XRP Fiyat Analizi: Kısa Vadeli Düşüş, Uzun Vadeli Yükseliş Potansiyel Devam Ediyor

Last updated: Eylül 27, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP şu anda 2,77 dolardan işlem görüyor ve günlük bazda %1,5 yükseliş kaydetti. Ancak görünüm karışık; kısa vadede aşağı yönlü riskler, uzun vadede ise yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Günlük grafikte XRP, genellikle volatilite öncesi görülen düşen üçgen formasyonunda hareket ediyor. Satıcılar Temmuz ortasından bu yana rallileri daha düşük zirvelerde sınırlandırıyor, alıcılar ise 2,70 dolar bölgesini savunuyor.

Analistler, teknik ve zincir üstü sinyallerin birleştiği 2,50 dolara doğru bir hareket olabileceğini öngörüyor. Veriler, 2,45–2,55 dolar aralığında bir alım kümelenmesi gösteriyor; fiyatlar bu aralığa düşerse, likidite bir sıçrama tetikleyebilir.

Piyasa araştırmacısı Sistine Research, bunun XRP’nin 2024 sonundan bu yana en zayıf likidite sıkışması olduğunu ve momentum değiştiğinde büyük hareketler için tipik bir öncü gösterge olduğunu belirtiyor.

Önemli Dirençler: 2,97 dolar (50 günlük SMA), 3,25 dolar kırılım tetikleyici

2,97 dolar (50 günlük SMA), 3,25 dolar kırılım tetikleyici Destek Kümeleri: 2,70 dolar acil taban, 2,45–2,55 dolar alıcı duvarı

2,70 dolar acil taban, 2,45–2,55 dolar alıcı duvarı RSI: 40 civarında seyrediyor, momentum sınırlı

ETF Gelişmeleri ve Makroekonomik Baskılar XRP Üzerinde Etkili Oluyor

Grafiklerin ötesinde, kurumsal ürünler piyasa duyarlılığını şekillendiriyor. REX/Osprey XRPR ETF, 38 milyon dolarlık işlem hacmi çekti. Franklin Templeton’ın Kasım ayında vereceği ETF kararı ise potansiyel bir katalizör olarak görülüyor. Analistler, onaylanan fonların XRP’nin meşruiyetini artıracağını ve likidite havuzunu derinleştireceğini belirtiyor.

🚨💰 Welcome to the circus of crypto where BTC is the strongman, ETH is the juggler, and Base is the clown car that keeps multiplying! 🪙🤡



Fiat? Oh please, that’s the sad balloon animal nobody wants! 🎈💔



Get ready for some spicy takes and meme-worthy moments! 🍿🔥… — Money Printer Go BRRR (@OrdinalPrinter) September 26, 2025

Makroekonomik faktörler de piyasada dalgalanmayı artırıyor. Bitcoin, 22 milyar dolarlık kripto opsiyon vadesi ve piyasadaki 1,5 milyar dolarlık tasfiyelerin ardından 110.000 doların altına geriledi. Ethereum 7 haftanın en düşük seviyesine inerken, XRP aynı dönemde %2,9 düşüşle 2,74 dolara indi.

ABD’de çekirdek PCE enflasyonunun yatay seyretmesi, yıl içinde Federal Rezerv’den faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi; bu da riskli varlıklar için potansiyel bir likidite desteği oluşturuyor.

🧐 Market Watch$BTC slipped under $109K, triggering $275M in long liquidations as traders brace for Friday’s $22B $BTC options expiry.



🔑 If $BTC stays below $110K by expiry, put options could gain a $1B advantage, putting extra pressure on bulls.



Some analysts suggest… pic.twitter.com/hYlhCGsgrP — KCEX (@KCEX_Official) September 25, 2025

Bu makro ortam, XRP’nin kısa vadede savunmasız kalmasını açıklıyor. Riskten kaçış eğilimleri yatırımcıları temkinli tutarken, daha gevşek para politikası ve ETF onayları olasılığı, XRP lehine piyasa duyarlılığını hızla değiştirebilir.

Fiyat Tahmini: Kırılma Ufukta

Mevcut seviyelerde XRP’nin piyasa değeri 166,5 milyar dolar ve CoinMarketCap sıralamasında 4. sırada bulunuyor. Daralan üçgen formasyonu, yakında bir hareketin gelebileceğine işaret ediyor. Günlük kapanışın 3,25 doların üzerinde gerçekleşmesi, kırılmayı doğrulayacak ve 3,43 ile 3,66 dolar hedeflerini açacak.

Tersine, 2,70 doların altına düşüş, alıcıların zincir üstü destek duvarına müdahale etmeden önce 2,48 ve 2,26 dolar seviyelerini açığa çıkarabilir.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Mum grafiği davranışı, destek seviyelerinde uzun alt gölgeler gösteriyor; bu, görünür baskıya rağmen sessiz bir birikimi işaret ediyor. Yatırımcılar için bir strateji, 3,25 doların üzerinde doğrulanmış bir kırılma ile long pozisyon açmak ve stop-loss’u 3,00 doların altında belirlemek olabilir.

2,70 dolar destek seviyesinin kırılması durumunda kısa pozisyon bias’ı öne çıkıyor ve hedef 2,48 dolar oluyor. Uzun vadeli yatırımcılar, kurumsal akışlar hızlanırsa, 2,50 dolar civarındaki herhangi bir düşüşü giriş fırsatı olarak görebilir.

İleriye baktığımızda, XRP’nin kaderi, düşen üçgenin daha fazla aşağı yönlü hareket için mi yoksa alıcı duvarının satışları emip ralliyi tetiklemesi için mi çözülmesine bağlı olacak. Teknik sıkışma, ETF katalizörleri ve makro likidite değişimleri bir araya geldiğinde, önümüzdeki haftalar XRP’nin yıl sonuna kadar izleyeceği ana trendi belirleyebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC Güvencesi ile Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), kendisini Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 olarak konumlandırıyor. Projenin hedefi, BTC ekosistemini, düşük maliyetli ve ışık hızında çalışan akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler oluşturulmasına olanak tanıyarak genişletmek.

BTC’nin eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısı ile birleştiren proje, sorunsuz BTC köprülemesi ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Proje ekibi, yatırımcı güvenini pekiştirmek için güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; projenin temelleri, Consult tarafından denetlendi.

Momentum hızla artıyor. Ön satış, şimdiden 18,4 milyon doları geçti ve yalnızca sınırlı bir tahsis kaldı. Mevcut aşamada HYPER token’ları yalnızca 0,012985 dolardan satılıyor; ancak ön satış ilerledikçe bu fiyat artacak.

HYPER token’ları, resmi Bitcoin Hyper web sitesinden kripto veya banka kartı ile satın alınabiliyor.