XRP Fiyat Tahmini: 2,60 Dolar Aşılırsa 3,00 Dolar Kapıda!

XRP fiyatı şu anda yaklaşık 2.55 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda %1.7’lik mütevazı bir artış kaydetmiş durumda.

İşlem hacmi 2.16 milyar doları aşsa da, varlık güçlü bir direnç bölgesi olan 2.60 dolar seviyesinin altında sıkışmış durumda. Bu seviye, teknik göstergelerin belirleyici bir hareketin yaklaştığını işaret ettiği kritik bir pivot noktasıdır.

153 milyar dolar piyasa değeriyle dördüncü en büyük kripto para birimi konumunu koruyan XRP, teknik olarak daralan bir yapının içinde momentumun sıkışmasıyla yakından izleniyor.

XRP/USD Teknik Görünüm: Düşen Üçgen Baskısı

XRP’nin günlük grafiği, destek kırıldığında genellikle ayı (bearish) devamlılığıyla ilişkilendirilen bir alçalan üçgen formasyonu sergiliyor. 3.15 dolar’dan gelen alçalan zirveleri birbirine bağlayan üst trend çizgisi, yukarı yönlü ivmeyi sınırlamaya devam ederken, 2.54 dolar civarındaki destek, boğalar için son tampon görevi görüyor.

🚨 XRP Price Alert: XRP is testing the $2.60 resistance — the final hurdle before a potential breakout toward $3.00.



Yakın zamandaki fiyat artışına rağmen, XRP 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamasının (EMA) altında işlem görüyor, bu da satıcıların kısa vadeli hissiyata hala hakim olduğunu gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 48 civarında konsolide olarak nötr bir momentum sinyali veriyor ancak ayı uyumsuzluğu (bearish divergence) ortaya koyuyor. Fiyat istikrar kazanırken, RSI yeni zirveler yapmayı başaramadı. Böyle bir uyumsuzluk genellikle alım gücünün zayıfladığı ve trend yorgunluğu potansiyeli olduğu konusunda uyarır.

Doji ve dönen tepeler (spinning tops) gibi son mum desenleri, kararsızlığı yansıtıyor. Yatırımcılar, yenilenen gücü onaylamak için boğa yutan bir mum (bullish engulfing candle) veya daha düşük hedeflere doğru devamlılığı doğrulamak için ayı kırılması (bearish breakout) bekliyor olacaklar.

XRP Kilit Seviyeleri ve Potansiyel Senaryolar

XRP fiyat tahmini düşüş yönlü kalmaya devam ediyor; ancak XRP 2.60 dolar–2.72 dolar’ın üzerine çıkarsa, momentum bir sonraki direnç kümesinin bulunduğu 3.00 dolar’a doğru hızlanabilir. Bu aralığın üzerinde kalıcı bir kapanış, önceki konsolidasyon zirvesi olan 3.15 dolar’ı hedefleyen kısa vadeli bir boğa dönüşünü onaylayabilir.

XRP/USD Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Ancak, 2.54 dolar üzerinde tutunamaması, alçalan üçgenin alt sınırıyla hizalanan 2.26 dolar ve 2.02 dolar civarındaki bir sonraki aşağı yönlü hedefleri ortaya çıkarabilir.

Boğa Senaryosu: 2.60 dolar üzerine kırılma, 3.00 dolar–3.15 dolar yolunu açar.

2.60 dolar üzerine kırılma, 3.00 dolar–3.15 dolar yolunu açar. Ayı Senaryosu: 2.54 dolar altına kırılma, 2.26 dolar–2.02 dolar düşüş riskini beraberinde getirir.

XRP Trade Kurulumu ve Görünümü

Aktif yatırımcılar için, 2.54 dolar altında 2.02 dolar’ı hedefleyen bir short pozisyon, 2.73 dolar civarında bir zarar durdurma (stop-loss) ile uygun bir risk-ödül profili sunar. Öte yandan, 2.72 dolar üzerinde bir kırılma, 3.00 dolar’ı hedefleyen long pozisyonları haklı çıkarabilir.

Tek bir yön ağır basana kadar, XRP’nin hareketi konsolidasyon ve kırılma arasında ince bir dengede kalmaya devam ediyor ve bu da 2.60 dolar’ı bir sonraki büyük hareket için izlenmesi gereken kritik pivot noktası yapıyor.

