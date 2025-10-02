XRP Fiyat Tahmini: 100 Milyar Dolarlık ETF Potansiyeli XRP’yi 10 Doların Üzerine Taşır mı?

XRP spot ETF başvurularının toplamda 100 milyar dolara varan giriş öngörmesi, önümüzdeki ay için XRP fiyat tahminlerine güçlü bir ivme katıyor.

Ekim ayında altı farklı spot XRP ETF başvurusu için nihai karar aşamasına girilecek. Bu başvurular arasında doğrudan spot fonlardan kaldıraçlı ve short ürünlere kadar çeşitli seçenekler bulunuyor.

Önerilen yönetim altındaki varlık miktarları ise milyonlardan 100 milyar doların üzerine kadar değişiyor.

Her ne kadar bu rakamlar kesin fon girişlerini temsil etmese de, geleneksel finansın (TradFi) XRP’ye açılabilecek talep kapısını gösteriyor. Özellikle ABD’de makroekonomik gündem ısınırken, bu durum daha da kritik hale geliyor.

Enflasyonun Fed’in %2 hedef seviyesine yaklaşmasıyla birlikte faiz indirimlerinin devam edeceğine dair beklentiler güçleniyor. Bu da riskli varlıklara, özellikle de XRP gibi altcoinlere yönelik yeni bir talep dalgası yaratabilir.

XRP Fiyat Tahmini: Yeni ETF Talebi XRP’yi 10 Doların Üzerine Taşıyabilir mi?

Spot ETF’lerden gelebilecek potansiyel fon girişleri, XRP’nin 10 aydır süren “fincan-kulp” formasyonunun zirvesine yaklaşırken kırılma için ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlayabilir.

Kulp bölgesinin alt sınırında 2,70 dolarda oluşan üçlü dip yapısı, güçlü bir dönüş formasyonu olarak öne çıkıyor. Son yükseliş hareketi bu yapının desteklediği kırılma başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

XRP/USD 1 günlük grafikte, fincan ve kulp tepe noktasına yaklaşıyor. Kaynak: TradingView.

Teknik göstergeler de bu tabloyu pekiştiriyor. RSI’ın nötr çizginin üzerine çıkması, alıcıların piyasayı yönlendirdiğini gösteriyor.

MACD histogramı da benzer bir eğilime işaret ediyor; sinyal çizgisinin üzerinde “altın kesişim” ihtimali gündemde. Günlük grafikteki bu görünüm, son yükselişin daha geniş bir trendi tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Kritik kırılma eşiği 3,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin destek hâline gelmesi, formasyonun tam potansiyeliyle çalışmasını sağlayabilir.

ETF girişlerinin 100 milyar dolara ulaşması, yalnızca %56’lık bir yükselişi ifade etse de, teknik formasyon 7,50 dolara kadar %165’lik daha geniş bir hareketin önünü açıyor.

ABD’de faiz indirimlerinin yatırım piyasalarına olan talebi artırmasıyla birlikte, XRP’nin geleneksel finans (TradFi) etkisiyle desteklenen yükselişi 2026’ya kadar uzayabilir. Bu senaryoda fiyat 15 dolara çıkarak %430’luk bir kazanç sağlayabilir.

