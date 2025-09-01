XRP Eylül Ayına Zayıf Başladı: XRP Fiyatı Toparlanır mı?

Kripto piyasası genelinde gerileme görülürken Ripple’ın XRP tokeni de son 24 saatte %3.1’lik bir düşüş kaydetti.

XRP’nin en yakın destek seviyesi 2.75 dolar ile 2.77 dolar aralığında bulunuyor. XRP fiyatı bunun altına düşerse 2.50 dolar ve 2.00 dolar seviyelerine doğru gerileyebilir.

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri açısından 4. sırada yer alan XRP şu anda 2.75 dolardan işlem görüyor.

XRP Yükselir mi?

XRP bir ayda %7.64 değer kaybetmiş olsa da eylül ayında güçlü bir yükseliş yaşayabileceği düşünülüyor.

Bu arada stablecoin RLUSD’nin arzı 701 milyon doları gördü. CoinMarketCap verilerine göre stablecoin’in varlıkları cumartesi günü 700 milyon doları aştı.

Öte yandan kripto yorumcusu Nate Geraci, yatırımcıların spot XRP ve SOL tabanlı borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) büyük ilgi göstereceğini tahmin ediyor.

You heard it here first…



People are severely underestimating investor demand for spot xrp & sol ETFs.



Just like they did w/ spot btc & eth ETFs. — Nate Geraci (@NateGeraci) September 1, 2025

Bu arada Grayscale, Bitwise, Canary ve 21Shares, geçtiğimiz günlerde XRP ETF başvurularını güncelledi.

Geraci, varlık yöneticilerinin XRP ETF başvurularının “önemli” olduğunu ve onaylanma olasılıklarının yüksek olduğunu söyledi.

Tahmin piyasalarına göre ABD’nin 2025’te bir XRP ETF’ine onay verme olasılığı %86.

XRP Fiyatı Ne Olur?

XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında boğa flaması formasyonu görülüyor. Bu formasyon genellikle yukarı yönlü bir kırılmanın habercisi olarak değerlendirilir.

BULLISH BREAKOUT IMMINENT.$XRP is forming a bullish pennant pattern on its chart. 📊



This technical signal suggests an upward price breakout likely in the near future. 📈



Institutional interest, could be a sign of renewed momentum for #XRP. 👌💸



Is this the start of rally? pic.twitter.com/LcABKzWTYX — CryptoClue (@CryptoClue9) August 31, 2025

XRP fiyatına ilişkin yorumlarını dile getiren bir X kullanıcısı, “Önemli bir kırılma göreceğiz” dedi.

Flama formasyonu, güçlü bir yükseliş yaşanabileceğini düşündürüyor. Ayrıca XRP’nin 3.66 dolara ve ardından 5 dolar seviyesine doğru yükselme ihtimali var.