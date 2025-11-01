XRP Fiyat Tahmini: 1 Milyar XRP’nin Kilidi Açılıyor, ETF Umudu Piyasayı Tutabilir mi?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Kasım 1, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ripple’ın XRP’si, piyasadaki karışık duyarlılığa rağmen 2,50 doların üzerinde tutunarak direnç gösteriyor. Bitwise’ın spot XRP ETF’ine yönelik artan iyimserlik kurumsal akışları tetikleyebilirken, trader’lar 1 Kasım’daki 1 milyar tokenlik escrow (emanet) kilidi açılımı öncesinde temkinli davranıyor.

XRP’nin yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini ya da kısa vadeli bir geri çekilme yaşayıp yaşamayacağını, ETF odaklı iyimserlik ile arz baskısı arasındaki denge belirleyecek.

Bitwise, Spot ETF Lansmanına Yaklaşırken XRP Kurumsal İlgi Topluyor

XRP, Bitwise’ın merakla beklenen spot XRP ETF’ini piyasaya sürmeye yaklaşmasıyla kurumsal ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor.

Varlık yöneticisi, kısa süre önce başvurusunu güncelleyerek bir NYSE listelemesini ve %0,34’lük yönetim ücretini dahil etti. Bu, düzenleyici onayın alınmasının ardından lansman için hazır olunduğunun net bir sinyali.

Bitwise just updated their XRP ETF filing to include exchange (NYSE) and fee of 0.34%, which are typically the last boxes to check. Amendment #4. pic.twitter.com/BUnkasSQY5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 31, 2025

Piyasa analistleri, bu tür güncellemelerin genellikle işlem onayından önceki son aşamalarda gerçekleştiğini ve Bitwise’ın olası bir yeşil ışık için iyi bir konumda olduğunu belirtiyor. Onaylanırsa, ETF’in önemli kurumsal sermaye akışlarını çekerek XRP için likiditeyi ve piyasa derinliğini artırması bekleniyor.

Buna ek olarak, Armada Acquisition Corp. II, XRP’nin kurumsal benimsenmesini genişletmeyi amaçlayan 1 milyar dolarlık bir strateji başlattı. Virtu Financial’ın da 63 milyon dolarlık kripto varlık tuttuğunu açıklaması, dijital varlıklara olan güveni pekiştiriyor.

XRP, son 24 saatte %1’in üzerinde değer kazanarak 2,50 doların üzerindeki zeminini koruyor; analistler ise bir sonraki direnç seviyesi olarak 2,73 doları izliyor.

XRP Topluluğu 10.000 Dolarlık Tahminler Konusunda İkiye Ayrıldı

XRP topluluğu, @XRPracers’ın Ripple’ın Stratejik Rezervinin aktive edildiğini ve XRP’nin 10.000 ila 35.000 dolar arasına sıçrayabileceğini iddia eden viral gönderisinin ardından hareketlendi.

Value Capital’den alıntı yapan bu gönderi, X’te (eski adıyla Twitter) hızla yayılarak yatırımcılar arasında hem heyecana hem de şüphelere yol açtı.

Bazı meraklılar bu projeksiyonu XRP’nin uzun vadeli potansiyelinin bir onayı olarak görse de, çoğu uzman bunu gerçeklikten uzak bir tahmin olarak nitelendiriyor.

XRP, mevcut piyasa değeri yaklaşık 150 milyar dolar iken 2,50 dolar civarında işlem görüyor; bu da 10.000 dolarlık bir değerleme için neredeyse imkânsız bir sermaye akışı gerektirdiği anlamına geliyor.

#XRP Strategic Reserve 🔓

Institutional liquidity ignited.

Targets: $10K–$35K.

The wealth shift has begun. 💰🌎 pic.twitter.com/v8Rjd8Lyfq — Gigitalk | John Squire (@TheCryptoSquire) October 30, 2025

Yine de iyimserlik, Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı kısmi hukuki zafer ve kurumsal ortaklıklardaki ilerlemelerle destekleniyor.

Analistler, bu gelişmelerin varlığın gerçek dünya faydasını güçlendireceğine inanıyor. Abartılı tahminler çevrimiçi tartışmaları körüklese de, aynı zamanda XRP’nin küresel ödemelerde ve zincir üstü likiditede daha büyük bir rol oynayabileceğine dair artan güvenin altını çiziyor.

