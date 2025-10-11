XRP Fiyat Analizi: %42’lik Çöküş Sonrası Boğalar Toparlanabilecek mi?

XRP, piyasa genelinde yaşanan satış dalgasıyla tarihinin en zorlu haftalarından birini geride bıraktı. Kripto para, küresel ekonomik sarsıntının tetiklediği panik satışlarıyla birlikte %42 değer kaybetti.

Bu sert düşüş, ABD hükümetinin Çin mallarına %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından geldi ve hem geleneksel hem de dijital piyasaları derinden sarstı. Yatırımcılar hızla riskli varlıklardan çıkarken, XRP de dahil olmak üzere tüm büyük kripto paralar keskin biçimde geriledi.

XRP fiyatı, satış baskısının ortasında 1,77 dolar seviyesine kadar düştü ve burada bir miktar denge buldu. Kripto piyasasında volatilite yeni bir durum olmasa da, bu düşüşün hızı ve boyutu, dijital varlıkların artık makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerle ne kadar iç içe geçtiğini net biçimde ortaya koydu.

Jeopolitik Sarsıntı Kripto Piyasasını Altüst Etti

Bu haftaki sert çöküş, yatırımcılara kripto paraların da artık küresel ekonomik rüzgarlardan bağımsız olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bitcoin, Ethereum ve XRP, dünya borsalarındaki sert düşüşlerle birlikte aynı yönde hareket ederek, geleneksel piyasalarla aralarındaki korelasyonun giderek güçlendiğini ortaya koydu.

Bitcoin yaklaşık %9 değer kaybederek 110.000 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum, %12’nin üzerinde düşüşle 3.800 doların altına indi.

BNB ve Solana da çift haneli kayıplar yaşadı; bu da yatırımcıların genel olarak riskten kaçış moduna geçtiğini gösterdi.

XRP cephesinde ise, Trump yönetiminin Çin mallarına getirdiği gümrük vergisi haberleri satış dalgasını tetikledi ve token’ı haftanın en sert düşen varlıklarından biri haline getirdi.

XRP Üçgen Kırılımı Daha Derin Düzeltmenin Sinyalini Veriyor

XRP fiyat tahminleri, teknik görünümün zayıflamasıyla birlikte düşüş eğiliminde kalmaya devam ediyor. Token, Temmuz ortasından bu yana fiyat hareketlerini yönlendiren simetrik üçgenin altına inerek kritik bir kırılım yaşadı. Bu düşüş, 2,80–2,85 dolar aralığındaki üst sınırın defalarca test edilip geri çekilmesi ve satıcıların agresif şekilde devreye girmesiyle tetiklendi.

Günlük grafikteki ayı yutan mum, momentumun net bir şekilde tersine döndüğünü doğruladı. XRP şu anda 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında, 2,36 dolar civarında işlem görüyor; bu da kısa vadeli zayıflığa işaret ediyor. RSI göstergesi 35 seviyesinde olup aşırı satım bölgesinde yer alıyor, ancak henüz belirgin bir boğa sapması oluşmadığı için daha fazla aşağı yönlü risk mevcut.

XRP Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Son mum çubukları, özellikle 2,30–2,32 dolar civarında uzun alt fitiller gösteriyor; bu da alıcıların devreye girdiğini ve boğalar ile ayılar arasında kritik bir mücadele hattı oluştuğunu ortaya koyuyor. Bu seviyeden gelebilecek toparlanma, XRP’yi 2,70 dolar direnç seviyesine taşıyabilir. Bu seviye, kırılan üçgenin alt sınırı ve 100 günlük SMA ile örtüşüyor.

Ancak toparlanma başarısız olursa, aşağı yönlü hedefler sırasıyla 2,02 dolar (kritik Fibonacci desteği) ve 1,77 dolar seviyeleri olarak öne çıkıyor. 1,77 dolar bölgesi, tarihsel olarak birikimlerin yoğun olduğu ve alıcıların yeniden devreye girebileceği kritik bir alan olarak takip ediliyor.

İşlem Stratejisi ve Piyasa Görünümü

Traderlar için teknik tablo temkinli olsa da fırsatlar sunuyor. XRP, 2,30 doların üzerinde kalıcı bir toparlanma gösterirse, kısa vadeli bir long pozisyon fırsatı doğabilir. Hacim desteğiyle bu senaryoda hedefler 2,70–3,18 dolar aralığına kadar uzanabilir.

Ancak 2,30 doların altına sarkarsa, aşağı yönlü hareketin 2,02 dolara kadar devam etmesi ve düşüş baskısının sürmesi muhtemel.

XRP’s chart is at a crossroads:

📉 Bearish engulfing candle confirmed momentum loss.

📊 RSI = 35 (oversold zone).

⚙️ Key supports: $2.30 → $2.02 → $1.77.

Yakın vadeli oynaklığa rağmen, XRP’nin genel yükseliş trendi yapısal olarak hâlâ sağlam. Mevcut düzeltme, piyasada bir reset işlevi görebilir; yeni kurumsal girişler ve ekosistem gelişmeleriyle Ekim sonuna doğru yatırımcı güveni yeniden tesis edilebilir.

Makro koşullar stabilize olur ve yatırımcı duyarlılığı güçlenirse, XRP kayıplarını telafi ederek yıl sonuna kadar 3,18–3,60 dolar bölgesini yeniden test edebilir.

