ederse ve RSI daha nötr olan 50 seviyesine yaklaşırsa, 3,1225 dolardaki destek seviyesi yeni dip olarak çalışabilir. Bu da XRP için daha yüksek bir dip oluşturarak yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir.

XRP, Bu Döngünün En Kazançlı Hikâyelerini Kaçırıyor – Sahne Artık Meme Coin’lerin

XRP, piyasa anlatılarının gerisinde kalırken, yatırımcılar çoktan yoluna devam etti – daha hızlı, daha gürültülü ve piyasayı gerçekten hareketlendiren, kaotik temaların peşine düştü.

Ve bu dönemin ruhunu en iyi yansıtan şey: meme coin’ler.

Bu token’lar yol haritaları ya da vaatlerle sınırlı değil – tamamen topluluk, kültür ve dikkatle yükseliyorlar. İşte karşınızda Token6900 ($T6900) – bu enerjinin en uç noktası.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

Ne bir vaadi var ne de bir kullanım alanı sunuyor, çünkü kullanım alanı sensin.

$T6900 sadece bir meme coin değil. Bu sistemin kendisine bir başkaldırı. 2000’lerin internet anarşisine bir selam. Geç kapitalizme koca bir el hareketi.

Ne risk sermayesi fonu var, ne kravatlı yatırımcılar. Sadece kendi parasını ve kaderini yaratan insanlar var.

Eğer sen de 9-5 mesaisiyle boğuşmaktan kurtulmak, tuhaf, saf ve gerçek bir şeyin parçası olmak istiyorsan, Token6900 seni çağırıyor.

Topluluk şimdiden büyüyor – sadece ilk ön satış ayında 1 milyon dolardan fazla fon toplandı. Erken katılanlar, şu anda %57 gibi yüksek bir APY sunan staking ile ödüllendiriliyor.

Sen de harekete katılmak istersen Token6900’u X (Twitter), Instagram üzerinden takip edebilir ya da Token6900’un resmi sitesinden ön satışa katılabilirsin.