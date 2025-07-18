XRP Fiyat Tahmini – 18 Temmuz 2025: XRP Bugün 4 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 18, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP fiyatı son 24 saatte %6’dan fazla değer kazanırken vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonlar ise 10 milyar doları gördü. Bu durum pozitif XRP fiyat tahminlerini destekliyor.

CoinGlass verilerine göre yatırımcılar XRP’de çok sayıda long pozisyon açtı. Ayrıca vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonlar temmuz ayının başlarında 2.5 milyar dolarken bir aydan daha kısa bir süre içinde %300 oranında arttı.

Geleneksel vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar da 459 milyon dolar değerinde 2.650 sözleşmeye ulaştı. Bu, CME Group’un kısa bir süre önce başlatılan XRP vadeli işlemleri için yeni bir rekor oldu.

Bu arada bu hafta bir XRP tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesine ek olarak ABD Temsilciler Meclisi’nin GENIUS yasasına onay vermesi de XRP fiyatının yükselişinde etkili oldu.

Sonuç olarak XRP yıl başından bu yana %67 değer kazanarak ilk 5 kripto para arasında en iyi performans gösteren token oldu.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 4 Doları Görür mü?

XRP bugün 3.65 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altcoin mevcut ivmesini korursa 4 dolar seviyesine doğru yükselebilir.

XRP dün 3.40 doları aşarak tarihi bir yükseliş yaşadı ve bugün de bu yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırdı. Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasındaki gelişmeler ve SEC yönetiminin değişmesi XRP’yi olumlu yönde etkiledi. Dolayısıyla şimdi yükselişini sürdürebileceği düşünülüyor.

XRP fiyatı 3.40 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa hafta sonu 4 doları görebilir.

Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 88’e ulaşarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu nedenle XRP fiyatında sert bir gerileme görülebilir. Ancak XRP’nin pozitif ivmesini koruduğu göz önüne alındığında 4 dolar seviyesini görmesinin mümkün olduğu söylenebilir.

Değerlendirilebilecek Alternatif Kripto Paralar

Kripto piyasası genelinde yükseliş yaşanırken kazanç potansiyellerini artırmak isteyen yatırımcılar alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyebilirler.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış tokenleri de yer alıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 1.9 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.