Ripple’ın Kasım Escrow Açılımı: Kısa Vadeli Baskı Beklentisi

Ripple, 1 Kasım’da emanet hesabından (escrow) mevcut fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde 1 milyar XRP serbest bırakmaya hazırlanıyor. Bu planlı açılım, Ripple’ın ekosistem likiditesini ve şeffaflığını sürdürmeye yönelik aylık rutin bir parçasıdır.

Tarihsel olarak, serbest bırakılan XRP’nin %70-80’i tekrar kilitlenirken, yalnızca 200-300 milyon token operasyonlar ve ortaklıklar için dolaşıma giriyor.

🚨RIPPLE TO UNLOCK 1 BILLION XRP TOMORROW



On November 1, #Ripple will release 1 BILLION $XRP from escrow — worth roughly $2.49B at current prices.



Usually, only 200–300M XRP get used or sold, with the rest re-locked. pic.twitter.com/97lvA20qXa — Coin Bureau (@coinbureau) October 31, 2025

Süreç kamuya açık ve öngörülebilir olduğu için analistler, fiyatta sınırlı bir bozulma bekliyor. Ancak kısa vadeli trader’lar, likidite ayarlanırken yaşanabilecek küçük volatilite beklentisiyle genellikle temkinli tepki veriyor.

Bu serbest bırakma, Ripple’ın Evernorth 1 milyar dolarlık listelemesi ve gumi Inc. ile işbirlikleri gibi genişleyen ekosistem girişimleriyle aynı zamana denk geliyor ve bu durum, geçici satış baskısını dengeleyebilir.

XRP Fiyat Tahmini: Üçgen Formasyonu Volatilite Sinyali Veriyor

Günlük grafikte 2,50 dolar civarında işlem gören XRP, 2,72 dolar yakınında güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Teknik göstergeler, simetrik bir üçgen kırılımının düşüş eğilimli bir devam kurulumuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. Temmuz ortasından bu yana XRP, alçalan trend çizgisinin altında daha düşük zirveler oluşturarak momentumun azaldığını gösteriyor.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Dönen tepeler ve Doji mumları da dâhil olmak üzere son mum çubuğu oluşumları, piyasadaki kararsızlığa işaret ediyor. 20 günlük EMA (Üstel Hareketli Ortalama) aşağı doğru eğimli kalmaya devam ederek satış baskısını artırırken, RSI (Göreceli Güç Endeksi) 45 seviyesinde nötr 50 çizgisinin altında yer alıyor. RSI’ın 40’ın altına inmesi, daha derin bir düşüş momentumunun sinyalini verecektir.

İşlem Kurulumu

Giriş: 2,26 doların altında satış (kırılma teyidi)

2,26 doların altında satış (kırılma teyidi) Zarar Durdur (Stop-loss): 2,72 doların üstü (trend çizgisi direnci)

2,72 doların üstü (trend çizgisi direnci) Hedefler: 2,02 dolar ve 1,77 dolar

Eğer XRP, güçlü alım hacmiyle 2,72 doları geri kazanır ve bir boğa yutan mum formasyonu oluşturursa, düşüş kurulumu geçersiz kılınabilir ve 3,15 dolara doğru bir yol açılabilir. Şimdilik momentum satıcılardan yana, ancak trader’lar bir sonraki hareket için pozisyon almadan önce teyit aramalıdır.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik standardı olmaya devam ederken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olan Solana düzeyinde hızı ekliyor.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-yerel Katman 2 olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiriyor.

Sonuç olarak, yıldırım hızında, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin oluşturma işlemleri Bitcoin güvenliğiyle sağlanıyor.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme arttıkça güvene ve ölçeklenebilirliğe vurgu yapıyor. Ön satış 25,2 milyon doları aşmış durumda ve token’lar bir sonraki artıştan önce yalnızca 0,013195 dolardan fiyatlanıyor.

Bitcoin aktivitesi ve verimli BTC tabanlı uygulamalara olan talep yükselirken, Bitcoin Hyper, kriptonun en büyük iki ekosistemini birleştiren köprü olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Hyper’ı Ziyaret Edin